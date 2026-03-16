Fátima Bosch, Miss Universo, llega a El Salvador este 16 de marzo

FOTO ARCHIVO. Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, visitará El Salvador el viernes 20 de marzo a las 18:00 en el Palacio Tecleño, según confirmó el alcalde Henry Esmildo Flores del municipio de La Libertad Sur. El encuentro será de entrada gratuita y forma parte de la agenda de la ganadora del certamen, quien alcanzó casi 6 millones de seguidores en redes sociales en menos de cuatro meses.

Como parte de su agenda en el país centroamericano, Bosch busca visibilizar la neurodiversidad utilizando su influencia global. Se ha definido abiertamente como neurodivergente, al compartir su experiencia con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia, defendiendo que estas características son una fortaleza y no una limitación. La Miss Universo ha relatado que superó barreras en el sistema escolar y convirtió esos desafíos en un mensaje de empoderamiento para su audiencia.

La soberana mundial compartió una historia en su cuenta de Instagram (@fatimaboschfdz) la publicación oficial del Miss Universe Organization con la canción de fondo “El Carbonero”, escrita por el cantautor salvadoreño Francisco Antonio Lara Hernández, conocido como “Pancho Lara” y hasta considerada como segundo himno nacional de la nación.

La visita de Bosch cuenta con el respaldo de la Global Excellence Foundation junto a patrocinadores y marcas, según detalló Flores. Se espera que próximamente se difundan las pautas para la acreditación de prensa y creadores de contenido interesados en cubrir la actividad.

La anfitriona del certamen se sumará a un evento respaldado por alianzas regionales y marcas importantes. Momentos clave, tensiones y el compromiso con la diversidad quedan en el centro de todas las miradas

Como Miss Universe, Bosch ha visitado los países de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Tailandia y por su puesto, su natal México.

¿Quién es Bosh, la actual Miss Universe?

La mexicana Fátima Bosch, modelo y reina de belleza originaria de Teapa, Tabasco, obtuvo la corona de Miss Universo 2025 el 21 de noviembre, durante la edición 74 del certamen celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, consolidándose como la cuarta mexicana en alcanzar este título y proyectando una figura relevante en la industria internacional de la moda. De acuerdo con la información publicada por Hola, Bosch destacó por su perfil académico, su trayectoria internacional y una historia personal marcada tanto por logros profesionales como por la pertenencia a una familia influyente en la política y los certámenes de belleza en México.

En el evento, Bosch se impuso sobre más de 100 candidatas de todo el mundo, superando en la ronda final a la representante local de Tailandia. A sus 25 años y con 1,74 metros de altura, la nueva Miss Universo había consolidado su camino a la corona tras posicionarse como favorita desde las etapas iniciales gracias a su seguridad, carisma y un mensaje centrado en el empoderamiento femenino, según detalló Hola.

Nacida el 19 de mayo de 2000, Fátima Bosch cuenta con una licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, estudios que amplió en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Estados Unidos. Esta formación internacional le permitió desarrollar una visión global sobre la industria del diseño y la moda, un aspecto subrayado por Hola al revisar su trayectoria.

La modelo transforma vivencias personales en un relato de inspiración colectiva. Invitados y prensa esperan conocer de cerca su manera de proyectar inclusión y nuevas perspectivas en la sociedad latinoamericana. La alcaldía de Santa Tecla Sur recibirá a la soberana.

El entorno familiar jugó un papel central en su proyección pública. Bosch recibió el título de Flor Tabasco en 2018, distinción que sigue la senda de una familia con fuerte presencia en certámenes estatales. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, pertenece a una dinastía tabasqueña ligada a estos concursos. Dos tías maternas, Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004), antecesoras en Flor Tabasco, consolidan la tradición.

El perfil público se robustece a través de su tía Mónica Fernández Balboa, exsenadora por Morena y presidenta del Senado, quien desde 2024 dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Fernández Balboa compartió en redes sociales su visión sobre el impacto de los certámenes de belleza en su interés por la política y la gestión social: “Fue en este encuentro con la realidad, con este México que te mueve y te vuelve sensible, que llamó mi atención la política y el desarrollo social”, según relató en Facebook.

Por parte paterna, su padre Bernardo Bosch Hernández es ingeniero por la Universidad Iberoamericana y ocupa desde 2017 el cargo de asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Acumula una trayectoria de 27 años en Petróleos Mexicanos (Pemex) y ha sido reconocido por su liderazgo en responsabilidad social gubernamental, transparencia y gestión pública, con información extraída de su perfil en LinkedIn y citada por Hola.