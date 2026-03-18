El Salvador

El Salvador y Australia firman acuerdo para fortalecer la conectividad aérea

La suscripción del memorando contempla el intercambio de códigos entre aerolíneas, lo que permitirá un aumento en las opciones de viaje y fortalecerá las relaciones en los ámbitos comercial y turístico entre las dos naciones

Guardar
El Salvador y Australia firman
El Salvador y Australia firman memorando para facilitar la conexión aérea y promover la aviación civil entre ambos países. (Cortesía: Gemini)

El Salvador y Australia oficializaron este martes un memorando de entendimiento para facilitar la conexión aérea entre ambos países, según informó la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, durante la firma del acuerdo.

Según un comunicado de la Cancillería salvadoreña, la medida permite implementar códigos compartidos en vuelos, lo que habilita nuevas formas de cooperación en aviación civil y busca dinamizar los vínculos económicos y de movilidad.

El antecedente inmediato de este entendimiento radica en la presencia relevante de la comunidad salvadoreña en Australia y en el interés del Gobierno de El Salvador por fortalecer el posicionamiento internacional del país como destino atractivo para la inversión y el turismo. La autoridad salvadoreña destacó que este proceso forma parte de una estrategia más amplia para consolidar una economía competitiva y conectada a nivel global.

La iniciativa permitirá que una aerolínea comercialice boletos y otra opere los vuelos bajo el mismo código, con la meta de ampliar las redes de rutas existentes. El acuerdo también contempla la optimización operativa y la profundización de la colaboración comercial y técnica.

Adriana Mira. viceministra de El
Adriana Mira. viceministra de El Salvador y Homero Morales, Autoridad de Aviación Civil salvadoreña, durante la firma del acuerdo. (Cortesía: Adriana Mira)

Mira afirmó durante el acto que el memorando representa un “importante avance en el fortalecimiento de nuestros lazos económicos bilaterales en el ámbito de la aviación civil”.

Por su parte, Homero Morales, director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, subrayó que el convenio se rige por los estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

El acuerdo firmado prevé la colaboración entre aerolíneas salvadoreñas y australianas para comercializar y operar vuelos bajo un mismo código, abriendo el acceso a opciones de conectividad más amplias y eficientes para pasajeros, turistas y empresarios, de acuerdo con lo expresado por las autoridades presentes.

Mientras que el subsecretario del Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones, Deporte y Artes de Australia, Jim Wolfe, resaltó que la iniciativa apunta a “promover el turismo, el comercio y las oportunidades de viaje” entre ambos países.

La firma del memorando fomenta
La firma del memorando fomenta el turismo, el comercio y nuevas oportunidades de viaje entre El Salvador y Australia. (Cortesía: Adriana Mira)

El memorando responde a las prioridades de conectividad e inversión

Mira señaló que el memorando de entendimiento busca consolidar un entorno económico fiable, competitivo y atractivo para la inversión, con énfasis en la innovación y la conectividad internacional.

Por medio de redes sociales, Mira indicó que este acuerdo facilitará la expansión de rutas, mejorará la eficiencia operativa y reforzará la cooperación en materia comercial y técnica. También señaló que la iniciativa contribuirá al crecimiento del turismo, un rubro que ha experimentado avances en el país, lo que se traduce en más puestos de trabajo, mayor inversión y nuevas oportunidades.

El Salvador busca fortalecer su
El Salvador busca fortalecer su posicionamiento internacional como destino atractivo para la inversión y el turismo, según la viceministra Adriana Mira. (Cortesía: Adriana Mira)

El director salvadoreño de Aviación Civil, Homero Morales, aseguró que los procedimientos acordados adoptan los lineamientos de seguridad y protección vigentes en el sector global. El convenio manifiesta el interés compartido de ambas naciones en acercar sus economías y fomentar nuevas rutas comerciales.

Por parte de Australia, Jim Wolfe participó como firmante del convenio y celebró que la cooperación contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales. La oficialización del memorando abre la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a incrementar el turismo y el comercio en sectores estratégicos para ambas economías.

Como referencia del flujo existente entre El Salvador y Australia, las autoridades destacaron la presencia de una comunidad salvadoreña significativa que reside en territorio australiano.

De acuerdo con el sitio “Así somos” del RNPN (Registro Natural de Personas Naturales), un total de 5,232 salvadoreños tienen registrado en su DUI (Documento Único de Identidad) como país de domicilio Australia. De esos, 2,725 son mujeres y 2,907 son hombres.

Temas Relacionados

Aviación CivilAustraliaConectividad InternacionalInversión ExtranjeraEl Salvador

Últimas Noticias

El Sistema Penitenciario convoca a jóvenes guatemaltecos para integrarse como guardias

Los postulantes deben reunir condiciones específicas y entregar toda la documentación exigida de manera presencial durante el periodo establecido para participar en la selección correspondiente a la próxima generación de aspirantes

El Sistema Penitenciario convoca a

Gobierno panameño pre-autoriza plan de financiamiento para cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado

El monto acumulado y rotativo es de hasta $12 mil millones en el momento que se presenten condiciones de mercado favorables para Panamá

Gobierno panameño pre-autoriza plan de

“Si no eres mía, no serás de nadie”: Hombre que atacó a su pareja e hijos con corvo recibe pena máxima en El Salvador

Los hechos, ocurridos en mayo de 2025, involucraron agresiones físicas graves y amenazas, según lo recopilado en el fallo judicial, que señala además la intervención de vecinos y autoridades tras el incidente

“Si no eres mía, no

Proyecto que hace obligatorio al uso de etanol en las gasolinas tuvo su primer tropiezo en la Asamblea Nacional de Panamá

La propuesta actualiza el programa de biocombustibles y establece el uso de 10% de bioetanol en los combustibles

Proyecto que hace obligatorio al

Presidente de Honduras impulsa inversión y empleo desde foro regional y anuncia reformas clave para dinamizar la economía

El presidente Nasry Asfura reafirmó el compromiso de su gobierno con la promoción de la inversión privada, la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico, principios que, según él, definen la respuesta nacional ante la incertidumbre global y los desafíos internos

Presidente de Honduras impulsa inversión

TECNO

Qué puede hacer un atacante

Qué puede hacer un atacante en tu Wi-Fi y cómo protegerte fácilmente

Cómo aprovechar al máximo tu Smart TV usando un cable HDMI

Google expande su función Inteligencia Personal: no solo estará disponible para usuarios de pago

PlayStation Portal se renueva: descubre todas las novedades de su última actualización

Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U: GameStop las declara oficialmente consolas retro

ENTRETENIMIENTO

Maurice Gibb de los Bee

Maurice Gibb de los Bee Gees habría tenido un hijo en secreto, según su exesposa

Jessica Alba y Cash Warren cierran su divorcio con acuerdo multimillonario

Los Oscar registran su menor audiencia desde 2022 con 17.9 millones de televidentes

La vida después de ‘Grey’s Anatomy’: Patrick Dempsey comparte su experiencia

A casi un año y medio de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy presenta a su nueva pareja

MUNDO

La demanda de personal geriátrico

La demanda de personal geriátrico crecerá al doble del ritmo del mercado laboral global hacia 2050

El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles contra Tel Aviv: al menos dos muertos

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en Líbano tras un ataque masivo con cohetes y drones contra el norte del país

Israel advirtió que el nuevo líder supremo de Irán es uno de sus objetivos: “Lo encontraremos y lo neutralizaremos”

Estados Unidos destruyó instalaciones de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas antibúnker de alta penetración