El Salvador

De Ciudad Victoria a Fresno: la historia del salvadoreño que se convirtió en alcalde en California

Víctor Martínez, nacido en Cantón Rojitas, ciudad Victoria, Cabañas, se convirtió en el primer salvadoreño en liderar Mendota, California, tras una carrera marcada por el servicio social y la conexión con la comunidad latina

Guardar

Descubre la inspiradora historia de Víctor Martínez, un salvadoreño originario de Cabañas que, con esfuerzo y preparación, se convirtió en el alcalde de la ciudad de Mendota, California. Un verdadero caso de éxito que demuestra que los sueños se pueden cumplir./ Video compartido por Patricia Godínez en redes sociales

Víctor Martínez, originario de El Salvador, se ha convertido en un ejemplo al ocupar la alcaldía de la ciudad de Mendota, en el condado de Fresno, California, tras su nombramiento en 2022. Su trayectoria combina migración, superación académica y un compromiso social orientado a la representación de la comunidad latina en el Valle Central de Estados Unidos.

Martínez nació en Cantón Rojitas, Ciudad Victoria, en el departamento de Cabañas, y emigró junto a su familia a California, donde trabajó como jornalero agrícola en Fresno.

Su experiencia como migrante influyó en su deseo de incidir en la vida pública, según relató a la Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Patricia Godinez, en un encuentro oficial compartido por la funcionaria en sus redes sociales.

En 2014, Martínez obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Estatal de California en Fresno (Fresno State), y en 2018 finalizó una maestría en administración de empresas. De acuerdo con información publicada por el San Joaquin Valley Sun y FOX26 News, su formación académica y su vinculación constante con las necesidades de la población latina lo llevaron a ingresar a la política local.

En 2016, Martínez fue elegido concejal de Mendota, un municipio de aproximadamente 12,000 habitantes, mayoritariamente de origen latino. Seis años después, durante la sesión del concejo municipal del 13 de diciembre de 2022, Martínez fue nombrado alcalde por unanimidad de sus compañeros de concejo, como consta en las actas oficiales de la ciudad. Su designación respondió al reconocimiento de su desempeño y a la reorganización interna tras la renuncia del anterior alcalde.

El alcalde salvadoreño Víctor Martínez
El alcalde salvadoreño Víctor Martínez en su despacho en la ciudad de Mendota./(Fresno Bee)

Martínez señaló que su gestión se apoya en la cercanía con los habitantes y en la identificación de los retos que enfrenta la comunidad inmigrante. “La preparación y el trabajo permanente con la gente han sido fundamentales”, afirmó Martínez en la entrevista con la funcionaria salvadoreña. Aseguró que su objetivo es “trabajar de la mano con la gente para lograr cambios positivos”.

FOX26 News y el San Joaquin Valley Sun informaron que Martínez, además de su labor como alcalde, se desempeña como jefe de negocios del Distrito Escolar Unificado de Golden Plains, lo que refuerza su vínculo con la educación y los jóvenes de la región. Su llegada a la alcaldía coincidió con un contexto político donde los líderes latinos buscan mayor representación y respuesta a problemáticas locales como el empleo, la seguridad y el acceso a servicios públicos.

Entre las acciones más relevantes bajo su administración, las actas municipales reflejan la aprobación de la segunda fase de expansión del Rojas-Pierce Park, la autorización de acuerdos con el Departamento de Impuestos y Tarifas de California para la implementación de un impuesto local, y la supervisión de auditorías financieras que consolidan la transparencia en el manejo de fondos públicos. También impulsó la mejora de la infraestructura urbana, como la ampliación de las instalaciones de la comisaría y las oficinas municipales.

Según reportó el San Joaquin Valley Sun, Martínez justificó su cambio de afiliación política del Partido Demócrata al Republicano en diciembre de 2024, argumentando que las políticas estatales de Sacramento dificultan el acceso al “sueño americano” para familias del Valle Central. En declaraciones recogidas por este medio, sostuvo: “Nuestra comunidad latina quiere empleos mejor pagados, precios más bajos y calles seguras. Estoy trabajando para que ese cambio ocurra”.

Durante su gestión, Martínez ha reiterado el mensaje de superación para la diáspora salvadoreña y las nuevas generaciones de inmigrantes. “Cualquiera que sea el sueño, la visión o tu meta, síguela, que sí se puede. Si continúas trabajando duro, si continúas recto en esa visión, lo vas a lograr”, expresó en diálogo con la Viceministra Godínez.

La experiencia de Víctor Martínez en Mendota ilustra el impacto de la migración salvadoreña en Estados Unidos y la creciente presencia de líderes latinos en cargos de decisión. Su historia representa un referente para quienes buscan integrarse y aportar a sus comunidades de origen y destino.

Temas Relacionados

Ciudad VictoriaFresnoSalvadoreñoCaliforniaEl SalvadorEstados UnidosSuperaciónMigración

Últimas Noticias

Breeze Airways abrirá ruta directa entre Tampa y Costa Rica con tarifas desde $129

La nueva conexión aérea operará dos veces por semana a partir de octubre y refuerza la conectividad con Florida, principal mercado emisor de turistas hacia el país

Breeze Airways abrirá ruta directa

Mulino desestima pronunciamiento de Panamá Port Company, acusándola de deteriorar el país a base de “maleantería”

La Corte Suprema de Justicia determinó en enero que el contrato-ley entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) es “inconstitucional”, pues otorgaba beneficios desproporcionados a la filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings Limited

Mulino desestima pronunciamiento de Panamá

El seguro obligatorio para víctimas de accidentes viales sigue suspendido en Guatemala

La paralización de este sistema dejó sin respaldo económico a quienes resultan lesionados o fallecen por siniestros en las rutas guatemaltecas, mientras la presión social y los llamados legales insisten en exigir una pronta reactivación

El seguro obligatorio para víctimas

El Salvador deberá revisar las penas de prisión perpetua, según abogado constitucionalista

El nuevo régimen penal deberá establecer mecanismos regulares de control para condenas de prisión perpetua según lo dispuesto por normas internacionales y por el precedente fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Salvador deberá revisar las

El auge y el declive de las bananeras son retratados en un nuevo documental presentado en Tegucigalpa

La obra utiliza tecnología de inteligencia artificial e imágenes históricas para ilustrar las dimensiones sociales y políticas del auge bananero, destacando el papel de la huelga de 1954 y el legado de Prisión verde

El auge y el declive

TECNO

Diseño profesional para todos: el

Diseño profesional para todos: el plan de Adobe y Nvidia para crear imágenes y videos perfectos en segundos

Cómo saber si alguien me está ignorando en WhatsApp

Así es Pregunta Studio, la nueva IA de YouTube para creadores de contenido

Cuáles son los síntomas de que la batería del celular está fallando

Modo KPop Demon Hunters en WhatsApp: los cincos pasos que debes seguir para activarlo

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber y Usher habrían

Justin Bieber y Usher habrían tenido un fuerte altercado en la ‘after-party’ de los Oscar que organizó Beyoncé

La familia de Bruce Willis celebra su cumpleaños número 71 en medio de su lucha contra la demencia frontotemporal

El tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” rompe todos los récords con 718 millones de vistas en 24 horas

Keanu Reeves y el misterio de ‘Matrix 5′: ¿volverá Neo a la acción?

El lado vulnerable de la fama: Demi Lovato relató los desafíos que enfrentó al crecer bajo la mirada pública

MUNDO

Estados Unidos investiga el aterrizaje

Estados Unidos investiga el aterrizaje de emergencia de un F-35 en una base de Medio Oriente durante una misión de combate

La guerra en Irán interrumpe las negociaciones sobre Ucrania: Moscú confirma una pausa y Zelensky presiona por reanudarlas

El régimen de Irán ejecutó a tres manifestantes, entre ellos un atleta profesional de 19 años

“Hay muchísimo miedo a la represión, nadie quiere salir a la calle”: así es la vida cotidiana en la Cuba bloqueada por Estados Unidos

Bielorrusia decidió liberar a 250 presos políticos tras pactar con Estados Unidos el levantamiento parcial de sanciones económicas