El gobierno de El Salvador felicita a José Antonio Kast por su investidura como presidente de Chile

Chile's President Jose Antonio Kast wearing the presidential sash gestures, flanked by his wife Maria Pia Adriasola and Senator Paulina Nunez, during his swearing-in ceremony, at the Congress, in Valparaiso, Chile, March 11, 2026. REUTERS/Rodrigo Garrido

El Gobierno de El Salvador transmitió este miércoles sus felicitaciones a José Antonio Kast, quien asumió como presidente de Chile durante una ceremonia celebrada en Valparaíso, en representación del presidente Bukele asistió el vicepresidente Félix Ulloa.

“Extendemos las más sinceras felicitaciones al presidente José Antonio Kast por asumir su mandato en la República de Chile”, destacó la oficina oficial del gobierno salvadoreño en la red social antes llamada Twitter. Y agregó en el mensaje: “Expresamos nuestros mejores deseos de éxito en esta nueva etapa para el pueblo chileno”.

El vicepresidente salvadoreño encabezó la delegación oficial que participó en la ceremonia de investidura presidencial del mandatario chileno. Según comunicó la Vicepresidencia de la República, Ulloa acudió como representante del presidente Nayib Bukele y durante su misión oficial sostuvo un encuentro con Kast para reafirmar la cooperación bilateral.

Durante la reunión, ambas partes ratificaron el propósito de impulsar una agenda conjunta enfocada en economía, tecnología y políticas sociales. Entre los proyectos propuestos para el periodo 2026-2028 se incluyó la posible llegada de una misión empresarial chilena a El Salvador, así como iniciativas orientadas a la innovación, la educación, la agroindustria, la geotermia y el desarrollo de la primera infancia. El apoyo a una relación estratégica basada en el diálogo político y el crecimiento económico compartido quedó reafirmado en este contacto diplomático, según la información oficial.

Además, en la asunción oficial participaron representantes parlamentarios de todas las fuerzas chilenas, además de 12 jefes de Estado y de Gobierno de distintas partes del mundo. Entre los asistentes figuraron el rey Felipe VI de España, el presidente argentino Javier Milei, además de los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña y Uruguay, Yamandú Orsi.

El abogado José Antonio Kast se convierte en el primer jefe de Estado electo en democracia que respalda el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), a diferencia de Sebastián Piñera, quien votó contra la continuidad de la dictadura en el plebiscito de 1989.

Poco antes, el ahora mandatario chileno había visitado El Salvador a finales de enero, en el marco de una gira centroamericana, donde se reunió con el presidente salvadoreño y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la instalación de máxima seguridad asociada a la estrategia del gobierno contra las pandillas.

La ceremonia de traspaso de poder

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, saludan a sus simpatizantes desde el balcón del Palacio de La Moneda en Santiago el 11 de marzo de 2026. El presidente más derechista de Chile en más de tres décadas, José Antonio Kast, asume el cargo el 11 de marzo de 2026 con la promesa de abordar el aumento de la delincuencia violenta y llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes. (Foto de Rodrigo ARANGUA / AFP)

La llegada de Kast marca un hecho sin precedentes en la democracia reciente: es el primer mandatario chileno que respalda públicamente la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Hasta ahora, ningún líder conservador había ocupado el cargo, salvo Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien en el plebiscito de 1989 votó en contra de la continuidad del régimen.

En el Salón de Honor del Senado, Paulina Nuñez, presidenta de la Cámara Alta, le entregó la banda presidencial y la medalla de O’Higgins. Kast, de 60 años, se convierte así en el primer presidente de extrema derecha desde el retorno a la democracia.

El exdiputado y abogado ultracatólico pronunció un escueto: "Sí, juro" al asumir la investidura, sucediendo al dirigente progresista Gabriel Boric.