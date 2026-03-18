El Salvador y Australia firman acuerdo para fortalecer la conectividad aérea

El Salvador y Australia firman memorando para facilitar la conexión aérea y promover la aviación civil entre ambos países. (Cortesía: Gemini)

El Salvador y Australia oficializaron este martes un memorando de entendimiento para facilitar la conexión aérea entre ambos países, según informó la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, durante la firma del acuerdo.

Según un comunicado de la Cancillería salvadoreña, la medida permite implementar códigos compartidos en vuelos, lo que habilita nuevas formas de cooperación en aviación civil y busca dinamizar los vínculos económicos y de movilidad.

El antecedente inmediato de este entendimiento radica en la presencia relevante de la comunidad salvadoreña en Australia y en el interés del Gobierno de El Salvador por fortalecer el posicionamiento internacional del país como destino atractivo para la inversión y el turismo. La autoridad salvadoreña destacó que este proceso forma parte de una estrategia más amplia para consolidar una economía competitiva y conectada a nivel global.

La iniciativa permitirá que una aerolínea comercialice boletos y otra opere los vuelos bajo el mismo código, con la meta de ampliar las redes de rutas existentes. El acuerdo también contempla la optimización operativa y la profundización de la colaboración comercial y técnica.

Adriana Mira. viceministra de El Salvador y Homero Morales, Autoridad de Aviación Civil salvadoreña, durante la firma del acuerdo. (Cortesía: Adriana Mira)

Mira afirmó durante el acto que el memorando representa un “importante avance en el fortalecimiento de nuestros lazos económicos bilaterales en el ámbito de la aviación civil”.

Por su parte, Homero Morales, director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, subrayó que el convenio se rige por los estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

El acuerdo firmado prevé la colaboración entre aerolíneas salvadoreñas y australianas para comercializar y operar vuelos bajo un mismo código, abriendo el acceso a opciones de conectividad más amplias y eficientes para pasajeros, turistas y empresarios, de acuerdo con lo expresado por las autoridades presentes.

Mientras que el subsecretario del Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones, Deporte y Artes de Australia, Jim Wolfe, resaltó que la iniciativa apunta a “promover el turismo, el comercio y las oportunidades de viaje” entre ambos países.

La firma del memorando fomenta el turismo, el comercio y nuevas oportunidades de viaje entre El Salvador y Australia. (Cortesía: Adriana Mira)

El memorando responde a las prioridades de conectividad e inversión

Mira señaló que el memorando de entendimiento busca consolidar un entorno económico fiable, competitivo y atractivo para la inversión, con énfasis en la innovación y la conectividad internacional.

Por medio de redes sociales, Mira indicó que este acuerdo facilitará la expansión de rutas, mejorará la eficiencia operativa y reforzará la cooperación en materia comercial y técnica. También señaló que la iniciativa contribuirá al crecimiento del turismo, un rubro que ha experimentado avances en el país, lo que se traduce en más puestos de trabajo, mayor inversión y nuevas oportunidades.

El Salvador busca fortalecer su posicionamiento internacional como destino atractivo para la inversión y el turismo, según la viceministra Adriana Mira. (Cortesía: Adriana Mira)

El director salvadoreño de Aviación Civil, Homero Morales, aseguró que los procedimientos acordados adoptan los lineamientos de seguridad y protección vigentes en el sector global. El convenio manifiesta el interés compartido de ambas naciones en acercar sus economías y fomentar nuevas rutas comerciales.

Por parte de Australia, Jim Wolfe participó como firmante del convenio y celebró que la cooperación contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales. La oficialización del memorando abre la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a incrementar el turismo y el comercio en sectores estratégicos para ambas economías.

Como referencia del flujo existente entre El Salvador y Australia, las autoridades destacaron la presencia de una comunidad salvadoreña significativa que reside en territorio australiano.

De acuerdo con el sitio “Así somos” del RNPN (Registro Natural de Personas Naturales), un total de 5,232 salvadoreños tienen registrado en su DUI (Documento Único de Identidad) como país de domicilio Australia. De esos, 2,725 son mujeres y 2,907 son hombres.