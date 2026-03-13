El Salvador

El lago de Ilopango será sede del Oceanman 2026 y proyecta a El Salvador en el turismo deportivo internacional

La confirmación como sede promueve la proyección del país a nivel global, estimando la llegada de cientos de deportistas y visitantes que participarán en el evento Oceanman organizado en conjunto con entidades gubernamentales y asociaciones de natación.

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El lago de Ilopango en
El lago de Ilopango en El Salvador albergará la competencia internacional de natación en aguas abiertas Oceanman en octubre de 2026, atrayendo a visitantes de diferentes países./(Ministerio de Obras Públicas)

El lago de Ilopango, uno de los destinos naturales más emblemáticos de El Salvador, será sede de la competencia internacional de natación en aguas abiertas “Oceanman” en octubre de 2026. Así lo anunció la Federación Salvadoreña de Natación, la franquicia Oceanman y el Ministerio de Turismo, durante una conferencia de prensa.

El evento tendrá lugar en el Parque Recreativo de Apulo, uno de los centros turísticos ubicados en el lago de Ilopango, que fue renovado recientemente. La llegada de Oceanman marca un nuevo capítulo en la proyección internacional del país como anfitrión de eventos deportivos de alto impacto, reforzando su posicionamiento en el circuito global de competencias de natación.

La competencia tendrá lugar del 16 al 18 de octubre de 2026 y reunirá a nadadores profesionales y amateurs provenientes de diversos países. Esta estructura busca fomentar la participación inclusiva y el desarrollo de nuevos talentos en la natación de aguas abiertas, al tiempo que promueve la convivencia entre deportistas experimentados y entusiastas de diferentes edades.

Oceanman, considerada la mayor plataforma internacional de natación en aguas abiertas, organiza más de 30 competencias anuales en los cinco continentes. Su circuito recorre entornos naturales de alto valor paisajístico, como lagos y mares en más de 95 naciones, lo que añade un componente turístico relevante para los destinos anfitriones.

El Lago de Ilopango, ecosistema
El Lago de Ilopango, ecosistema volcánico cercano a San Salvador, se consolida como destino turístico sostenible y referente para el turismo deportivo regional./(ISTU)

El evento va más allá de la competencia, consolidando una comunidad global que promueve destinos y resalta tradiciones, de acuerdo con lo expresado por Eduardo Briceño, director de la franquicia Oceanman.

“Oceanman no solamente es un evento de aguas abiertas, es tradición, es cultura, es una comunidad que está en más de 95 naciones, en los cinco continentes. Reúne atletas profesionales y amateur en un circuito único en más de 30 eventos al año en busca de la clasificación a la final”, dijo Briceño.

La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, destacó la importancia de la elección del lago de Ilopango como sede, al tratarse de una de las principales joyas naturales de El Salvador. “Que bien que viene este evento que tiene que ver con el respeto a nuestra naturaleza y que va a realizarse en una de nuestras joyas naturales como el lago de Ilopango”, afirmó Valdez, al tiempo que destacó el trabajo coordinado entre las distintas entidades públicas para la organización de eventos de alto nivel.

La reciente realización del Ironman 70.3 en el lago de Ilopango funcionó como carta de presentación para El Salvador, evidenciando la capacidad de coordinación institucional, la infraestructura disponible y el compromiso de voluntarios y comunidades locales. Durante ese evento, cientos de atletas de diversas nacionalidades participaron en pruebas de natación, ciclismo y carrera, en condiciones controladas y seguras. El éxito logístico y el ambiente acogedor sentaron un precedente favorable para la llegada de nuevas competencias internacionales, entre ellas Oceanman, que refuerzan la imagen del país como destino confiable y atractivo para el turismo deportivo.

El Parque Recreativo Apulo, en
El Parque Recreativo Apulo, en el Lago de Ilopango, fue intervenido recientemente para albergar el Ironman 70.3. /(Ministerio de Obras Públicas)

Además del impulso a la actividad deportiva, Oceanman representa una oportunidad para mostrar la riqueza natural y paisajística del lago de Ilopango, un ecosistema de origen volcánico situado a pocos kilómetros de la capital salvadoreña. El evento espera atraer a visitantes nacionales y extranjeros, generando dinamismo económico en la zona y consolidando al lago como un referente de turismo sostenible.

La competencia cuenta con el respaldo de la Federación Salvadoreña de Natación y el acompañamiento de diversas instituciones, garantizando altos estándares de seguridad y organización.

Con la confirmación de Oceanman en el calendario internacional y la experiencia acumulada en la realización de eventos deportivos de gran escala, El Salvador busca posicionarse como un referente regional en la promoción del deporte y la preservación de sus recursos naturales. La cita en el lago de Ilopango en octubre de 2026 será una vitrina para el talento, la hospitalidad y los paisajes salvadoreños ante el mundo, reafirmando el compromiso del país con el turismo deportivo y el desarrollo sostenible.

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