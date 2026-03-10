El Salvador

Menos autobuses y más vehículos: El desafío de recuperar el transporte colectivo en El Salvador

En una década de estancamiento, la calidad del servicio colectivo en El Salvador ha caído a niveles críticos, y ahora el país se enfrenta a una pregunta urgente: ¿Cómo recuperar la confianza del pasajero en un sistema vial que ya llegó a su límite físico?

ARCHIVO: La disminución de unidades
ARCHIVO: La disminución de unidades de transporte público obliga a más personas a utilizar vehículos particulares en sus trayectos diarios. REUTERS/Jose Cabezas.

El transporte público y la movilidad sostenible se encuentran en el centro del debate sobre el futuro urbano en El Salvador. En la última década, la cobertura y la calidad del transporte colectivo han disminuido, complicando los desplazamientos diarios de la mayoría de la población.

Según expertos de la organización MOVES, siete de cada diez personas dependían históricamente del sistema colectivo, pero hoy el número de unidades autorizadas se ha reducido de forma significativa, afectando la frecuencia y la eficiencia del servicio.

La falta de renovación y modernización del transporte público tiene causas estructurales. Una de las principales es la ausencia de ajustes tarifarios durante los últimos veinte años, lo que ha dificultado la sostenibilidad económica de los operadores y ha limitado la inversión en nuevas unidades o en mejoras tecnológicas.

Conductores particulares ocupan el espacio
Conductores particulares ocupan el espacio vial que antes era utilizado mayoritariamente por el transporte colectivo (Cortesía Asamblea Legislativa).

Por lo que, esta situación se traduce en una menor cobertura, mayor antigüedad de la flota y un servicio que no responde a las necesidades actuales de los usuarios. El resultado es que cada vez más personas buscan medios alternativos, como motocicletas o vehículos particulares, lo que incrementa la congestión y la contaminación en las ciudades.

Estrategias para priorizar el transporte público y diversificar la movilidad urbana

Ante este escenario, distintos sectores han planteado propuestas orientadas a fortalecer y priorizar el transporte público como eje central de la movilidad urbana. Entre las medidas sugeridas se encuentra la creación de carriles exclusivos para autobuses y microbuses en los principales corredores viales, lo que permitiría reducir los tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los usuarios.

Los expertos coinciden en que el éxito de esta política depende de la voluntad de las autoridades para garantizar su cumplimiento y de la disposición de la sociedad para priorizar el bien colectivo sobre el interés individual.

La movilidad urbana sostenible requiere además un enfoque integral. El fomento del uso de medios alternativos como caminar, utilizar bicicletas o sistemas masivos como el metrocable es clave para diversificar las opciones y reducir la dependencia del vehículo particular.

El ministro Romeo Rodríguez confirma
El ministro Romeo Rodríguez confirma el avance del teleférico metropolitano en San Salvador, con participación de empresas de Francia, España y El Salvador. (Cortesía: IDOM)

En ciudades de la región y del mundo, estos sistemas han demostrado ser efectivos para descongestionar las vías y ofrecer alternativas accesibles y limpias para grandes segmentos de la población.

Otra de las estrategias propuestas es incentivar el uso compartido de vehículos y la planificación eficiente de rutas. La adopción de plataformas tecnológicas de transporte bajo regulación puede contribuir a optimizar los recorridos y disminuir el número de autos circulando con un solo ocupante.

En el mismo sentido, el teletrabajo, implementado por muchas empresas durante la pandemia y mantenido en algunos sectores, se perfila como una herramienta eficaz para reducir los desplazamientos innecesarios y, con ello, el congestionamiento en horas pico.

Hacia una movilidad sostenible: el reto de una política pública integral y a largo plazo

Finalmente, la construcción de una movilidad verdaderamente sostenible y democrática exige una política pública coherente y de largo plazo, orientada al bienestar colectivo y al desarrollo urbano equilibrado.

Esto implica coordinar esfuerzos entre los sectores público y privado, la sociedad civil y los usuarios, para que las soluciones no sean solo coyunturales, sino que respondan de manera estructural a los desafíos actuales.

La movilidad urbana en El Salvador enfrenta retos complejos, pero también oportunidades para transformar la experiencia cotidiana de millones de personas. La mejora del transporte público, el fomento de medios alternativos, la innovación tecnológica y la formación continua son piezas fundamentales para avanzar hacia ciudades más accesibles, sostenibles y humanas.

