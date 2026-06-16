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Los 20 mejores villanos de la historia de la televisión

Desde figuras clásicas hasta antagonistas contemporáneos, el medio británico The Guardian elaboró una selección que destaca a los personajes más temidos, complejos e influyentes

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Giancarlo Esposito gus fring 1
Gustavo Fring, de Breaking Bad, fue destacado por The Guardian como un empresario ejemplar que lidera un imperio criminal en Nuevo México (Robert Trachtenberg/AMC/Sony Pictures Television)

La televisión fue terreno fértil para criaturas oscuras que seducen y perturban a partes iguales. The Guardian decidió convocar a los grandes arquitectos del caos, renovando el panteón de los 20 villanos más poderosos que alguna vez reinaron en la pantalla chica. La lista se sumerge en las profundidades de dramas y comedias internacionales, dejando fuera la inocencia de los programas infantiles y el artificio de la telerrealidad.

Nada de concursos ni juegos para distraídos: el criterio de la revista apunta directo al corazón de la maldad. Solo entran aquellos antagonistas que, con un filo psicológico o una presencia que atraviesa géneros, lograron que su sombra se extienda mucho más allá de la serie que los vio nacer. Desde la ciencia ficción hasta el crimen y la animación, cada uno de estos personajes se volvió imposible de olvidar, grabando su silueta en la cultura pop.

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El ranking completo

20) Vecna (Stranger Things)

Es el resultado de la fusión entre un humano torturado y fuerzas oscuras. Tras asesinar a su familia, fue arrojado al “Otro Lado” y quedó desfigurado, convirtiéndose en una amenaza sobrenatural. Su aspecto se inspira en íconos clásicos del terror.

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Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 2 | Netflix
Vecna, de Stranger Things, aparece entre los villanos contemporáneos por su origen sobrenatural y su transformación en una amenaza del Otro Lado (Courtesy of Netflix)

19) Tommy Lee Royce (Happy Valley)

Lo que comenzó como un drama policial ambientado en Yorkshire terminó convirtiéndose en uno de los duelos más intensos de la televisión reciente. Durante tres temporadas, la sargento Catherine Cawood (Sarah Lancashire) persiguió a Tommy Lee Royce (James Norton), un criminal violento que, pese a sus crímenes, seguía considerándose una víctima. Todo culminó en un tenso enfrentamiento en una mesa de cocina, donde la historia encontró un desenlace tan simple como devastador.

18) Vee Parker (Orange Is the New Black)

Es una matriarca calculadora en la cárcel de Litchfield. Su ascenso se cimenta en la manipulación y brutalidad, afectando tanto a sus compañeras como a la dinámica interna de la prisión hasta su abrupto final.

17) Arthur Mitchell, conocido como el asesino Trinity (Dexter)

John Lithgow ganó un Emmy por interpretar a Arthur Mitchell, el temible “Trinity Killer”, un hombre que ocultaba su faceta de asesino serial detrás de una vida familiar ejemplar. Su paso por Dexter dejó una huella imborrable cuando asesinó a Rita, la esposa del protagonista, y marcó para siempre a Harrison, el hijo de Dexter.

16) El Fumador (The X-Files)

Operaba desde las sombras, participando en delitos históricos y ocultando secretos sobre alienígenas. Su presencia constante refuerza su imagen de villano omnipresente.

15) Sylar (Heroes)

En la serie de superhéroes, es un metahumano obsesionado con obtener poderes ajenos, rodeado de mitos sobre su modus operandi.

14) El Amo (Doctor Who)

Se erige como antagonista definitivo y némesis del Doctor. Usa su genio para el mal.

13) Moriarty (Sherlock)

Serie basada en el personaje de Arthur Conan Doyle, presenta una rivalidad central basada en el genio y la maldad.

12) Max Cady (Cabo de miedo)

Javier Bardem toma el relevo de una de las figuras más inquietantes del thriller con su interpretación. Como un exconvicto obsesionado con vengarse de quienes considera responsables de su encarcelamiento, construye un villano tan carismático como aterrador.

Javier Bardem, absolutamente descomunal como el villano Max Cady en la nueva versión en formato serie de 'El cabo del miedo' (Apple TV)
Max Cady, en la versión reciente de Cabo de miedo, encarna una amenaza incontrolable ligada al pasado (Apple TV)

11) Homelander (The Boys)

Ejemplifica la corrupción del superhéroe. Siendo líder de los “Seven”, combina poder y carisma, pero encarna actos de violencia extrema y manipulación, lo que le otorga el estatus de opuesto perfecto al héroe tradicional.

Homelander
Homelander, de The Boys, aparece como uno de los villanos mas representativos

10) El Caddy (Line of Duty)

El principal enemigo oculto fue el inspector Matthew “Dot” Cottan (Craig Parkinson), un policía corrupto que actuaba como enlace del crimen organizado dentro de la fuerza. Conocido como “El Caddie” por sus vínculos con un mafioso desde la adolescencia, logró esquivar sospechas durante años hasta quedar acorralado por la unidad anticorrupción AC-12. Su desesperado intento de escapar desencadenó uno de los enfrentamientos más explosivos y recordados de la serie.

9) Richard Roper (The Night Manager)

El despiadado traficante de armas regresó una década después para demostrar que seguía siendo una amenaza formidable. Dado por muerto tras los acontecimientos de la primera temporada, reapareció con más poder que nunca, dispuesto a desatar el caos a escala internacional. Su enfrentamiento con Jonathan Pine (Tom Hiddleston) volvió a convertirse en el eje de una historia marcada por traiciones, violencia y cuentas pendientes que aún esperan resolución.

8) Killer BOB (Twin Peaks)

Introduce el horror sobrenatural en la pantalla chica con una influencia que trasciende la serie.

7) Negan (The Walking Dead)

El líder de los Salvadores impresiona por su brutalidad, carisma retorcido y liderazgo despótico en un entorno posapocalíptico.

Personajes odiados series
Negan, líder de los Salvadores en The Walking Dead, se destaca por su brutalidad y su liderazgo en un entorno posapocalíptico (Gene Page/AMC)

6) Marlo Stanfield (The Wire)

Se define por su frialdad y actos mortales. “Se supo que Marlo era un sociópata sin sentimientos cuando robó una paleta en una tienda y luego mandó a ejecutar al guardia”, relata The Guardian.

5) Mr. Burns (Los Simpson)

El plutócrata representa la personificación de un capitalismo sin escrúpulos. Su longevidad cultural radica en el equilibrio entre humor negro y egoísmo desmedido, con tramas memorables que van desde ocultar el sol hasta intentar robar caramelos a un bebé.

Los Simpson - ¿Quién mató al Sr. Burns? Parte 2 (temporada 7). (foto: GQ España)
Mr. Burns, de Los Simpson, integra la selección de The Guardian como símbolo de un capitalismo sin escrúpulos en la televisión (foto: GQ España)

4) Gustavo Fring (Breaking Bad)

Actúa como empresario ejemplar mientras encabeza un imperio criminal en Nuevo México. The Guardian lo describe como el rival más peligroso de Walter White, caracterizado por una estrategia y una violencia contenida.

3) La tía Lydia (The Handmaid’s Tale)

Es el rostro de la opresión, combinando devoción religiosa y disciplina rigurosa. Su papel central en la represión y su complejidad moral la convierten en una antagonista compleja.

2) JR Ewing (Dallas)

El magnate encarna el arquetipo de villano de las telenovelas: manipulador, egoísta y capaz de cualquier artimaña por conservar el poder. Su impacto en los años 80 fue tal que otros villanos de series replicaron su modelo.

1) Joffrey Baratheon (Game of Thrones)

El joven rey simboliza la crueldad encubierta por la cobardía. Sedujo al público por su sadismo y su caída fue recibida con alivio global, como constató The Guardian.

Joffrey Baratheon - Game of Thrones
Joffrey Baratheon se caracteriza por su sadismo en "Game of Thrones" (HBO)

Ausencias y debate sobre el ranking

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Darth Vader figura entre las ausencias señaladas en el debate sobre el ranking de villanos (Créditos: YouTube / Collective Culture)

La lista de The Guardian omite antagonistas emblemáticos como Sue Sylvester (Glee), Benjamin Linus (Lost), Logan Roy (Succession) y personajes de sagas como Star Wars y Marvel. El medio alienta la participación del público, invitando a debatir y proponer nombres que, por relevancia o impacto, pudieron estar presentes.

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