El Salvador enfrenta una ola de incendios forestales con un incremento del 510% en los últimos meses

El Salvador reporta un aumento del 88% en incendios durante el primer trimestre de 2026, según datos oficiales del Cuerpo de Bomberos. (Foto cortesía en la red social X de Bomberos de El Salvador)

El Salvador enfrenta un marcado incremento de incendios que ha transformado el panorama de emergencias en el país, desde el inicio de este año. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, las autoridades han respondido a 2,361 eventos de este tipo, superando en 88% la cifra del mismo periodo en 2025. Las consecuencias no solo se traducen en hectáreas devastadas, sino también en la pérdida de vidas humanas y nuevos desafíos para la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que describe la situación como “lamentable” que requiere del compromiso de la población para detener la tendencia.

Según el balance presentado por Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, en la entrevista difundida por Diálogo 21, los incendios forestales muestran el crecimiento más abrupto: “Tenemos un incremento de un 510 % más en comparación con 2025”. El funcionario detalló también que en el actual periodo seco, con condiciones de altas temperaturas y cese de lluvias favoreciendo la propagación de las llamas, se han registrado 122 incendios forestales, frente a solo 20 en el mismo tramo del año anterior. Esta expansión afecta tantas hectáreas que Bomberos la califica como “considerable”, dejando al país ante una amenaza ambiental y social múltiple.

El aumento no es uniforme. Emergencias por maleza pasaron de 884 a 1,698 casos entre los dos periodos, lo que representa un 92% más. En incendios estructurales, que incluyen viviendas, centros comerciales y edificios industriales, el salto fue de 162 a 272 incidentes registrados. Los incendios en basureros subieron de 101 a 161, y los ocurridos en vehículos de 88 a 108, conforme a los datos proporcionados por Solano.

Los incendios forestales en El Salvador crecieron un 510% en 2026 respecto al mismo periodo de 2025, revelando una grave amenaza ambiental. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

El aumento de los incendios y el saldo humano

Las primeras dos semanas de marzo marcaron un repunte específico en la frecuencia de los siniestros, según confirmó el director Solano. Durante este periodo, la cadena de emergencias se tradujo en víctimas fatales: la más reciente, un trabajador fallecido en un centro comercial de San Salvador, previamente otro evento letal en la capital registrado en la primera semana de febrero, cuando tres personas, incluida una menor de edad, murieron por asfixia en un incendio en un mesón.

La dinámica de los incendios revela tanto causas naturales como por acciones humanas. Solano enfatizó que, aunque el viento y el clima seco contribuyen a la dispersión, el origen de la mayoría de los incendios sigue siendo humano, a menudo vinculado a la quema de basura y la falta de prevención: “No es el viento el que causa los incendios, ni el cese de la lluvia ni las altas temperaturas. Eso interviene, pero los incendios siguen siendo, lamentablemente, provocados por el factor humano, ya sea por intención o accidente”. Este diagnóstico obliga a una respuesta estructural y social articulada, en la que la educación ciudadana ocupa un lugar central.

El director de Bomberos, Baltazar Solano, brindó datos sobre los incendios durante el primer mes del año en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa, Presidencia de la República de El Salvador)

Protocolos, prevención y respuesta institucional ante la emergencia

Para contener la escalada de eventos, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador desarrolla un plan continuo de inspecciones, capacitaciones y certificaciones, especialmente dirigido a comercios y restaurantes. “La ley manda a que todas las personas que tienen un restaurante, un negocio, una industria, deben de solicitar al cuerpo de Bomberos una inspección para certificarse”, explicó Solano. Además, se recomienda a establecimientos con cocinas industriales instalar sistemas automáticos de extinción, como exige la norma clase K, y asegurar la limpieza regular de las campanas, dado que la acumulación de grasa y fallas eléctricas son factores recurrentes en los incendios estructurales.

Desde noviembre, detalló Solano, rigen dieciséis normas específicas recogidas en el Diario Oficial y avaladas por el Organismo de Mejora Regulatoria, aplicables a transportes, industria, comercio, instalaciones de gas y locales con riesgo pirotécnico. “Damos los tiempos para que los empresarios puedan cumplir.

Autoridades de Protección Civil y expertos técnicos iniciaron las indagaciones correspondientes para determinar las causas exactas que originaron el fatal incendio. (Cortesía: protección Civil de El salvador)

El cuerpo de bomberos está permitiendo que comercios e industrias implanten sistemas efectivos para evitar incendios”, subrayó el director.