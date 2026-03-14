El Salvador

Yandel y la Filarmónica de El Salvador desafían la tormenta con un concierto de otro nivel

En una mezcla perfecta de violines y reguetón, Yandel y la Filarmónica local transformaron un ambiente de lluvia en el escenario ideal para revivir clásicos como “Rakata” y “Mayor que yo”

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El Complejo Saturnino Bengoa abrió
El Complejo Saturnino Bengoa abrió sus puertas el jueves para recibir el esperado despliegue de "Yandel Sinfónico". (Cortesía: Fun Capital)
La Filarmónica de El Salvador
La Filarmónica de El Salvador tomó posición detrás del artista boricua para llevar el reguetón a otro nivel. (Cortesía: Fun Capital)
Con la intro "Puño de
Con la intro "Puño de Tito", los primeros acordes orquestales encendieron la euforia de miles de salvadoreños presentes. (Cortesía: Fun Capital)
Una intensa lluvia apareció en
Una intensa lluvia apareció en el recinto, pero esto terminó de motivar a un público, otorgándole un toque épico a la velada. (Cortesía: Fun Capital)
El repertorio del espectacúlo fue
El repertorio del espectacúlo fue un viaje en el tiempo, repasando desde himnos de la "vieja escuela" hasta sus éxitos más actuales. (Cortesía: Fun Capital)
Hits como "Abusadora" y "My
Hits como "Abusadora" y "My Space" cobraron una fuerza renovada gracias a los impecables arreglos de la filarmónica salvadoreña. (Cortesía: Fun Capital)
El momento más emotivo llegó
El momento más emotivo llegó con "Encantadora", tema que Yandel dedicó con cariño a todas las mujeres salvadoreñas. (Cortesía: Fun Capital)
Los fans permanecieron firmes y
Los fans permanecieron firmes y empapados, coreando "Permítame" mientras la tormenta caía sobre San Salvador. (Cortesía: Fun Capital)
La orquesta sorprendió con un
La orquesta sorprendió con un ensamble de piezas locales como "El Torito Pinto", uniendo la cultura urbana con el folclor salvadoreño. (Cortesía: Fun Capital)
Pese a la lluvia, el
Pese a la lluvia, el "Capitán" agradeció la lealtad de su gente, manteniendo la energía a tope hasta el último minuto. (Cortesía: Fun Capital)
Un show de fuegos artificiales
Un show de fuegos artificiales iluminó el cielo lluvioso, cerrando una jornada histórica de música. (Cortesía: Redes sociales)

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