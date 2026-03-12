Subsecretario de Agricultura de EE. UU. visita El Salvador e impulsa el comercio agrícola

El subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Luke J. Lindberg, visita El Salvador como parte de una misión comercial destinada a ampliar las exportaciones agrícolas estadounidenses y fortalecer la cooperación económica entre ambos países. (Video: Embajada de Estados Unidos)

El subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Luke J. Lindberg, lidera una misión comercial en El Salvador para fortalecer las relaciones agrícolas bilaterales y expandir las oportunidades de exportación para productores estadounidenses. Según información difundida por la Embajada de Estados Unidos en el país, la delegación incluyó a representantes de 15 sectores de la agroindustria y mantuvo encuentros con funcionarios del gobierno salvadoreño, empresarios y distribuidores locales.

Durante la visita, Lindberg resaltó la relevancia del reciente acuerdo de comercio recíproco firmado entre los presidentes Nayib Bukele y Donald Trump, describiéndolo como un motor para ampliar el acceso de productos estadounidenses al mercado salvadoreño y consolidar la cooperación económica.

“Estamos aprovechando el impulso que se ha creado con el acuerdo firmado por el presidente Bukele y el presidente Trump sobre comercio recíproco. Este acuerdo permite que nuestros productores en Estados Unidos envíen más productos a El Salvador, lo que contribuye a la seguridad alimentaria, la seguridad laboral y a generar oportunidades para los salvadoreños. Es una situación en la que todos ganan”, afirmó Lindberg durante su intervención.

El Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros, Luke Lindberg, gesticula mientras se dirige a una delegación durante una reunión. (Embajada de Estados Unidos en El Salvador (@USEmbassySV))

La delegación, compuesta por cerca de 30 participantes, sostuvo reuniones con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, y el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, para analizar mecanismos que permitan facilitar la llegada de productos agrícolas estadounidenses y generar un entorno favorable para la inversión.

Lindberg subrayó: “Tenemos representados aquí 15 diferentes sectores de la economía agrícola de Estados Unidos. Hay cerca de 30 participantes, todos entusiasmados por hacer negocios aquí en El Salvador. Son excelentes asociaciones agrícolas y estamos viendo muy buenos resultados. Estamos avanzando”.

El viaje incluyó una visita a un supermercado local donde los delegados verificaron la presencia de productos estadounidenses y exploraron oportunidades de crecimiento. Carlos Calleja, presidente ejecutivo de la cadena Super Selectos, destacó la importancia de la colaboración con empresas estadounidenses y el impacto positivo en la economía salvadoreña.

Lindberg, al cerrar su intervención, afirmó: “Uno de los mayores compradores de productos estadounidenses elige productos de Estados Unidos por su alta calidad y por las oportunidades que ofrecen. Estamos llevando resultados reales a las comunidades rurales de Estados Unidos”.

El Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros, Luke Lindberg, gesticula mientras se dirige a una delegación durante una reunión. (Embajada de Estados Unidos en El Salvador (@USEmbassySV))

Los datos oficiales del USDA indican que en 2025 las exportaciones agrícolas estadounidenses a El Salvador superaron los 800 millones de dólares, lo que representa un incremento del 30 por ciento respecto a 2019. De acuerdo con la información, el nuevo acuerdo firmado en enero de 2026 convierte a El Salvador en el primer país del hemisferio occidental en suscribir este tipo de convenio con Estados Unidos, lo que permitirá reducir barreras comerciales y fortalecer los vínculos en la cadena de suministro regional.

La encargada de Negocios de la embajada de EE. UU., Naomi C. Fellows, consideró que la misión comercial “significa más oportunidades para que las familias y emprendedores salvadoreños accedan a productos de calidad, generen empleos y fortalezca nuestra relación económica bajo el nuevo acuerdo comercial”.

“El Subsecretario lidera una delegación con más de una docena de representantes de diversos productos agrícolas y de agroindustria de Estados Unidos”, publicó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, representación diplomática oficial, en la red social X.

El Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros, Luke Lindberg, gesticula mientras se dirige a una delegación durante una reunión. (Embajada de Estados Unidos en El Salvador (@USEmbassySV))

Según lo informado por la sede diplomática estadounidense, la visita tiene como fin fortalecer los vínculos comerciales y promover oportunidades para los productos agrícolas estadounidenses en el mercado salvadoreño.

La delegación busca presentar las capacidades y la oferta exportadora de productos agrícolas estadounidenses, así como identificar áreas de cooperación con actores públicos y privados salvadoreños. La agenda contempla reuniones con autoridades locales y actores del sector agroindustrial.

La visita de funcionarios y empresarios agrícolas estadounidenses a El Salvador responde a los esfuerzos bilaterales para diversificar el comercio y reforzar la colaboración en el ámbito alimentario y de desarrollo rural. La iniciativa busca generar beneficios económicos tanto para productores estadounidenses como para la cadena de distribución y consumo en El Salvador.