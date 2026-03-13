El Salvador

Embajador alemán en El Salvador se maravilla del lago de Ilopango mientras saborea sus tradicionales pescaditas fritas

La celebración del Día del Lago sirvió como marco para que el representante subrayara la relevancia histórica y ecológica de este cuerpo de agua, así como la conservación de sus tradiciones y recursos naturales

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Las Islas Quemadas y la caldera inundada fueron señaladas durante la visita oficial, mientras el funcionario reconoció la riqueza geográfica y científica del lugar, ubicado a corta distancia de la capital salvadoreña. Video cortesía Embajada de Alemania en El Salvador.

El embajador de Alemania en El Salvador, Friedo Sielemann, visitó el lago de Ilopango, en el departamento de San Salvador, este 12 de marzo, coincidiendo con el Día del Lago de Ilopango, y destacó el tradicional consumo de "pescaditas" como parte de la experiencia, según sus propias palabras recogidas durante el recorrido.

Durante la visita, Sielemann señaló que las Islas Quemadas, ubicadas en el centro del lago, corresponden al pico de un domo de lava formado tras la última erupción registrada. También destacó que el lago de Ilopango se originó como resultado del colapso del cráter de un volcán activo, que continúa presentando actividad interna tras una de las erupciones más devastadoras del mundo antiguo, cuyas cenizas alcanzaron más de dos millones de kilómetros cuadrados.

El diplomático enfatizó la importancia de preservar el entorno natural: “La mejor forma de celebrarlo es cuidándole cuando vengas a visitarlo”. Además, mencionó la ubicación geográfica del lago, situado a diez kilómetros al este de San Salvador, y subrayó que lo que hoy se conoce como lago es en realidad la caldera de un volcán inundada tras su última gran erupción.

El embajador de Alemania en
El embajador de Alemania en El Salvador celebró el Día del Lago disfrutando la tradicional gastronomía local y compartiendo su experiencia con las icónicas Islas Quemadas e historia volcánica de este emblemático lugar.

Un legado de país

La región del Lago de Ilopango destaca como enclave de relevancia histórica, natural y cultural en El Salvador, sintetizando las tensiones actuales entre desarrollo económico, conservación medioambiental y el impacto del cambio climático. La necesidad de salvaguardar este ecosistema, considerado el “pulmón acuático” nacional según la Secretaría de Prensa de la República, se torna urgente ante la intensificación de presiones derivadas del turismo y la expansión urbana, configurando un escenario decisivo para el futuro ambiental del país.

Los vestigios precolombinos y los asentamientos hallados en los alrededores sustentan el carácter único del Lago de Ilopango como archivo viviente de la relación entre sociedades antiguas y la naturaleza salvadoreña. Investigadores encuentran en la zona un laboratorio natural donde reconstruyen las formas en que las civilizaciones mesoamericanas respondieron a catástrofes geológicas y cambios climáticos, aportando un entendimiento valioso sobre la adaptación y resiliencia humana. Estos hallazgos permiten comprender cómo los antiguos habitantes enfrentaron fenómenos extremos y adaptaron su cultura y modo de vida, estableciendo formas de convivencia con las poderosas fuerzas naturales del entorno.

El Lago de Ilopango: laboratorio ecológico

Frente al auge del turismo y el avance urbano en la zona, la correcta gestión de sus recursos y la promoción del conocimiento sobre sus valores naturales e históricos constituyen retos centrales para la acción pública y privada.

El lago de Ilopango tiene
El lago de Ilopango tiene origen volcánico y es uno de los sitios más explorados por los amantes del buceo. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La exploración del potencial geotérmico del lago se suma como desafío técnico y ambiental. Los datos recientes dan cuenta de que fomentar el entendimiento social sobre las propiedades de este cuerpo de agua no solo robustece su posición en la economía turística, sino que lo convierte en un activo estratégico nacional de valor múltiple.

La conservación de la biodiversidad del Lago de Ilopango y su condición como referente identitario para El Salvador están atadas de forma directa a la efectiva protección de sus ecosistemas frente al deterioro y a los efectos adversos del clima, según aportes gubernamentales. Este cuerpo de agua, cuyos mitos le atribuyen el poder de creación y renovación, se presenta como la resiliencia ecosistémica, representando una prueba para el compromiso colectivo en la gestión de los patrimonios ambientales y culturales del país.

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