Los menores de nueve años concentran la mayoría de los casos de neumonía en El Salvador

Niños menores de nueve años acumulan la mayoría de los casos de neumonía en El Salvador durante 2024, según el Ministerio de Salud. (Centro Médico ABC)

Los menores de nueve años representan la mayoría de los casos de neumonía en El Salvador durante los primeros dos meses de 2026, con 783 diagnósticos reportados por el Ministerio de Salud (Misal). Aunque la enfermedad se considera controlada y permanece por debajo del umbral de éxito establecido en el corredor epidemiológico nacional, 1,207 pacientes han requerido hospitalización por complicaciones asociadas, sin que se hayan registrado muertes hasta el momento, según el Boletín Epidemiológico publicado por las autoridades de Salud.

Entre el 22 y el 28 de febrero, correspondiente a la semana ocho del boletín actual, el sistema de salud salvadoreño ha informado la atención de un total de 1,637 personas con neumonía en todo el país. Dentro de este grupo, los niños entre cero y nueve años suman 783 casos y encabezan la estadística, seguidos por los adultos mayores de 60 años con 517 atenciones. El promedio semanal se ha mantenido en 190 diagnósticos a nivel nacional, de acuerdo con los registros oficiales.

El Ministerio de Salud reporta 1.207 hospitalizaciones por complicaciones asociadas a la neumonía pero no registra muertes en el inicio del año. (Foto archivo)

El informe del Minsal identifica que ocho de los cuarenta y cuatro municipios del país presentan una “moderada afectación”, lo que implica una concentración más alta de casos en estas localidades, aunque no se detalla la cantidad exacta. La tendencia general, sin embargo, sigue siendo sostenida y dentro de los parámetros de control epidemiológico.

La letalidad actual de la enfermedad es del 3.60%, pero hasta la fecha no se han documentado fallecimientos, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud.

La neumonía: causas, síntomas y riesgos

La neumonía se define como una infección respiratoria aguda producida comúnmente por virus o bacterias. En el caso de niños, suele originarse a partir de infecciones respiratorias previas no tratadas adecuadamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la neumonía constituye la principal causa infecciosa de mortalidad infantil en el mundo y advierte que puede ocasionar desde complicaciones leves hasta situaciones críticas en cualquier grupo etario.

La semana ocho del año cerró con 1.637 atenciones por neumonía en todo El Salvador, siendo los menores de nueve y los mayores de 60 los grupos más afectados. (Foto archivo)

Los síntomas más frecuentes incluyen tos, dificultad para respirar, fiebre con sudoración y escalofríos, fatiga, dolor torácico, náuseas, vómitos, diarrea en los adultos mayores, episodios de confusión. Fisiológicamente, la enfermedad afecta los alvéolos o sacos de los púlmones, estructuras fundamentales de los pulmones, que se llenan de pus y líquido, dificultando el intercambio de oxígeno. El contagio ocurre generalmente por contacto directo con personas infectadas.

Manejo clínico y prevención de la enfermedad

Según el Minsal, la mayor parte de los cuadros pueden tratarse con antibióticos orales suministrados a nivel ambulatorio o comunitario, siempre bajo supervisión de personal capacitado. La hospitalización se reserva para formas graves, conforme a los lineamientos de la OMS.

El boletín subraya la utilidad del reposo y la hidratación adecuada para favorecer la recuperación. En cuanto a prevención, el Ministerio de Salud recomienda el esquema de vacunación contra neumococo, Haemophilus influenzae tipo b (Hib), sarampión, influenza y tos ferina como la estrategia más eficaz, disponibles de forma gratuita en el sistema de salud y las unidades comunales en El Salvador.

La prevención de la neumonía se basa en la vacunación, higiene de manos, ambientes ventilados y alimentación adecuada para fortalecer el sistema inmune. (Freepik)

Además, insiste en la higiene de manos, la reducción de la contaminación del aire en espacios cerrados, la eliminación del hábito de fumar y una alimentación balanceada que refuerce las defensas, incluidas la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida.