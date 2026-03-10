El calendario de actividades de Semana Santa inicia con procesiones en San Salvador Centro

El centro histórico de San Salvador dará inicio a la Semana Santa 2026 con procesiones y actos litúrgicos en la Iglesia del Calvario. (Foto: Parroquia El Calvario)

El calendario de actividades para la Semana Santa 2026 en San Salvador Centro inicia el Viernes de Dolores, cuando la Iglesia del Calvario abre la serie de procesiones y actos litúrgicos que marcan el comienzo de la celebración católica más significativa del año.

Desde ese momento, el centro histórico se convierte en el escenario principal de la fe, la cultura y la tradición, reuniendo a miles de feligreses y visitantes durante ocho días de eventos continuos.

La programación, detallada por el párroco Elder Romero, incluye el tradicional Vía Crucis por la emblemática calle de la Amargura, procesiones infantiles y de adultos, además de exposiciones de arte sacro y horarios extendidos para confesiones y eucaristías. El templo El Calvario, con más de 366 años de historia, será nuevamente epicentro de la devoción y la memoria colectiva de San Salvador.

El Domingo de Ramos contará con procesiones desde las 7:00am y misas a lo largo del día, además de una exposición de arte sacro en el templo El Calvario. Durante la Semana Mayor, se realizarán confesiones, procesiones infantiles y la renovación de promesas de la Hermandad del Vía Crucis.

El Jueves Santo habrá misa crismal en la Catedral y procesión del silencio por la noche, dando inicio al solemne Triduo Pascual. El Viernes Santo se destaca por el Vía Crucis mayor, que partirá a las 7:00am desde las ruinas de la iglesia San Esteban hasta El Calvario, culminando con el acto de crucifixión al mediodía, sermón de las siete palabras y la concurrida procesión del Santo Entierro a las 6:00pm.

El Sábado Santo incluye el cenáculo mariano, la procesión de pésame con la Virgen de la Soledad y la vigilia pascual desde las 7:00pm. El Domingo de Resurrección inicia con procesión a las 4:00am y eucaristías a lo largo del día.

La programación religiosa incluye Vía Crucis, procesiones infantiles, exposiciones de arte sacro y horarios ampliados para confesiones y eucaristías.(Foto: Parroquia El Calvario)

Las autoridades esperan recibir a más de 500.000 personas en el centro histórico y los espacios habilitados durante la Semana Santa. El párroco Elder Romero estimó que solo la parroquia El Calvario podría superar los 400,000 feligreses entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección.

La invitación está dirigida tanto a la comunidad local como a turistas nacionales e internacionales, con la promesa de una experiencia segura, culturalmente rica y profundamente arraigada en la tradición religiosa de San Salvador.

Megaalfombra, conciertos y mariachi femenil: la apuesta cultural

La Secretaría de Cultura anunció la elaboración de una megaalfombra de 1,700 metros en el centro histórico, que supera ampliamente la extensión de años anteriores. La alfombra recorrerá desde la plaza Libertad hasta la plaza Oliva e involucrará a más de 1,000 personas en su confección. La participación es abierta y gratuita, con inscripción en línea o directamente el día de la actividad.

El concurso de alfombras entregará premios de USD 1,000 al primer lugar y USD 500 al segundo, además de USD 400 para los ganadores en cada distrito de San Salvador, incluyendo Cuscatlán Cinco, Mejicanos, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado.

La parroquia El Calvario, con más de 366 años de historia, espera recibir a más de 400.000 feligreses entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección.(Foto: Parroquia El Calvario)

La agenda cultural incluye conciertos de la Orquesta Sinfónica de San Salvador en la plaza San Jerónimo y eventos artísticos durante el Viernes de Dolores. El Mariachi Femenil de Ana Valadés, originario de México y compuesto por 75 integrantes, ofrecerá actuaciones gratuitas los días 30 y 31 de marzo, con presentaciones principales en la plaza de las Banderas y la Biblioteca Nacional. El repertorio estará enfocado en piezas tradicionales y música sacra para las festividades.

Dispositivo de seguridad, limpieza y servicios municipales

El concejal Francisco Garay informó que la alcaldía desplegará un dispositivo de más de 500 colaboradores en todas las dependencias, junto al Cuerpo de Agentes Metropolitanos, para garantizar la seguridad en el centro histórico y los distritos de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatlán Cinco, Ciudad Delgado y San Salvador capital.

El dispositivo municipal incluye más de 500 colaboradores para seguridad y servicios, junto a 300 trabajadores de limpieza y operación permanente del COEM. (Foto: Parroquia El Calvario)

El plan incluye un contingente de 300 trabajadores de limpieza distribuidos en turnos rotativos para mantener el orden antes, durante y después de cada evento. El Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) operará las veinticuatro horas durante la Semana Santa, con atención telefónica disponible al 7803-2260 y equipos de Protección Civil y Promoción para la Salud en alerta.

Espacios recreativos y atención a visitantes nacionales e internacionales

La alcaldía también habilitará centros de convivencia y complejos recreativos en distintas zonas del municipio. Entre los espacios disponibles se encuentran el Centro de Convivencia Katya Miranda, el parque Satélite, el Complejo Deportivo Chapupo Rodríguez, el Centro de Convivencia Pedro Pablo Castillo, el Centro de Convivencia Dr. Héctor Silva, el Complejo Recreativo La Gloria (Mejicanos) y el Parque Acuático Texincal (Ciudad Delgado). Todos estarán abiertos de 8:00am a 5:00pm y el acceso será gratuito para familias y turistas.

Durante el periodo de Semana Santa, también permanecerán habilitados los centros de convivencia en las distintas zonas de San Salvador Centro, para que tanto residentes como visitantes nacionales e internacionales puedan disfrutar de espacios seguros, deportivos y de recreación, sin costo alguno.