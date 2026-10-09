El Salvador

En fotos: el mar le enseñó a nadar, la tabla le dio un oficio y Punta Roca encontró en el Piry a su guardián silencioso

Desde niño en el Puerto de La Libertad, el salvadoreño Luis descubrió en el surf una vocación que después transformó en negocio, restaurando tablas y preservando la esencia originaria de una playa hoy reconocida internacionalmente

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
Con una mirada fija, y dos tatuajes de estrellas náuticas en su pecho, Luis "el Piry" se prepara para una jornada de trabajo en su espacio donde devuelve la vida a las tablas de surf de nacionales y extranjeros en Punta Roca, La Libertad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Luis “el Piry” lleva más de dos décadas devolviendo vida a las tablas de surf que el mar de Punta Roca rompe y desgasta. Su taller, enclavado en el Puerto de La Libertad, es una de las pocas piezas que conectan la identidad original de esa costa con el fenómeno global y turístico que hoy la rodea.

Creció en el Puerto de La Libertad con el Pacífico como patio trasero. A los 12 años se subió a una tabla por primera vez y algo en él se acomodó en su lugar definitivo. No fue una afición: fue un reconocimiento.

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Desde ese momento supo que quería estar cerca del agua. No como turista, no como espectador. Como parte de lo que el mar hace todos los días.

Cuando ya no bastaba con surfear, encontró otra manera de no alejarse. Desde 2003 restaura tablas de surf como su sustento y su oficio. Cada tabla que pasa por sus manos tiene historia: golpes contra el arrecife de piedra de Punta Roca, caídas en el Graveyard, la sección más brava de la ola o el simple desgaste de quienes le han sacado el mejor partido.

Luis conoce esas marcas mejor que nadie. Las lee, las repara y las devuelve al agua.

La Punta que el mundo ahora conoce

Punta Roca lleva décadas en el radar del surf mundial. Desde los años 70 aparece en revistas especializadas, y desde 2022 forma parte del circuito del Campeonato Mundial de la Liga Mundial de Surf (WSL). Los locales la llaman “el J-Bay de Centroamérica”, en referencia a la famosa ola sudafricana de Jeffreys Bay.

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El taller de el Piry existe en ese mismo territorio desde mucho antes de que llegaran las cámaras y los patrocinadores. Eso lo convierte en algo que el turismo no puede fabricar: memoria viva del lugar.

“El mar es mi paz”

La frase lo define mejor que cualquier currículum. Para Luis, el mar no es un escenario ni un recurso: es el centro desde donde organiza su vida.

Su negocio no es grande. No necesita serlo. Lo que sostiene es algo más difícil de reemplazar que cualquier escala: la continuidad de una forma de habitar Punta Roca que existía antes de que se llamara Surf City, y que seguirá cuando los reflectores apunten a otro lado.

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
El Piry es uno de esos personajes "famosos" y conocidos de Punta Roca. Se crio en la zona y, casi toda su vida, dedicó su tiempo al surf. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
Su taller "Piri's Ding Repair" está ubicado en una de las esquinas más transitadas. Por años, esta intersección fue el límite entre pandillas de la zona, cuando estas operaban en Punta Roca. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
Luis aprendió a surfear a los 12 años, en 1990, y desde entonces no hay semana que no piense en disfrutar de las olas por una jornada de 4 horas mínimo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
"El mar es mi lugar de paz" asegura, quien a sus 48 años de edad continúa domando las olas con la destreza de expertos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
Participó en torneos nacionales e internacionales. Pero, al principio de los años 2 mil, emigró a Estados Unidos, pero su estancia allí fue corta: 3 meses. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
Piry asegura que no le gustó Estados Unidos, Emigró a Puerto Rico donde vivió dos años, pero fue deportado en 2003 y, desde entonces, optó por aprender y dedicarse al rubro de restauración de tablas de surf. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
Su clientela es amplia, y muy reconocida. Aunque no siempre fue así, en la época de las pandillas, Luis sufría tanto a los pandilleros como los bajos ingresos económicos debido a la inseguridad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
“Yo veía y escuchaba de todo. Pero no podía decir nada. Pagaba renta, vi homicidios, vi familias que perdieron seres queridos, fui amenazado y tenía menos clientes”, dice, mientras observa el mural donde hay decenas de periódicos y revistas de surf. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
A pesar de los inconvenientes que siempre han existido en la zona, Piry es consciente del privilegio de trabajar de algo que le apasiona desde hace 23 años. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
Después de su jornada, Luis acostumbra ir la orilla del mar de la playa Punta Roca a despejar su mente, asegura, y aprovecha a refrescarse del calor del día. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf Punta Roca, El Salvador
En su camino a la casa, Luis recorre las mismas calles que de pequeño. A pesar de los constantes cambios que experimenta estas zonas del Puerto de La Libertad, siente formar parte de la identidad del lugar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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