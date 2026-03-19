El Salvador

Encuentran droga oculta en material de construcción dentro de un mesón de San Salvador

Un operativo realizado por autoridades salvadoreñas permitió el decomiso de sustancias ilícitas y efectivo en un mesón del centro capitalino, según fuentes oficiales. El operativo dejó a dos mujeres capturadas

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La Fiscalía de El Salvador
La Fiscalía de El Salvador detuvo a dos mujeres tras un operativo contra el microtráfico urbano. (Cortesía: Fiscalía General de la República El Salvador)

La Fiscalía General de la República de El Salvador ordenó la detención de dos mujeres este miércoles en San Salvador, realizando un golpe al tráfico ilícito dentro del territorio. La incautación de las autoridades incluyó 20 porciones de cocaína (empaquetas en bolsa y listas para su venta), cantidades no especificadas de metanfetaminas y anfetaminas, y un monto total de USD 780 dólares en efectivo.

El operativo, desarrollado en un mesón del distrito San Salvador Centro, marcó un nuevo capítulo en la ofensiva estatal por erradicar el tráfico estupefacientes.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la FGR intensificaron su enfoque sobre el microtráfico, considerado atacar un motor económico de los grupos criminales urbanos.

Según información de la propia fiscalía salvadoreña en su cuenta de X (antes Twitter), las implicadas utilizaron diversos materiales de construcción para ocultar la droga. Esto demuestra la adaptación de este tipo de bandas a los operativos de control territorial.

Silvia Beatriz Araniva y Jenifer
Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano enfrentan cargos de tráfico ilícito y podrían recibir penas de hasta 15 años de cárcel. (Cortesía: Fiscalía General de la República El Salvador)

Las imputadas respondieron a los nombres de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano. Ambas enfrentaron cargos de tráfico ilícito, que según la legislación salvadoreña puede derivar en penas de hasta 15 años de cárcel si se comprueba la posesión de drogas con fines comerciales.

Autoridades indicaron que, una vez formalizada la detención, ambas pasaron a disposición de los tribunales para la celebración de la audiencia inicial.

“Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas, además de USD 780 dólares en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga. Las imputadas serán puestas ante la justicia en las próximas horas”, destaca la FGR por medio de redes sociales.

La droga estaba oculta bajo escombros de obras en el mesón

Entre las evidencias aseguradas, además de la droga y el efectivo, se incautaron jeringas, balanzas de precisión y bolsas plásticas empleadas para el fraccionamiento de la mercancía.

Las autoridades confirmaron que el decomiso involucró principalmente cocaína ya dosificada y pronta para la venta, aunque la presencia de anfetaminas y metanfetaminas aumentó la preocupación por el auge de los sintéticos en el microtráfico en la zona, fenómeno citado por instancias de seguridad y salud pública como un riesgo por su potencial adictivo y su impacto social.

Este golpe al microtráfico fortalece
Este golpe al microtráfico fortalece la estrategia estatal de desarticular redes criminales urbanas y cortar su financiamiento ilícito. (Cortesía: DepositPhotos)

El allanamiento de la FGR y la Policía Nacional Civil resultó en la detención de dos mujeres, la incautación de varias sustancias prohibidas, así como dinero en efectivo y parafernalia destinada a la distribución minorista.

El hecho representa una acción directa del Estado para socavar el modelo de financiamiento de estructuras delictivas y refuerza la estrategia de control territorial dirigida al microtráfico local.

El marco legal vigente establece que el tráfico ilícito de drogas, agravado por la tenencia de cantidades destinadas a la venta, puede suponer penas de 10 a 15 años de prisión según la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

La audiencia inicial tendrá lugar en las próximas horas afirmaron las autoridades. Las investigaciones permanecen abiertas, y la Fiscalía salvadoreña evalúa si el punto de venta capturado integraba una red criminal más extensa en la capital.

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