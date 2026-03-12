El Salvador

Día Mundial del Riñón: Más de 52,000 personas reciben atención por enfermedad renal crónica en hospitales salvadoreños

La mayoría de los pacientes están en etapas avanzadas y casi 3,400 requieren diálisis o hemodiálisis, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos en todo el país

Guardar
El Día Mundial del Riñón
El Día Mundial del Riñón destaca la urgente necesidad de prevención y cuidado ante la enfermedad renal crónica en El Salvador.(Foto: Agencia Andina)

La conmemoración del Día Mundial del Riñón cada segundo jueves de marzo, busca sensibilizar sobre la importancia del cuidado renal, destacando a nivel global los desafíos en el abordaje y prevención de la enfermedad crónica. En El Salvador, la persistencia de tasas elevadas de mortalidad vinculadas a esta patología mantiene a las autoridades sanitarias, investigadores así como la comunidad médica enfocados en las causas y consecuencias específicas que enfrenta la población, especialmente en el marco de la llamada nefropatía mesoamericana.

El Salvador reporta tasas de mortalidad por enfermedad renal un 7.8%

El impacto de la enfermedad renal crónica (ERC) en El Salvador supera el promedio global. Según el Plan estratégico intersectorial para el abordaje integral de la enfermedad renal crónica en El Salvador 2024-2028, la tasa de mortalidad nacional por esta causa es un 7.8% más alta que la media mundial. Este indicador sitúa al país en una situación crítica dentro del entorno centroamericano.

Durante los últimos ocho años, el comportamiento de la mortalidad por ERC ha mostrado variaciones sustanciales. En 2015 se registraron 45.1 muertes por cada 100,000 habitantes. Para 2020, la cifra ascendió a 70.2 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que confirma una tendencia al alza. Desde 2021, se ha documentado una reducción leve, alcanzando en 2022 una tasa de mortalidad prematura de 60.0 casos de ERC por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con datos oficiales.

El Salvador registra una tasa
El Salvador registra una tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica 7,8% superior a la media mundial, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta incidencia presenta distribución desigual en el territorio salvadoreño. Los departamentos de La Unión, San Vicente, Usulután, La Paz y San Miguel encabezan la lista con mayor tasa de mortalidad prematura por enfermedad renal. Según datos en 2022 el 50.86% de los decesos por ERC se presentaron en estas localidades.

La nefropatía mesoamericana, objeto de investigaciones desde 1999

El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, Ramón García Trabanino, describió en una entrevista con Infobae los avances en investigaciones para identificar con precisión las causas de la ERC de origen no tradicional. Esta variante, denominada nefropatía mesoamericana, fue detectada por primera vez en El Salvador en 1999.

García Trabanino, médico especialista en nefrología, explicó que las investigaciones actuales examinan factores ambientales y laborales que podrían relacionarse con la elevada prevalencia de la enfermedad entre trabajadores agrícolas de zonas costeras y rurales. Afirmó que, si bien la diabetes y la hipertensión continúan siendo causas convencionales de enfermedad renal, existen elementos no tradicionales, especialmente la exposición a agroquímicos, que requieren evaluación exhaustiva debido a que son responsables de lesión renal.

Dr. Ramón Antonio García Trabanino Medicina
Dr. Ramón Antonio García Trabanino Medicina Interna, Nefrología y Trasplante / MD, MSc, FASN, FSLANH (Foto cortesía Médicos de El Salvador)

La nefropatía mesoamericana es una enfermedad renal crónica de causa no tradicional descrita primordialmente en trabajadores agrícolas. Existen múltiples hipótesis entorno a su origen, entre ellas la exposición crónica a temperaturas elevadas, condiciones de deshidratación y contacto con tóxicos ambientales”, expresó García Trabanino.

Este patrón diferencial ha llevado a que El Salvador sea un foco de referencia internacional en estudios sobre patologías renales asociadas a factores ocupacionales y ambientales, con prevalencia particularmente elevada en comunidades agrícolas y costeras.

Más de 52,000 pacientes con enfermedad renal crónica identificados

El sistema hospitalario del país registra una elevada carga asistencial. Según la Dirección Nacional de Hospitales, la población bajo seguimiento médico por enfermedad renal crónica alcanza los 52,102 pacientes, clasificados según las cinco etapas clínicas del padecimiento.

Dentro de este universo, 2,759 pacientes se encuentran en estadio 1 con daño leve. Otros 4,815 pacientes presentan estadio 2, caracterizado por daño leve pero con reducción funcional. El grupo más numeroso tiene diagnóstico de estadio 3, es decir, daño moderado y suma 18,192 personas.

Los departamentos de La Unión,
Los departamentos de La Unión, San Vicente, Usulután, La Paz y San Miguel concentran más del 50% de los decesos por enfermedad renal. (Canva)

En etapas avanzadas, 11,428 pacientes están en estadio 4 con daño grave, mientras que 14,908 personas han ingresado a la fase terminal de la enfermedad. Las autoridades informaron además sobre 408 casos que aún no se han estratificado con precisión dentro de estos grupos, según los datos difundidos en 2025.

“La cantidad de casos en etapas avanzadas refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana y promoción de estilos de vida saludables”, puntualizó García Trabanino. El especialista recalcó “en pleno siglo XXI nadie debería morir de insuficiencia renal”.

La red nacional de hospitales ha documentado 3,382 pacientes que actualmente reciben tratamientos de sustitución renal. De estos, 1,609 personas acceden a diálisis peritoneal y 1,773 reciben hemodiálisis. La distribución evidencia tanto el alcance de los servicios públicos como los desafíos en la atención integral y sostenida para la población afectada.

La prevalencia de pacientes en diálisis o hemodiálisis también subraya la urgencia de inversiones en prevención primaria y secundaria, según han indicado diversos estudios.

Más de 52.000 salvadoreños se
Más de 52.000 salvadoreños se encuentran bajo seguimiento médico por enfermedad renal crónica, según la Dirección Nacional de Hospitales. (Foto: Agencia Andina)

La concientización y la investigación continúan como retos centrales

El Día Mundial del Riñón representa un momento de reflexión y acción sobre la situación actual de la salud renal en El Salvador. La combinación de factores tradicionales y no tradicionales en la génesis de la ERC, como la nefropatía mesoamericana, posiciona al país como un escenario central de estudio para la región.

Los expertos y organismos de salud enfatizan la urgencia de reforzar la sensibilización social y la investigación científica que permita comprender a fondo las causas específicas, especialmente en áreas rurales y costeras. García Trabanino subrayó al medio Infobae la importancia de la educación, el control de factores de riesgo y la formulación de políticas públicas integrales orientadas a la prevención de la enfermedad renal crónica.

Temas Relacionados

Día Mundial del RiñónEl SalvadorEnfermedad Renal CrónicaNefropatía Mesoamericana

Últimas Noticias

Avanza ratificación de nueva directora de Senniaf en medio de denuncias en albergues en Panamá

El nombramiento de Lilibeth Cárdenas Chanis llega al pleno legislativo después de denuncias por presuntos maltratos en albergues estatales.

Avanza ratificación de nueva directora

Una joven salvadoreña solicita apoyo para continuar tratamiento renal en casa

La necesidad de un ambiente adecuado para la diálisis domiciliaria llevó a una paciente de 21 años a buscar respaldo social, debido a los altos costos y dificultades logísticas que enfrenta en una zona rural de San Miguel

Una joven salvadoreña solicita apoyo

El procurador de los Derechos Humanos constata deficiencias en instalaciones de la Policía Nacional Civil en Guatemala

Las revisiones en sedes policiales de la capital permitieron identificar condiciones precarias y carencias de recursos para el personal, lo que llevó a reforzar las recomendaciones de la institución hacia el Ministerio de Gobernación

El procurador de los Derechos

Familia de Juan Orlando Hernández niega vínculo con asesinato de Saíd Lobo y pide al Ministerio Público investigar informe del FBI

La controversia se intensificó debido a la mención de un informe elaborado por el FBI, documento cuya existencia solicitó investigar la familia Hernández por considerarlo clave para el esclarecimiento definitivo del caso, según informó el ex mandatario Porfirio Lobo Sosa

Familia de Juan Orlando Hernández

Las reservas internacionales brutas de Nicaragua alcanzan 9,045.3 millones de USD en febrero de 2026

El saldo de las reservas internacionales de Nicaragua creció en más de 2,700 millones de USD respecto a febrero de 2025, con una cobertura que multiplica por cuatro la base monetaria nacional, según el Banco Central

Las reservas internacionales brutas de

TECNO

WhatsApp ahora detecta enlaces que

WhatsApp ahora detecta enlaces que son estafa y te alerta para que no entres en ellos

Ya no habrá que deslizar para encontrar pareja: un chat con IA en Bumble hará el trabajo por ti

Qué hacer cuando tu cuenta de Google está llena: pasos para vaciar la papelera y recuperar espacio

Magis TV y XUPER TV son peligrosas: por qué y con qué aplicaciones puedo reemplazarlas

Identifica música generada con IA gracias a esta función de Google directamente desde tu celular Android

ENTRETENIMIENTO

Fans de ENHYPEN intentan frenar

Fans de ENHYPEN intentan frenar la salida de Heeseung con una petición que ya supera el millón de firmas

Sam Asghari comparó la situación de Britney Spears con las mujeres iraníes: “Ella también fue oprimida”

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

MUNDO

Trump dijo que Irán no

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El chileno Smiljan Radić Clarke fue galardonado con el Premio Prtizker al mejor arquitecto del mundo

Italia retiró temporalmente a su personal militar de una base en Iraq tras un ataque con drones atribuido a Irán

Un listado de Forbes destaca a las personas más ricas de cada país en 2026

El Reino Unido envió un destructor al Mediterráneo oriental y continúa desplegando aviones en Oriente Próximo