De Ciudad Victoria a Fresno: la historia del salvadoreño que se convirtió en alcalde en California

Descubre la inspiradora historia de Víctor Martínez, un salvadoreño originario de Cabañas que, con esfuerzo y preparación, se convirtió en el alcalde de la ciudad de Mendota, California. Un verdadero caso de éxito que demuestra que los sueños se pueden cumplir./ Video compartido por Patricia Godínez en redes sociales

Víctor Martínez, originario de El Salvador, se ha convertido en un ejemplo al ocupar la alcaldía de la ciudad de Mendota, en el condado de Fresno, California, tras su nombramiento en 2022. Su trayectoria combina migración, superación académica y un compromiso social orientado a la representación de la comunidad latina en el Valle Central de Estados Unidos.

Martínez nació en Cantón Rojitas, Ciudad Victoria, en el departamento de Cabañas, y emigró junto a su familia a California, donde trabajó como jornalero agrícola en Fresno.

Su experiencia como migrante influyó en su deseo de incidir en la vida pública, según relató a la Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Patricia Godinez, en un encuentro oficial compartido por la funcionaria en sus redes sociales.

En 2014, Martínez obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Estatal de California en Fresno (Fresno State), y en 2018 finalizó una maestría en administración de empresas. De acuerdo con información publicada por el San Joaquin Valley Sun y FOX26 News, su formación académica y su vinculación constante con las necesidades de la población latina lo llevaron a ingresar a la política local.

En 2016, Martínez fue elegido concejal de Mendota, un municipio de aproximadamente 12,000 habitantes, mayoritariamente de origen latino. Seis años después, durante la sesión del concejo municipal del 13 de diciembre de 2022, Martínez fue nombrado alcalde por unanimidad de sus compañeros de concejo, como consta en las actas oficiales de la ciudad. Su designación respondió al reconocimiento de su desempeño y a la reorganización interna tras la renuncia del anterior alcalde.

El alcalde salvadoreño Víctor Martínez en su despacho en la ciudad de Mendota./(Fresno Bee)

Martínez señaló que su gestión se apoya en la cercanía con los habitantes y en la identificación de los retos que enfrenta la comunidad inmigrante. “La preparación y el trabajo permanente con la gente han sido fundamentales”, afirmó Martínez en la entrevista con la funcionaria salvadoreña. Aseguró que su objetivo es “trabajar de la mano con la gente para lograr cambios positivos”.

FOX26 News y el San Joaquin Valley Sun informaron que Martínez, además de su labor como alcalde, se desempeña como jefe de negocios del Distrito Escolar Unificado de Golden Plains, lo que refuerza su vínculo con la educación y los jóvenes de la región. Su llegada a la alcaldía coincidió con un contexto político donde los líderes latinos buscan mayor representación y respuesta a problemáticas locales como el empleo, la seguridad y el acceso a servicios públicos.

Entre las acciones más relevantes bajo su administración, las actas municipales reflejan la aprobación de la segunda fase de expansión del Rojas-Pierce Park, la autorización de acuerdos con el Departamento de Impuestos y Tarifas de California para la implementación de un impuesto local, y la supervisión de auditorías financieras que consolidan la transparencia en el manejo de fondos públicos. También impulsó la mejora de la infraestructura urbana, como la ampliación de las instalaciones de la comisaría y las oficinas municipales.

Según reportó el San Joaquin Valley Sun, Martínez justificó su cambio de afiliación política del Partido Demócrata al Republicano en diciembre de 2024, argumentando que las políticas estatales de Sacramento dificultan el acceso al “sueño americano” para familias del Valle Central. En declaraciones recogidas por este medio, sostuvo: “Nuestra comunidad latina quiere empleos mejor pagados, precios más bajos y calles seguras. Estoy trabajando para que ese cambio ocurra”.

Durante su gestión, Martínez ha reiterado el mensaje de superación para la diáspora salvadoreña y las nuevas generaciones de inmigrantes. “Cualquiera que sea el sueño, la visión o tu meta, síguela, que sí se puede. Si continúas trabajando duro, si continúas recto en esa visión, lo vas a lograr”, expresó en diálogo con la Viceministra Godínez.

La experiencia de Víctor Martínez en Mendota ilustra el impacto de la migración salvadoreña en Estados Unidos y la creciente presencia de líderes latinos en cargos de decisión. Su historia representa un referente para quienes buscan integrarse y aportar a sus comunidades de origen y destino.