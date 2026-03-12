Defensoría del Consumidor lanza operativo nacional contra la especulación y el alza irregular del precio del maíz en El Salvador

La entidad inició una inspección con el objetivo de detectar prácticas especulativas y aplicar sanciones por incrementos injustificados en productos esenciales. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

En una respuesta ante las distorsiones de precios que afectan la canasta básica, la Defensoría del Consumidor (DC) desplegó este miércoles un operativo de gran escala para frenar lo que ha calificado como un fenómeno de especulación en el mercado de granos básicos.

El foco principal de la intervención fue la emblemática calle Gerardo Barrios, el epicentro del comercio mayorista en el distrito de San Salvador, donde las autoridades confirmaron la existencia de producto, desmintiendo cualquier narrativa de escasez.

El presidente de la defensoría, Ricardo Salazar, lideró las inspecciones y fue enfático al señalar que el mercado está mostrando señales de manipulación. Según los monitoreos de la Defensoría, se han identificado precios del quintal de maíz que superan los USD 25, una cifra que no coincide con los registros históricos ni con el comportamiento estacional esperado para esta época del año.

“Hemos identificado incrementos abruptos. Observamos que se trata de un comportamiento irregular, posiblemente generado por una situación de especulación por parte de algunos comerciantes que buscan aprovecharse”, declaró Salazar durante el recorrido por las bodegas mayoristas.

La preocupación de las autoridades radica en que este aumento no responde a factores de producción o costos de importación reales, sino a una estrategia deliberada para inflar los márgenes de ganancia a costa de la economía de las familias salvadoreñas.

El precio del maíz en mercados mayoristas de El Salvador superó los USD 25 por quintal, cifra considerada injustificada por las autoridades. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Operativo de alcance nacional: De la bodega al mostrador

Aunque la calle Gerardo Barrios es el punto de referencia por su alto volumen de transacciones, la Defensoría aclaró que el plan no se limita a la capital. Equipos de verificación se han desplegado simultáneamente en nodos logísticos clave del país, incluyendo:

Santa Ana: Principal punto de abastecimiento del occidente.

San Miguel y Usulután: Centros estratégicos para el flujo de producto nacional e importado en la zona oriental.

Salazar detalló que las inspecciones son integrales: no solo se verifica el precio de venta final, sino que se realizan auditorías de inventarios en bodegas para asegurar que el grano no esté siendo retenido deliberadamente para provocar una falsa escasez.

Cárcel y multas millonarias

El Gobierno salvadoreño ha enviado un mensaje contundente a los especuladores. Las prácticas abusivas detectadas no solo conllevan sanciones administrativas, sino que podrían escalar al ámbito penal.

En términos administrativos, las empresas o comerciantes que no logren justificar técnicamente el alza en sus precios se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 500 salarios mínimos. Sin embargo, la advertencia más severa se refiere al acaparamiento y la difusión de información falsa para manipular el mercado.

“El acaparamiento conlleva sanciones penales de entre tres y cinco años de cárcel para quienes retengan productos o difundan información falsa para especular con el precio de este insumo esencial”, afirmó tajantemente el titular de la Defensoría. Actualmente, la institución ya desarrolla investigaciones para deducir responsabilidades y remitir los casos correspondientes a la Fiscalía General de la República (FGR) si se comprueba el dolo.

Presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, advierte que las alzas injustificadas de precios pueden derivar en sanciones administrativas de hasta 500 salarios mínimos y consecuencias penales de 3 a 5 años de cárcel. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Salazar confirmó que, como parte de este despliegue, la institución ha activado una investigación exhaustiva en toda la cadena de suministro. Hasta el momento, ya se han emitido 25 requerimientos de información dirigidos a distintos agentes del mercado, con especial énfasis en distribuidores y comercializadores mayoristas, para que justifiquen sus estructuras de costos."

Llamado a la denuncia ciudadana

La Defensoría del Consumidor recordó a la población que su rol es vital para identificar a los malos comerciantes. Para ello, se mantienen activos los canales de atención inmediata:

Teléfono: 910

WhatsApp: (+503)7844-1482

Las autoridades aseguran que el suministro de maíz está garantizado y que no hay razones técnicas para pagar sobreprecios injustificados. La batalla contra la especulación continuará de forma indefinida hasta que los precios se estabilicen conforme a la realidad del mercado