Sector construcción registra déficit habitacional en El Salvador

El déficit habitacional en El Salvador presenta retos en cantidad de viviendas nuevas y la mejora de las existentes, según CASALCO. (Foto: CASALCO)

El déficit habitacional sigue siendo uno de los desafíos más urgentes para la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción. El presidente de la gremial, José Velásquez, explicó en entrevista con Diálogo que este problema debe analizarse desde dos dimensiones. Por un lado, el déficit cuantitativo refiere a la cantidad de unidades habitacionales que faltan construir para cubrir las necesidades de la población. Por otro, el déficit cualitativo abarca aquellas viviendas que requieren mejoras o remodelaciones para alcanzar condiciones adecuadas de habitabilidad.

Velásquez enfatizó que la mayor demanda se concentra en los sectores más amplios de la pirámide social, donde la necesidad de soluciones habitacionales es apremiante. El reto para el sector constructor, afirmó, es responder tanto a la creación de nuevas viviendas como a la mejora de las existentes, en coordinación con el Estado y las instituciones financieras.

En respuesta a esa demanda creciente, más de 120 proyectos habitacionales se encuentran actualmente en desarrollo en El Salvador. Velásquez indicó que muchos de estos proyectos adoptan el formato de edificios de apartamentos y complejos residenciales, respondiendo tanto a la presión del mercado como a la disponibilidad de suelo urbano. Según proyecciones del sector, la inversión en construcción podría alcanzar hasta $4.000 millones en el año en curso.

Más de 120 proyectos habitacionales en desarrollo buscan responder a la creciente demanda de vivienda en El Salvador. (Foto: CASALCO)

El presidente de CASALCO precisó que este dinamismo está impulsando nuevas formas de desarrollo habitacional. En su opinión, la industria se adapta a las necesidades de diferentes segmentos de la población y a los cambios que experimentan las ciudades. “El progreso no lo podemos parar, las familias no pueden dejar de crecer”, señaló.

Velásquez remarcó que la planificación de nuevos complejos habitacionales debe considerar la sostenibilidad y la adaptación a las condiciones urbanas actuales. Subrayó que, ante el auge inmobiliario, los desarrolladores buscan ofrecer propuestas diversificadas que contemplen tanto viviendas de interés social como opciones residenciales de mayor valor.

Crecimiento y transformación económica del sector construcción

La Cámara observa un crecimiento sin precedentes en el sector durante los últimos años, impulsando una transformación económica de gran alcance en El Salvador. Según Velásquez, la inversión total en construcción ha experimentado un salto considerable desde 2018 y el sector se consolida como uno de los motores principales de la economía nacional.

En 2018, la suma de inversión pública y privada en obras de construcción rondaba los $1.200 millones. Las proyecciones más recientes de la gremial indican que, al cierre de 2025, el monto total podría alcanzar los $3.000 millones. Este avance representa un crecimiento cercano al 30% y refleja el dinamismo que ha caracterizado al sector en los últimos años.

El sector construcción de El Salvador proyecta una inversión de hasta $4.000 millones para el actual año, impulsando el crecimiento económico. (Foto: CASALCO)

El presidente de la Cámara subrayó el impacto directo de esta expansión en el empleo y la producción. “Nosotros somos el sector que actualmente estamos impulsando más fuertemente la economía del país, aportando entre nosotros y el sector de actividades inmobiliarias alrededor del 17% del producto interno bruto y generando unos 170.000, 175.000 empleos entre directos e indirectos”, precisó Velásquez.

Desplazamiento de la inversión y evolución de los modelos habitacionales

En cuanto a la distribución de la inversión, el dirigente explicó que hasta hace pocos años la proporción entre obra pública y privada era prácticamente equivalente, con un esquema cercano al 50/50. Sin embargo, los datos actuales muestran un predominio claro de la inversión privada, que representa alrededor del 70% del total, según los registros de la Cámara. “Eso quiere decir que hay muchos proyectos privados, que hay una confianza del sector privado que quiere en este momento invertir, que quiere desarrollar sus proyectos”, subrayó.

Aproximadamente el 70% al 75% de los nuevos proyectos privados están orientados al rubro habitacional. Esto evidencia un fuerte interés en atender la demanda de vivienda en el país y explica el auge de nuevas construcciones en distintos formatos.

Sobre la capacidad del país para acompañar este crecimiento, Velásquez reconoció que la infraestructura pública debe desarrollarse en paralelo con los nuevos proyectos habitacionales. Admitió que actualmente no existe una red suficiente de servicios básicos para atender todas las necesidades generadas por el auge de la construcción, pero afirmó que el sector trabaja de la mano con las autoridades para resolver estos desafíos.

La industria de la construcción aporta el 17% del PIB nacional y genera aproximadamente 175.000 empleos directos e indirectos. (Foto: CASALCO)

El presidente de CASALCO mencionó que la conectividad de energía y agua potable es uno de los retos centrales. “Tenemos que ir acercando definitivamente todos estos servicios que se necesitan para poder atender las nuevas necesidades que van surgiendo. Se está trabajando en eso”, afirmó.

Velásquez hizo hincapié en la importancia de la planificación urbana y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado. Advirtió que el transporte público es un tema que requiere atención prioritaria, ya que el crecimiento poblacional y la expansión de las ciudades incrementan la demanda por soluciones de movilidad eficientes. “El progreso no lo podemos parar (...). Tenemos que ver cómo vamos mejorando eso y definitivamente hemos visto últimamente que el gobierno está tomando algunas medidas hacia soluciones que pueden ayudar”, puntualizó.

El representante del sector destacó la necesidad de que los municipios y las instituciones responsables de la expansión territorial acompañen con agilidad los desarrollos de envergadura. Indicó que el acceso a financiamiento, la simplificación de trámites y la mejora de la logística de movilidad son factores determinantes para el éxito de cualquier proyecto inmobiliario.

En respuesta a este fenómeno, Velásquez destacó que el sector impulsa la descentralización mediante el desarrollo de nuevos proyectos fuera del área metropolitana. Estos esfuerzos buscan equilibrar la oferta y facilitar el acceso a vivienda en distintas regiones del país, permitiendo que más familias encuentren alternativas fuera de las zonas tradicionales de mayor valor.