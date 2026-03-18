El Salvador

Sofocan incendio dentro de una cohetería clandestina en El Salvador

La emergencia obligó a desplegar equipos municipales tras la aparición de un incendio, donde la rápida acción de autoridades impidió daños personales y limitó el impacto a pérdidas materiales

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El incendio en una cohetería
El incendio en una cohetería clandestina de la colonia El Jordán movilizó a la Comisión Municipal de Protección Civil de Santa Ana Centro. (Cortesía: Gustavo Acevedo)

En un despliegue de eficiencia y coordinación técnica, la Comisión Municipal de Protección Civil de Santa Ana Centro logró sofocar este martes un incendio estructural registrado en una cohetería que operaba de forma clandestina en la colonia El Jordán, ubicada en el sector del cantón El Ranchador.

El siniestro, que amenazaba con propagarse debido a la naturaleza altamente inflamable de los materiales almacenados, fue controlado gracias a la activación inmediata de los protocolos de emergencia. La intervención evitó una tragedia humana.

El reporte de la emergencia ingresó a los centros de monitoreo durante la jornada, alertando sobre explosiones y columnas de humo provenientes de una estructura en el cantón El Ranchador. De inmediato, los equipos tácticos operativos de Protección Civil Municipal, en conjunto con otras instituciones de socorro, se desplazaron al lugar de los hechos.

Al llegar al lugar de los hechos, los elementos de rescate se encontraron con un incendio activo en un inmueble utilizado para la fabricación artesanal de productos pirotécnicos. La complejidad de la situación radicaba en la presencia de pólvora y químicos reactivos, lo que obligó a realizar un ataque estratégico al fuego para confinarlo y evitar que el calor afectara las estructuras vecinas.

El siniestro dejó únicamente daños
El siniestro dejó únicamente daños materiales, sin víctimas, gracias a la pronta respuesta de los equipos especializados municipales. (Cortesía: Alcaldía de Santa Ana)

Tras intensas labores de liquidación y enfriamiento, las autoridades confirmaron que el balance final dejó únicamente daños materiales, sin pérdida de vidas humanas ni personas lesionadas de gravedad, un resultado que se atribuye directamente a la rapidez de la respuesta institucional.

Prevención y respuesta

El alcalde Gustavo Acevedo, quien ha impulsado un despliegue operativo permanente en todo el municipio de Santa Ana Centro, se refirió a este hecho por medio de redes sociales.

El edil santaneco se pronunció tras la exitosa labor de los cuerpos de socorro, enfatizando que el bienestar de la población es innegociable:

“La Comisión Municipal de Protección Civil atendió un incendio estructural registrado en una cohetería clandestina en la colonia El Jordán, cantón El Ranchador. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Seguimos trabajando 24/7 para garantizar que cada comunidad esté protegida ante cualquier riesgo”, manifestó el alcalde Acevedo.

El alcalde Gustavo Acevedo exhortó
El alcalde Gustavo Acevedo exhortó a los comerciantes a legalizar la producción de pirotecnia para preservar la seguridad local. ﻿(Cortesía: Gustavo Acevedo﻿)

La Alcaldía de Santa Ana Centro reitera que los operativos de monitoreo y vigilancia continuarán de manera estricta en todo el municipio.

El objetivo no es solo sancionar, sino fomentar una cultura de prevención que salve vidas. Se insta a la población a denunciar de manera anónima cualquier actividad de fabricación de pólvora que no cuente con los permisos correspondientes, contribuyendo así a la seguridad colectiva.

Un llamado a la legalidad y la conciencia ciudadana

En este sentido, el alcalde Gustavo Acevedo fue enfático al hacer un llamado a la responsabilidad de los comerciantes y artesanos de la pólvora

“Invito a los comerciantes del rubro a legalizar sus negocios y adoptar medidas preventivas rigurosas, para evitar este tipo de accidentes. La seguridad de sus familias y de sus vecinos depende del cumplimiento de la ley”, mencionó el funcionario.

Este lunes también se reportó en el occidente del territorio salvadoreño un conato de incendio dentro de las instalaciones del estadio Óscar Alberto Quiteño.

Las cifras de incendios en El Salvador se han disparado de forma alarmante este 2026. Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, reportó que, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, los incendios sumaron un total de 2,361, casi duplicando las estadísticas del mismo periodo del año pasado. Esta tendencia, confirmada por el director de la institución, pone en contexto la magnitud de siniestros recientes.

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