Voraz incendio cobró la vida de dos mujeres en el oriente de El Salvador

Dos mujeres adultas mayores fallecen en un incendio en San Miguel, un caso que evidencia la vulnerabilidad en zonas rurales de El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)

Dos mujeres adultas mayores murieron la noche del martes en un incendio que destruyó su vivienda en el cantón El Niño, sector El Ciprés, en el área rural de San Miguel.

El fuego, que se propagó con rapidez por los materiales de madera y lámina de la casa, dejando en evidencia la vulnerabilidad ante siniestros de quienes residen en zonas aisladas.

La tragedia se enmarca en una alarmante escalada de incendios que afectan a El Salvador, según el Cuerpo de Bomberos, ha elevado el saldo de víctimas y daños materiales durante las primeras semanas de 2026.

Vecinos informaron a medios locales que las fallecidas, conocidas por la comunidad como “Las Chávez”, eran hermanas de aproximadamente noventa años.

Se presume que el incendio inició en el interior de la vivienda y se desató con tal rapidez que las mujeres quedaron atrapadas sin posibilidad de escapar. Residentes intentaron sofocar las llamas, pero el avance del fuego se lo impidió.

Los incendios forestales crecen un 510% en El Salvador en 2026, con 122 incidentes, lo que representa un grave riesgo ambiental. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos).

El Cuerpo de Bomberos ha advertido que entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026 atendieron 2,361 incendios en todo el país, lo que representa un incremento del 88% en relación con el mismo periodo de 2025, según reveló Baltazar Solano, director de la institución, en diálogo con medios nacionales.

“La cantidad de emergencias es considerable”, subrayó Solano, quien vinculó este repunte con las altas temperaturas y la falta de lluvias que caracterizan al actual periodo seco.

El caso de San Miguel no fue el único registrado el martes. Horas antes, en el estadio de Santa Ana, un incendio provocó la evacuación y atendieron de al menos cuatro personas por inhalación de humo.

Las autoridades señalaron que en ese hecho solo se registraron daños materiales. Este tipo de emergencias se repiten con frecuencia creciente en distintos puntos del territorio nacional.

El incendio en una vivienda de El Ciprés, cantón El Niño, dejó pérdidas humanas e ilustra la falta de acceso a atención oportuna en áreas rurales. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Durante las primeras dos semanas de marzo se observó un repunte notable en la frecuencia de emergencias, con consecuencias fatales. En la primera semana de febrero, tres personas, incluida una menor de edad, fallecieron por asfixia en un incendio en un mesón de San Salvador.

Días después, un trabajador perdió la vida en un centro comercial de la capital. Estos sucesos, reportados por el Cuerpo de Bomberos, ilustran la gravedad de la situación actual.

El fenómeno tiene en los incendios forestales su área de mayor crecimiento, con 122 incidentes ocurridos en lo que va de 2026, frente a solo 20 del año previo: un aumento de 510%, según cifras oficiales divulgadas por Solano. El funcionario advirtió que los daños ambientales resultantes de estos incendios son relevantes para el equilibrio ecológico.

Los incendios forestales crecen un 510% en El Salvador en 2026, con 122 incidentes, lo que representa un grave riesgo ambiental. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos).

La cantidad de incidentes no aumenta de forma homogénea. Los incendios en maleza seca casi se duplicaron, pasando de 884 a 1,698 casos, equivalente a un 92% de incremento. Los incendios estructurales, como el sucedido en San Miguel, pasaron de 162 a 272 eventos. Los siniestros en basureros sumaron 161 este año frente a los 101 del ejercicio anterior. Los vehículos incendiados llegaron a 108 frente a 88 en el mismo periodo de 2025, conforme a los datos del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades sostienen que la expansión de incendios encuentra un terreno propicio debido al clima seco y las prolongadas olas de calor. A esta tendencia se suman los riesgos propios de viviendas rurales, donde la presencia de materiales inflamables limitan las posibilidades de intervención oportuna y aumentan la letalidad de los siniestros.