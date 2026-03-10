El Salvador

El alza del petróleo tras la crisis en Medio Oriente impacta el costo de vida en Centroamérica

Los incrementos en el valor internacional del crudo ya se reflejan en mayores precios para productos básicos y servicios esenciales, afectando la economía de hogares y empresas en la región, según expertos y organismos económicos reconocidos

Una mujer carga gasolina en
Una mujer carga gasolina en una gasolinera Shell mientras el precio del petróleo y el gas se dispara en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de marzo de 2026. REUTERS/Ken Cedeno

El encarecimiento del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente amenaza con elevar la inflación y el costo de vida en Centroamérica, según advierten economistas y empresarios de la región de organismos regionales reconocidos. Los especialistas consultados por el medio Centroamérica360 proyectan que el precio de los combustibles podría seguir en aumento hasta por 12 meses, dependiendo de la extensión del conflicto, afectando directamente rubros esenciales como alimentos, energía eléctrica, transporte y medicamentos.

Datos recientes muestran que los precios para los consumidores ya experimentan incrementos. En Guatemala, el director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, Enrique Meléndez, señaló que el costo actual de la gasolina superior se ubica entre 32 y 34 quetzales por galón, y el diésel entre 31 y 33 quetzales. Para referencia histórica, el precio máximo en ese país se registró en 2022, cuando el combustible alcanzó 39 quetzales, impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania, según la publicación de Centroamérica360.

Meléndez señaló un dato relevante: “Tomando en cuenta que es una interrupción del 20 % de la oferta del petróleo, que no habíamos tenido antes. Tiene un impacto a nivel mundial".

La menor oferta de crudo, agudizada por el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, y el aumento sostenido de la demanda internacional están provocando una presión alcista sobre los precios, según expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

Impacto en la inflación y el crecimiento económico regional

Olmedo Alfaro, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, advirtió durante una entrevista en Radio Panamá que la “desestabilización” en los precios del combustible ya provoca inflación y podría generar estancamiento económico global. Alfaro explicó: “El petróleo no solo es utilizado para el transporte, sino también como insumo en la industria, la manufactura y la producción de fertilizantes. Si sube el precio del petróleo, el costo de los fertilizantes también aumenta y, en consecuencia, se incrementan los precios de numerosos productos”.

El encarecimiento del transporte es inmediato. Alfaro detalló: “Los fletes han aumentado drásticamente en los últimos días, quizás se han duplicado, y esto encarece las mercancías importadas por Panamá. Esto va a afectar el bolsillo de los panameños desde hace tres días”.

En Honduras, Obed García, economista consultado por Centroamérica360, señaló que el impacto sobre los precios puede observarse “por lo menos los siguientes tres, seis y 12 meses”. García anticipa que, incluso si el conflicto se resuelve pronto, las negociaciones a futuro en el mercado de hidrocarburos mantendrán altos los costos para los consumidores: “Todavía van a mantenerse por las negociaciones pasadas”.

Este incremento sostenido, agregó García, supone un riesgo para la capacidad de consumo de muchas familias: “Pocas familias hondureñas podrán absorber el costo sin verse obligadas a disminuir su consumo o en el peor de los casos a quedar en una situación de indefensión porque el precio de la energía va a subir, el precio de los alimentos va a subir y eso se va a trasladar a precios más complicados de negociar como medicamentos”.

En la primera quincena de
En la primera quincena de febrero de 2026, la inflación anual alcanzó 3.92%, impulsada por aumentos en verduras y tubérculos, según datos del INEGI. (Infobae-Itzallana)

El economista guatemalteco Hugo Maul, entrevistado por Centroamérica360, puntualizó que el valor en alza del barril de petróleo se traduce en una cadena de efectos: “Este aumento de precios en el barril tendrá un impacto directo en el encarecimiento de mercancías y personas, aumenta el precio de la energía eléctrica, en el transporte y por ende se reduciría la capacidad de producción del país y afecta la tasa de crecimiento del PIB”.

El Salvador cree que no afectará

El efecto del encarecimiento de los combustibles varía según las estrategias de cada país. En El Salvador, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, afirmó en YSKL que no esperan un efecto negativo sustancial gracias a las políticas adoptadas durante episodios previos de crisis internacional, las cuales buscan mitigar el impacto en el bolsillo de los salvadoreños.

El expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo, advirtió a Centroamérica360 que la magnitud del impacto dependerá de la duración del conflicto: “El impacto sobre el mercado de hidrocarburos será más severo y podría causar efectos más fuertes sobre los mercados bursátiles y las condiciones económicas globales”.

La preocupación central, según economistas de Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador consultados por Centroamérica360, es la transmisión de los aumentos internacionales del petróleo a los costos internos de energía, alimentos y transporte, repercutiendo en los niveles de inflación y en la capacidad adquisitiva de la población de Centroamérica.

