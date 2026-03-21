El Salvador

Las importaciones salvadoreñas de calzado y sombreros alcanzan un récord de USD 12,6 millones en enero de 2026

El sector importador consolidó su recuperación con un incremento interanual de 10,3 %, aunque menor respecto al crecimiento registrado en 2025, confirmando la tendencia positiva según el Banco Central de Reserva de El Salvador

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El sector importador logra máximos
El sector importador logra máximos nunca vistos tras una recuperación vertiginosa. La influencia creciente de China y Vietnam marca un cambio de rumbo inesperado. Números y tendencias se entrecruzan en este escenario (Foto de referencia elaborada con IA)

Las importaciones salvadoreñas de la sección de calzado, sombreros y otros artículos del rubro de prendas, que sumaron USD 12,6 millones en enero de 2026, consolidaron la recuperación del sector importador y exhibieron un crecimiento interanual de 10,3 %, si bien este valor resulta menor respecto al excepcional repunte de 36,4 % que se había reportado un año antes, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

La trayectoria de las importaciones en este rubro revela un fenómeno de aceleración reciente, especialmente a partir del bienio 2024-2025, cuando la cifra anual escaló de USD 8,4 millones a USD 11,4 millones. En contraste, los registros previos muestran oscilaciones: en 2023, el monto experimentó una contracción de -2,7 %, alcanzando los USD 7,1 millones, tras el leve ascenso de 2022 (USD 7,3 millones, +16,5 %) y la caída del período pandémico en 2021, cuando retrocedió a USD 6,3 millones (-9,8 %). El saldo de enero de 2020 había sido de USD 7 millones, lo que marca un ciclo de altibajos antecediendo a la fuerte reactivación registrada en los dos años más recientes, según el Banco Central de Reserva de El Salvador.

El balance de los seis años comprendidos entre 2020 y 2026 muestra que las importaciones de la sección de estos artículos de vestimenta y calzado no solo han recuperado el terreno perdido durante la pandemia, sino que han superado holgadamente los niveles pre-COVID. El pico más destacado se produjo en 2025, año en el que el crecimiento interanual registrado por el Banco Central de Reserva de El Salvador alcanzó el 36,4 %, contrastando con la serie de variaciones negativas y moderadas que caracterizaron los primeros años del período analizado.

El crecimiento sostenido que exhiben las importaciones salvadoreñas de calzado, sombreros y artículos relacionados desde 2024 se explica, en parte, por la reactivación de la demanda interna y el realineamiento de los flujos de comercio internacional. La estructura de proveedores revela que El Salvador ha reforzado sus vínculos con países asiáticos, situando a China, Vietnam y Bangladesh a la cabeza de los socios comerciales del sector, y desplazando a actores regionales y europeos a posiciones secundarias.

El reciente balance de flujos
El reciente balance de flujos comerciales expone transformaciones inesperadas en la dependencia de origen asiático, dejando curiosidades sobre el futuro del sector y su dinámica interna (Foto cortesía BCR)

Esto significa que las importaciones salvadoreñas de estos productos alcanzaron un nuevo máximo histórico en enero de 2026 con USD 12,6 millones, reflejando una tendencia ascendente —aunque con expansión más moderada que el año previo— y un patrón de concentración geográfica centrado en Asia, según constata el Banco Central de Reserva de El Salvador.

En términos de origen, la estructura de proveedores de productos de la sección XII evidencia una marcada concentración en Asia. China encabeza las exportaciones hacia El Salvador con USD 7,8 millones en el período considerado, muy por delante del resto de países, viniendo a desfavorecer a los productores locales de estos productos. Vietnam ocupa la segunda posición con USD 1 millón, seguida de Guatemala (USD 0,7 millones) y Bangladesh (USD 0,5 millones). La lista de socios comerciales continúa en cifras descendentes: Indonesia (USD 0,4 millones), Estados Unidos y México (ambos con USD 0,3 millones), Filipinas, Camboya, India, Taiwán e Italia (aproximadamente USD 0,2 millones cada uno), mientras Holanda, Colombia, Brasil y España tienen participaciones marginales que rondan los USD 0,1 millones.

La dependencia del mercado salvadoreño de los países asiáticos resulta notoria: la suma de las importaciones provenientes de China, Vietnam, Bangladesh e Indonesia alcanza el 76 % del total acumulado en enero de 2026, con presencia marginal de exportadores americanos y europeos. Este esquema concentra el abastecimiento en un puñado de mercados, relegando a países tradicionalmente asociados al sector, como Italia o España, a cuotas mínimas. Aún así, El Salvador goza de una amplia creación de prensas de vestir, accesorios y calzados que fluyen en el mercado interno y en el exterior.

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