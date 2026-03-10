El Salvador supera los 2,3 millones de vehículos: Expertos advierten colapso total para 2030

Participantes de un panel televisivo debaten sobre el crecimiento del parque vehicular y los desafíos de la movilidad en El Salvador (Foto cortesía Frente a Frente).

En El Salvador, el crecimiento acelerado del parque vehicular plantea uno de los mayores retos para la movilidad urbana y la seguridad vial. De acuerdo con datos de la organización Movilidad segura y sostenible (MOVES) en 2024 circulaban más de dos millones de vehículos en el país, incluyendo casi setecientas mil motocicletas, una cifra que supera ampliamente la capacidad de la infraestructura vial disponible.

Las proyecciones advierten que, de mantenerse la tendencia actual, el parque vehicular podría superar los cuatro millones de unidades para 2030.

La directora de MOVES, Vanessa Rubio, destacó en una entrevista televisiva que el parque vehicular salvadoreño crece a un ritmo del 8% anual, un fenómeno que tiene consecuencias directas en el tráfico, los tiempos de traslado y la calidad del aire en las principales ciudades del país. Según Rubio, “antes lo que usted le tardaba quizás veinte minutos, hoy le tomará cuarenta minutos”, reflejando cómo la saturación de las calles afecta la vida cotidiana.

La directora de MOVES, durante su participación en el panel sobre movilidad y seguridad vial en El Salvador (Foto cortesía Frente a Frente).

Por su parte, el director legal de MOVES, Hugo Mayorga, precisó que “la carga vehicular de nuestro país ya superó el límite de la infraestructura. Eso significa que ya no cabemos, literalmente”.

Mayorga aportó datos históricos para dimensionar el fenómeno: en 2010, El Salvador contaba con setecientos diecinueve mil vehículos; para 2024, la cifra ya se acerca a dos millones de automóviles y motocicletas. Si la tendencia de crecimiento se mantiene, el parque automotor podría duplicarse en menos de una década, lo que convertiría la movilidad diaria en un desafío aún mayor.

La motocicleta gana terreno mientras la infraestructura vial queda rezagada

Las cifras muestran además la importancia de la motocicleta como medio de transporte. De los más de dos millones de vehículos registrados en El Salvador, casi el 35% corresponde a motocicletas.

La situación se agrava por el hecho de que el crecimiento vehicular no se ha visto acompañado por una expansión o modernización significativa de la infraestructura vial. “De continuar con la tendencia generalizada del 8% de crecimiento que la hemos tenido durante los últimos años, para el 2030 tendríamos un promedio de tres millones ochocientos mil vehículos”, advirtió Mayorga.

Esta proyección, subraya la urgencia de implementar políticas públicas orientadas a la movilidad sostenible, la promoción del transporte público y la renovación de la infraestructura existente.

El parque vehicular en motos es de 695,301, aproximadamente el 35% del total (Foto: IA).

Seguridad vial en riesgo y la urgencia de transformar el modelo de movilidad

La sobrecarga vehicular también tiene impacto en la seguridad vial. De acuerdo con Rubio, las condiciones de saturación aumentan el estrés y la tensión de los conductores, incrementando el riesgo de siniestros. Además, la presencia de un alto número de motocicletas en las calles convierte a los motociclistas en un grupo particularmente vulnerable, con tasas de accidentabilidad y mortalidad superiores al promedio nacional.

El fenómeno del crecimiento vehicular desbordado no es exclusivo de las grandes ciudades. Mayorga explicó que las rutas interurbanas también experimentan congestión y que “la falta de políticas públicas efectivas podría derivar en un colapso de la movilidad urbana en los próximos años”.

Conductores enfrentan largas filas y congestión en las principales arterias de El Salvador, una situación que incrementa el estrés y la tensión diaria en la ciudad.

Entre las medidas sugeridas por los expertos de MOVES se encuentran:

Promoción de la movilidad compartida

Expansión del transporte público

Adopción de tecnologías para el control y gestión del tráfico.

El reto para las autoridades será doble: contener el crecimiento del parque vehicular y, al mismo tiempo, adaptar la infraestructura y las normativas para garantizar una circulación segura y eficiente.

La tendencia al alza en la cantidad de vehículos evidencia la necesidad de una transformación profunda del modelo de movilidad en El Salvador, según concluyeron los especialistas.