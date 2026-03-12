El Salvador

Defensoría del Consumidor lanza operativo nacional contra la especulación y el alza irregular del precio del maíz en El Salvador

El despliegue abarca inspecciones en mercados mayoristas y auditorías de inventarios para detectar posibles casos de acaparamiento y sobreprecios en la cadena de distribución de producto agrícola en todo el territorio salvadoreño

Guardar
La entidad inició una inspección
La entidad inició una inspección con el objetivo de detectar prácticas especulativas y aplicar sanciones por incrementos injustificados en productos esenciales. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

En una respuesta ante las distorsiones de precios que afectan la canasta básica, la Defensoría del Consumidor (DC) desplegó este miércoles un operativo de gran escala para frenar lo que ha calificado como un fenómeno de especulación en el mercado de granos básicos.

El foco principal de la intervención fue la emblemática calle Gerardo Barrios, el epicentro del comercio mayorista en el distrito de San Salvador, donde las autoridades confirmaron la existencia de producto, desmintiendo cualquier narrativa de escasez.

El presidente de la defensoría, Ricardo Salazar, lideró las inspecciones y fue enfático al señalar que el mercado está mostrando señales de manipulación. Según los monitoreos de la Defensoría, se han identificado precios del quintal de maíz que superan los USD 25, una cifra que no coincide con los registros históricos ni con el comportamiento estacional esperado para esta época del año.

“Hemos identificado incrementos abruptos. Observamos que se trata de un comportamiento irregular, posiblemente generado por una situación de especulación por parte de algunos comerciantes que buscan aprovecharse”, declaró Salazar durante el recorrido por las bodegas mayoristas.

La preocupación de las autoridades radica en que este aumento no responde a factores de producción o costos de importación reales, sino a una estrategia deliberada para inflar los márgenes de ganancia a costa de la economía de las familias salvadoreñas.

El precio del maíz en
El precio del maíz en mercados mayoristas de El Salvador superó los USD 25 por quintal, cifra considerada injustificada por las autoridades. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Operativo de alcance nacional: De la bodega al mostrador

Aunque la calle Gerardo Barrios es el punto de referencia por su alto volumen de transacciones, la Defensoría aclaró que el plan no se limita a la capital. Equipos de verificación se han desplegado simultáneamente en nodos logísticos clave del país, incluyendo:

  • Santa Ana: Principal punto de abastecimiento del occidente.
  • San Miguel y Usulután: Centros estratégicos para el flujo de producto nacional e importado en la zona oriental.

Salazar detalló que las inspecciones son integrales: no solo se verifica el precio de venta final, sino que se realizan auditorías de inventarios en bodegas para asegurar que el grano no esté siendo retenido deliberadamente para provocar una falsa escasez.

Cárcel y multas millonarias

El Gobierno salvadoreño ha enviado un mensaje contundente a los especuladores. Las prácticas abusivas detectadas no solo conllevan sanciones administrativas, sino que podrían escalar al ámbito penal.

En términos administrativos, las empresas o comerciantes que no logren justificar técnicamente el alza en sus precios se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 500 salarios mínimos. Sin embargo, la advertencia más severa se refiere al acaparamiento y la difusión de información falsa para manipular el mercado.

“El acaparamiento conlleva sanciones penales de entre tres y cinco años de cárcel para quienes retengan productos o difundan información falsa para especular con el precio de este insumo esencial”, afirmó tajantemente el titular de la Defensoría. Actualmente, la institución ya desarrolla investigaciones para deducir responsabilidades y remitir los casos correspondientes a la Fiscalía General de la República (FGR) si se comprueba el dolo.

Presidente de la Defensoría, Ricardo
Presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, advierte que las alzas injustificadas de precios pueden derivar en sanciones administrativas de hasta 500 salarios mínimos y consecuencias penales de 3 a 5 años de cárcel. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Salazar confirmó que, como parte de este despliegue, la institución ha activado una investigación exhaustiva en toda la cadena de suministro. Hasta el momento, ya se han emitido 25 requerimientos de información dirigidos a distintos agentes del mercado, con especial énfasis en distribuidores y comercializadores mayoristas, para que justifiquen sus estructuras de costos."

Llamado a la denuncia ciudadana

La Defensoría del Consumidor recordó a la población que su rol es vital para identificar a los malos comerciantes. Para ello, se mantienen activos los canales de atención inmediata:

  • Teléfono: 910
  • WhatsApp: (+503)7844-1482

Las autoridades aseguran que el suministro de maíz está garantizado y que no hay razones técnicas para pagar sobreprecios injustificados. La batalla contra la especulación continuará de forma indefinida hasta que los precios se estabilicen conforme a la realidad del mercado

Temas Relacionados

Defensoría del ConsumidorEl SalvadorEspeculación de PreciosAcaparamientoRicardo Salazar

Últimas Noticias

Industria avícola panameña trabaja para conseguir certificación sanitaria y ampliar nuevos mercados en el Caribe

La mayor amenaza que enfrenta la actividad es la baja de aranceles pactada en el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos

Industria avícola panameña trabaja para

Presidente de Panamá acuerda fortalecer lazos con Chile durante toma de posesión de José Antonio Kast

El mandatario panameño comparte sentimientos positivos tras encuentros y acuerdos recientes en Valparaíso. El jefe de Estado confía en nuevos avances a partir del entendimiento alcanzado junto a su homólogo chileno

Presidente de Panamá acuerda fortalecer

Asamblea Legislativa aprueba reforma para potenciar a las micro y pequeñas empresas en El Salvador

El nuevo marco normativo redefine los parámetros de clasificación empresarial e incorpora medidas que agilizan procesos administrativos, mejoran la liquidez y promueven el acceso al financiamiento

Asamblea Legislativa aprueba reforma para

La Dirección de Integración inaugura nueva sede en Sonsonate e impulsa acceso educativo

La expansión territorial y el trabajo articulado de la Dirección de Integración sientan un precedente en la oferta universitaria salvadoreña, abriendo nuevas oportunidades para miles de jóvenes y generando impactos sociales duraderos

La Dirección de Integración inaugura

Guatemala: Presidente Arévalo designa a dos magistradas para la Corte de Constitucionalidad

El mandatario oficializó el nombramiento de Annabella Morfín como titular y a María Magdalena Jocholá como suplente, quienes ejercerán funciones en el periodo comprendido entre 2026 y 2031

Guatemala: Presidente Arévalo designa a

TECNO

Cómo editar videos en Google

Cómo editar videos en Google Fotos y lograr efectos únicos desde el móvil

Apenas la cuarta parte de empleos de tecnología en Colombia corresponde a mujeres: cómo enfrentar esta situación

Estos nuevos procesadores tienen un 'truco' que te permite elegir en qué juegos rendirá mejor

Diferencias entre las tarjetas SD y microSD: cómo saber cuál necesitas

Qué características de las nuevas computadoras pueden aprovechar los estudiantes peruanos

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox comparte nuevas imágenes

Megan Fox comparte nuevas imágenes de una sensual sesión fotográfica

Warwick Davis, estrella de ‘Harry Potter’ recibió la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William

Desde polémicas raciales hasta acusaciones de acoso: los ganadores del Oscar más controversiales

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”

MUNDO

Trump aseguró que Estados Unidos

Trump aseguró que Estados Unidos “ya ganó” la guerra con Irán pero advirtió que la ofensiva militar continuará

Hallan un cañón de mano en Brandeburgo que podría pertenecer a la pistola más antigua de Europa

Guerra en Medio Oriente: Irán y Hezbollah atacaron a Israel, que respondió con bombardeos masivos

Rumania autorizó el despliegue de tropas y equipos de Estados Unidos en su territorio para la ofensiva en Irán

El Consejo de Seguridad exigió a Irán el cese inmediato de sus ataques contra siete países del Golfo y Jordania