Día Mundial del Riñón: Más de 52,000 personas reciben atención por enfermedad renal crónica en hospitales salvadoreños

El Día Mundial del Riñón destaca la urgente necesidad de prevención y cuidado ante la enfermedad renal crónica en El Salvador.(Foto: Agencia Andina)

La conmemoración del Día Mundial del Riñón cada segundo jueves de marzo, busca sensibilizar sobre la importancia del cuidado renal, destacando a nivel global los desafíos en el abordaje y prevención de la enfermedad crónica. En El Salvador, la persistencia de tasas elevadas de mortalidad vinculadas a esta patología mantiene a las autoridades sanitarias, investigadores así como la comunidad médica enfocados en las causas y consecuencias específicas que enfrenta la población, especialmente en el marco de la llamada nefropatía mesoamericana.

El Salvador reporta tasas de mortalidad por enfermedad renal un 7.8%

El impacto de la enfermedad renal crónica (ERC) en El Salvador supera el promedio global. Según el Plan estratégico intersectorial para el abordaje integral de la enfermedad renal crónica en El Salvador 2024-2028, la tasa de mortalidad nacional por esta causa es un 7.8% más alta que la media mundial. Este indicador sitúa al país en una situación crítica dentro del entorno centroamericano.

Durante los últimos ocho años, el comportamiento de la mortalidad por ERC ha mostrado variaciones sustanciales. En 2015 se registraron 45.1 muertes por cada 100,000 habitantes. Para 2020, la cifra ascendió a 70.2 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que confirma una tendencia al alza. Desde 2021, se ha documentado una reducción leve, alcanzando en 2022 una tasa de mortalidad prematura de 60.0 casos de ERC por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con datos oficiales.

El Salvador registra una tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica 7,8% superior a la media mundial, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta incidencia presenta distribución desigual en el territorio salvadoreño. Los departamentos de La Unión, San Vicente, Usulután, La Paz y San Miguel encabezan la lista con mayor tasa de mortalidad prematura por enfermedad renal. Según datos en 2022 el 50.86% de los decesos por ERC se presentaron en estas localidades.

La nefropatía mesoamericana, objeto de investigaciones desde 1999

El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, Ramón García Trabanino, describió en una entrevista con Infobae los avances en investigaciones para identificar con precisión las causas de la ERC de origen no tradicional. Esta variante, denominada nefropatía mesoamericana, fue detectada por primera vez en El Salvador en 1999.

García Trabanino, médico especialista en nefrología, explicó que las investigaciones actuales examinan factores ambientales y laborales que podrían relacionarse con la elevada prevalencia de la enfermedad entre trabajadores agrícolas de zonas costeras y rurales. Afirmó que, si bien la diabetes y la hipertensión continúan siendo causas convencionales de enfermedad renal, existen elementos no tradicionales, especialmente la exposición a agroquímicos, que requieren evaluación exhaustiva debido a que son responsables de lesión renal.

Dr. Ramón Antonio García Trabanino Medicina Interna, Nefrología y Trasplante / MD, MSc, FASN, FSLANH (Foto cortesía Médicos de El Salvador)

“La nefropatía mesoamericana es una enfermedad renal crónica de causa no tradicional descrita primordialmente en trabajadores agrícolas. Existen múltiples hipótesis entorno a su origen, entre ellas la exposición crónica a temperaturas elevadas, condiciones de deshidratación y contacto con tóxicos ambientales”, expresó García Trabanino.

Este patrón diferencial ha llevado a que El Salvador sea un foco de referencia internacional en estudios sobre patologías renales asociadas a factores ocupacionales y ambientales, con prevalencia particularmente elevada en comunidades agrícolas y costeras.

Más de 52,000 pacientes con enfermedad renal crónica identificados

El sistema hospitalario del país registra una elevada carga asistencial. Según la Dirección Nacional de Hospitales, la población bajo seguimiento médico por enfermedad renal crónica alcanza los 52,102 pacientes, clasificados según las cinco etapas clínicas del padecimiento.

Dentro de este universo, 2,759 pacientes se encuentran en estadio 1 con daño leve. Otros 4,815 pacientes presentan estadio 2, caracterizado por daño leve pero con reducción funcional. El grupo más numeroso tiene diagnóstico de estadio 3, es decir, daño moderado y suma 18,192 personas.

Los departamentos de La Unión, San Vicente, Usulután, La Paz y San Miguel concentran más del 50% de los decesos por enfermedad renal. (Canva)

En etapas avanzadas, 11,428 pacientes están en estadio 4 con daño grave, mientras que 14,908 personas han ingresado a la fase terminal de la enfermedad. Las autoridades informaron además sobre 408 casos que aún no se han estratificado con precisión dentro de estos grupos, según los datos difundidos en 2025.

“La cantidad de casos en etapas avanzadas refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana y promoción de estilos de vida saludables”, puntualizó García Trabanino. El especialista recalcó “en pleno siglo XXI nadie debería morir de insuficiencia renal”.

La red nacional de hospitales ha documentado 3,382 pacientes que actualmente reciben tratamientos de sustitución renal. De estos, 1,609 personas acceden a diálisis peritoneal y 1,773 reciben hemodiálisis. La distribución evidencia tanto el alcance de los servicios públicos como los desafíos en la atención integral y sostenida para la población afectada.

La prevalencia de pacientes en diálisis o hemodiálisis también subraya la urgencia de inversiones en prevención primaria y secundaria, según han indicado diversos estudios.

Más de 52.000 salvadoreños se encuentran bajo seguimiento médico por enfermedad renal crónica, según la Dirección Nacional de Hospitales. (Foto: Agencia Andina)

La concientización y la investigación continúan como retos centrales

El Día Mundial del Riñón representa un momento de reflexión y acción sobre la situación actual de la salud renal en El Salvador. La combinación de factores tradicionales y no tradicionales en la génesis de la ERC, como la nefropatía mesoamericana, posiciona al país como un escenario central de estudio para la región.

Los expertos y organismos de salud enfatizan la urgencia de reforzar la sensibilización social y la investigación científica que permita comprender a fondo las causas específicas, especialmente en áreas rurales y costeras. García Trabanino subrayó al medio Infobae la importancia de la educación, el control de factores de riesgo y la formulación de políticas públicas integrales orientadas a la prevención de la enfermedad renal crónica.