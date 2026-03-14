El Salvador

Las mujeres tienen un mayor riesgo de glaucoma y pérdida irreversible de visión, advierte especialista salvadoreño

Especialistas destacan que el glaucoma afecta particularmente a las mujeres mayores de 40 años, quienes deben realizar exámenes oftalmológicos regulares para detectar a tiempo la enfermedad y prevenir una discapacidad visual permanente según datos internacionales recientes

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Las mujeres mayores de 40
Las mujeres mayores de 40 años presentan un mayor riesgo de glaucoma, siendo fundamentales los controles oftalmológicos periódicos para prevenir la ceguera irreversible. (Shutterstock)

Las mujeres experimentan mayor riesgo de desarrollar glaucoma y perder visión de manera irreversible, una situación que especialistas consideran alarmante en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma 2026, celebrada del 8 al 14 de marzo por la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA). La enfermedad, catalogada internacionalmente como el “enemigo silencioso de la vista”, destaca entre los problemas de salud visual que afectan más a la población femenina, sobre todo luego de los 40 años, periodo en el que se vuelve clave la prevención y control oftalmológico.

El glaucoma es una afección ocular progresiva que daña el nervio óptico, un componente indispensable para la visión. Este daño suele originarse por una presión intraocular elevada debido a un drenaje deficiente del líquido dentro del ojo. Si no se detecta a tiempo y se controla adecuadamente, la enfermedad puede desembocar en ceguera irreversible, convirtiéndose en una de las principales causas de discapacidad visual permanente en mujeres, según datos presentados recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS advierte que las mujeres presentan mayor tendencia a distintas enfermedades oculares degenerativas, en especial glaucoma, cataratas, degeneración macular y ojo seco. Las causas son multifactoriales: desde predisposición genética y cambios hormonales asociados con la edad, hasta menor acceso a servicios médicos de control preventivo.

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12/03/2026 Imagen del cartel del Día Mundial del Glaucoma. SALUD SEO

El glaucoma y su avance silencioso

El doctor Sidney Somoza, médico oftalmólogo salvadoreño especializado en glaucoma, explicó que el riesgo principal de la enfermedad reside en su discreto avance inicial. “El glaucoma es una enfermedad que puede producir ceguera. Lamentablemente, no da síntomas en las primeras etapas, sino que hasta la etapa terminal”, afirma Somoza. Insiste en que el deterioro ocurre de manera gradual y suele pasar desapercibido: “La reducción periférica se va dando, pero de eso el paciente se da cuenta en la etapa terminal. Es como un túnel que se va cerrando, pero es sumamente lento y usualmente no lo percibe”.

Para minimizar las probabilidades de daño severo, el control oftalmológico periódico es fundamental. El especialista subraya: “Si no tiene antecedentes importantes, por lo menos una vez al año debería realizarse un examen oftalmológico”.Quienes presentan condiciones como miopía, hipertensión arterial o diabetes deben aumentar la vigilancia, ya que estos factores elevan el riesgo de desarrollo de glaucoma. “Un paciente miope entre más miope es, tiene mayor riesgo de padecer glaucoma. Es porque el ojo, al ser más grande, sus estructuras se estiran y no controlan tan bien los cambios de presión a lo largo del día”, precisa Somoza. Por el contrario, el astigmatismo no constituye un factor de riesgo directo para el glaucoma.

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud advierte que el glaucoma destaca entre las principales enfermedades visuales degenerativas que afectan a la población femenina. (Foto archivo Infobae)

Además, el médico explica que la presión ocular elevada suele medirse en milímetros de mercurio, considerando 21 mm Hg como el umbral superior normal. Valores mayores requieren vigilancia o tratamiento, dependiendo del daño observado en el nervio óptico. “Los pacientes que ya tienen glaucoma no pueden tener los valores normales que un paciente sin la enfermedad. Debemos moderar esa presión y cada caso requiere ajuste constante”, indica el especialista, quien enfatiza la importancia de conocer la “presión meta” individual.

Respecto a las complicaciones y condiciones asociadas, Somoza señala: “La diabetes puede ser un factor de riesgo. Si el paciente no está controlado, desarrollará problemas a nivel del ojo y esto puede generar glaucoma neovascular”. Sobre la relación con la hipertensión arterial, matiza que si bien no se asocia directamente con el glaucoma común, sí puede contribuir en casos de control insuficiente de la presión sanguínea, que compromete la irrigación del nervio óptico.

Médico salvadoreño, Sidney Somoza, médico
Médico salvadoreño, Sidney Somoza, médico oftalmólogo especialista en Glaucoma. (Foto cortesía Frente a Frente)

Diagnóstico, tratamientos y nuevas tecnologías

El diagnóstico del glaucoma se realiza a través de exámenes de rutina durante consultas oftalmológicas, usualmente con equipos como el tonómetro, instrumento que evalúa la presión dentro del globo ocular. Somoza remarca la utilidad del examen preventivo aun cuando la visita sea por motivos ajenos, como cambios en la graduación de los lentes: “Muchos pacientes llegan por otra razón y se sorprenden cuando encontramos sospecha de glaucoma. Ahí confirmamos el diagnóstico con estudios específicos”.

El tratamiento varía según el avance de la enfermedad y las características del paciente. Inicialmente, la tendencia es usar técnicas de láser, como la trabeculoplastia, para mejorar el drenaje ocular y retardar el avance del glaucoma. Sin embargo, la eficacia de este procedimiento no siempre es permanente y cuando no resulta suficiente, el manejo continúa con uso de gotas tópicas destinadas a reducir la presión intraocular. El especialista hace énfasis en la adherencia al tratamiento diario: “El cumplimiento es algo muy importante para poder controlar el glaucoma. Es un tratamiento de por vida, hasta que la muerte nos separe”.

Los casos avanzados o con control insuficiente pueden requerir cirugía, en la que se instalan dispositivos para facilitar la salida del líquido y normalizar la presión. La elección entre procedimientos como el láser, las gotas o la intervención quirúrgica dependerá del progreso de la enfermedad y la respuesta del paciente.

El tratamiento del glaucoma incluye
El tratamiento del glaucoma incluye técnicas de láser, uso de gotas o cirugía, dependiendo del avance de la enfermedad y la respuesta individual del paciente. - Freepik

Factores hereditarios representan un riesgo

La herencia familiar es uno de los factores de riesgo más relevantes en el desarrollo del glaucoma, subraya Somoza: “Padres con glaucoma es un factor de riesgo sumamente pesado”. Por eso, el especialista recalca la necesidad de controles periódicos en cualquier persona con antecedentes familiares, diabetes o hipertensión arterial.

Las mujeres que presentan otras condiciones visuales, como miopía alta o problemas retinianos, requieren especial atención y consulta frecuente, especialmente porque el daño ocasionado por el glaucoma no se puede revertir: “Una vez que ha comenzado el problema del glaucoma, no hay vuelta atrás; en todo caso, es detenerlo para que no se pierda la visión”. La enfermedad puede afectar ambos ojos de manera simultánea y es más común que sea bilateral.

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