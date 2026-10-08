El copiloto extremista del vuelo a Tel Aviv de Flydubai había publicado miles de mensajes sexistas y misóginos en redes sociales

El copiloto de Flydubai que atacó al piloto durante el vuelo con destino a Tel Aviv publicó miles de mensajes sexistas y misóginos en redes sociales. (FOTO: X)

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El copiloto de Flydubai que atacó al piloto durante el vuelo FZ1073 con destino a Tel Aviv publicó mensajes sexistas y misóginos en redes sociales antes de que su cuenta fuera eliminada, según informó el Financial Times.

El periódico revisó más de 3.000 publicaciones en árabe que Hamam al-Hammami, un piloto de origen omaní y sirio, escribió en Twitter entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, cuando tenía 25 años. Los mensajes permanecen disponibles en un archivo de internet.

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Según el Financial Times, Al-Hammami combinaba interpretaciones conservadoras del islam con expresiones asociadas a la llamada “manosfera”. El exespeculador de criptomonedas describía la aviación como el “medio de transporte más seguro” y expresaba su deseo de contraer un matrimonio arreglado.

Publicaciones sobre mujeres y matrimonio

Las publicaciones atribuidas a Al-Hammami muestran que buscaba una esposa de entre 18 y 23 años, religiosa, saudí, usuaria de niqab y sin empleo fuera del hogar. También afirmó que la mayoría de las mujeres “se preocupa principalmente por el dinero” y es “experta en fingir”, según la revisión del periódico.

En enero de 2022, escribió: “Tengo 25 años y quiero casarme hoy, ¡antes de mañana!”. El Financial Times señaló que sus mensajes incluían referencias frecuentes a la violencia contra las mujeres.

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En una de esas publicaciones, sostuvo que una mujer que buscara divorciarse “necesita una buena paliza”. En otro mensaje, dijo que nunca había tenido contacto físico con una mujer: “Nunca he tocado a una chica en mi vida”.

Hamam al-Hammami relató en sus publicaciones que sufrió una importante pérdida financiera tras especular con criptomonedas.

Pérdidas en criptomonedas

Al-Hammami también relató en 2019 que se sintió tentado por “el diablo” después de incursionar en la especulación con criptomonedas y perder 120.000 riales.

No precisó a qué moneda se refería. Si se tratara de riales omaníes, la pérdida superaría los USD 300.000.

El 30 de septiembre de 2026, el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 182 personas a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia en Hail, Arabia Saudita, después de que el copiloto Hamam al-Hammami atacara al capitán dentro de la cabina.

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Según la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos, Al-Hammami utilizó un hacha de emergencia guardada en la cabina para agredir al piloto. El ataque ocurrió unas dos horas y media después del despegue y derivó en un altercado que afectó los controles de la aeronave.

Durante el episodio, el avión descendió cerca de 5.000 metros en aproximadamente un minuto. El piloto indio Smit Machchhar afirmó que sintió que la aeronave “iba en picado” cuando, herido, consiguió abrir la puerta de la cabina para pedir ayuda.

Miembros de la tripulación y varios pasajeros ingresaron a la cabina, redujeron al copiloto y permitieron que el avión se desviara hacia Hail. Las autoridades saudíes arrestaron a Al-Hammami tras el aterrizaje.

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El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos los demás murieran”

Investigación sobre el copiloto

Las pesquisas buscan determinar si el copiloto actuó solo o mantenía vínculos con algún grupo extremista. De acuerdo con la información difundida sobre su declaración, Al-Hammami sostuvo que quería estrellar el avión porque creía que el capitán era “el Anticristo” y que el vuelo transportaba a “los seguidores del diablo”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el copiloto atravesó un proceso de “radicalización islamista”, aunque no presentó pruebas para respaldar esa declaración.

La Buckinghamshire New University informó que Al-Hammami había completado a distancia un curso de gestión de la aviación. La institución precisó que no recibió formación como piloto en esa universidad.

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“Nuestros pensamientos están con el piloto herido, la tripulación y los pasajeros afectados por este incidente”, señaló la universidad, que añadió que sus cursos de aviación abordan la logística, la seguridad y la gestión de esa industria.