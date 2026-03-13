El Salvador

Accidente fatal en bulevar Los Próceres deja una persona fallecida y genera fuerte congestión en San Salvador

La circulación en el bulevar Los Próceres, en San Salvador, permaneció restringida tras un choque entre una rastra y un pick-up que dejó una víctima mortal y dos heridos

El accidente en el bulevar
El accidente en el bulevar Los Próceres de San Salvador dejó una persona fallecida y dos lesionadas debido al impacto entre una rastra y un pick-up./(Noticiero El Salvador)

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes en el bulevar Los Próceres, en el área de San Salvador Centro, dejó como saldo una persona fallecida y dos lesionadas. El hecho involucró una rastra y un pick-up, cuyos conductores transitaban en dirección hacia San Salvador. Según los reportes preliminares y datos compartidos por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, la rastra circulaba a exceso de velocidad, colisionó contra el separador central y perdió el control, impactando posteriormente al pick-up. La persona fallecida viajaba en este último vehículo, mientras que los lesionados fueron atendidos en el lugar por equipos de emergencia.

En su publicación, Durán lamentó la falta de responsabilidad al conducir. “El tráiler iba con exceso de velocidad, choca con el separador y pierde el control, lamentablemente se tiene informe preliminar del fallecimiento de la persona que se conducía en el pickup. Es inaudito la falta de responsabilidad y de sentido común de personas que conducen a excesos de velocidad ocasionando muertes, desgracias y dolor”, escribió el edil capitalino en sus redes sociales.

El accidente obligó a desplegar grúas pesadas y equipos de emergencia, incluyendo efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) y personal de la Cruz Roja, quienes informaron en sus redes sociales el hecho, mantuvieron la escena bajo control y orientaron el flujo vehicular. La circulación en el bulevar Los Próceres quedó restringida por algunas horas, provocando congestión en la zona, especialmente para quienes intentaban incorporarse desde Antiguo Cuscatlán o transitaban hacia la carretera Panamericana. Las autoridades recomendaron tomar vías alternas, como la calle Huizúcar, para evitar la zona del siniestro, mientras se realizaban las labores de remoción de los vehículos y limpieza de escombros, entre ellos restos de plástico y vidrio esparcidos sobre la calzada.

Una rastra volcó y generó un fatal accidente la madrugada de este viernes en Los Próceres. El video fue compartido por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.

Imágenes difundidas por medios locales muestran la escena iluminada por luces artificiales de emergencia, con presencia de patrullas, grúas y ambulancias. Los vehículos involucrados quedaron severamente dañados, mientras agentes de tránsito y gestores viales trabajaban para restablecer el paso y evitar nuevos incidentes. El tráfico en el área permaneció lento y bajo control estricto mientras se logran retirar los automotores siniestrados.

Segundo accidente fue reportado en Santa Tecla

Mientras las autoridades atendían el accidente en Los Próceres, otro siniestro vial se reportó en horas de la mañana de este viernes en el sector de Las Delicias, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur. En este caso, un camión que transportaba arena perdió el control y chocó contra uno de los separadores viales, obstaculizando la vía para quienes se desplazaban desde el bulevar Monseñor Romero en dirección a la carretera Panamericana.

Aunque en este accidente no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, la obstrucción generó un importante congestionamiento vehicular. Parte de la carga de arena quedó esparcida sobre la vía, dificultando las labores de remoción y limpieza. Grúas del Viceministerio de Transporte y personal de la Policía Nacional Civil acudieron rápidamente al lugar para movilizar el camión y liberar el paso, mientras gestores viales orientaban a los conductores sobre rutas alternativas y medidas de precaución.

La víctima mortal del accidente
La víctima mortal del accidente en Los Próceres viajaba en el pick-up mientras que los heridos recibieron atención inmediata de los equipos de emergencia en el lugar./ (Noticiero El Salvador)

La situación también impactó la entrada de Santa Tecla, especialmente para quienes provenían de zonas como San Juan Opico, Ciudad Arce y Lourdes (en Colón), buscando conectar con el bulevar Monseñor Romero. Las autoridades insistieron en la necesidad de conducir con precaución y atender las indicaciones del personal en la zona, con el objetivo de evitar nuevos accidentes.

Para ambos incidentes, el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil mantienen presencia en las escenas, coordinando las labores de emergencia y recomendando a los automovilistas considerar rutas alternativas para evitar mayores contratiempos.

