El Salvador

Órgano Legislativo de El Salvador estudia reforma para imponer cadena perpetua

La iniciativa presentada establece cambios constitucionales y legales que buscan endurecer las penas frente a delitos graves, en el contexto de la reducción de la criminalidad y la implementación del régimen de excepción en el país

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Nuevas Ideas y aliados suman
Nuevas Ideas y aliados suman fuerzas en una iniciativa inédita. Argumentos a favor y en contra se cruzan en medio de un cambio profundo de la política criminal que despierta inquietud en organismos internacionales

El Salvador busca imponer la pena perpetua para homicidas, violadores y terroristas como parte de una reforma constitucional presentada el martes 17 de marzo, en un contexto marcado por cuatro años de régimen de excepción y una caída sustancial de la criminalidad.

La propuesta fue respaldada por la firma de diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, cumpliendo el requisito constitucional de más de diez firmas para ser estudiada por la Asamblea Legislativa. Para el estudio se aprobó un estudio exprés, es decir, por dispensa de trámite.

Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la reforma responde al objetivo de consolidar la seguridad y la justicia, y de hacer irreversible la transformación del sistema penal salvadoreño para blindar a la población frente a crímenes graves.

Durante la plenaria 102, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro presentó formalmente la iniciativa, señalando que la propuesta de reforma plantea: “Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.

Villatoro explicó ante la Asamblea que este paquete incluye modificaciones al Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo, con el propósito de homologar la legislación secundaria al artículo 27, inciso segundo, de la Constitución salvadoreña, según informó el medio El Salvador.

Villatoro vinculó la reforma penal a un proceso de revisión integral de la política criminal del país, ejecutado junto al presidente Nayib Bukele, el gabinete de seguridad y la fiscalía.

Remarcó la relevancia de la cadena perpetua como herramienta para impedir la reincidencia de crímenes graves: “Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene, pero el país que anhelamos también requiere que en nuestras sociedades no existan homicidas ni violadores”.

Una propuesta de reforma constitucional
Una propuesta de reforma constitucional promete transformar el sistema penal salvadoreño. El rol del gabinete de seguridad, el respaldo político y la controversia internacional generan tensiones que atraviesan el país.

El funcionario justificó la necesidad de reformas estructurales asegurando que, durante años, el sistema legal fue insuficiente para enfrentar la violencia.

Estimó que “por lo menos 40 mil de los 120 mil salvadoreños asesinados” lo fueron a manos de pandillas con la complicidad, según afirmó, de deficiencias en el sistema de justicia.

Villatoro criticó leyes preexistentes por haber desprotegido a las víctimas y advirtió que el nuevo marco legal busca recobrar la confianza ciudadana y fortalecer la protección a las víctimas, tal como lo expuso ante la Asamblea Legislativa.

Además, Villatoro se refirió a la oposición de organizaciones internacionales y de la sociedad civil que han cuestionado tanto el régimen de excepción como las nuevas reformas.

Señaló que estas entidades “defienden criminales violentos” y que “no es por no ser democrático que nos atacan. Nos atacan porque el resultado de la democracia es el que no les gusta”.

La solicitud de reforma constitucional presentada en El Salvador establece la prohibición de la prisión por deudas y otros castigos infamantes, introduciendo la pena perpetua exclusivamente para homicidas, violadores y terroristas, e incluye una revisión de las leyes secundarias —como el Código Penal y la Ley contra Actos de Terrorismo— para alinear el régimen jurídico del país con el endurecimiento impulsado desde el gobierno de Nayib Bukele, según la exposición de motivos realizada por Gustavo Villatoro ante la Asamblea Legislativa y recogida por El Salvador.

Este es un debate en desarrollo.

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