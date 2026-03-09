El 68% de las empresas salvadoreñas son lideradas por mujeres, según CONAMYPE

Mujeres líderes entre las micro y pequeñas empresas muestran sus productos en espacios de emprendimientos./(CONAMYPE)

El Salvador destaca por una realidad poco habitual en la región: el 68% de las empresas son lideradas por mujeres, según datos proporcionados por Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), en una entrevista exclusiva con Infobae El Salvador. Esta proporción incluye a empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, lo que sitúa al país centroamericano a la cabeza de la empresarialidad femenina en América Latina.

El dato, confirmado por CONAMYPE, revela la magnitud de la participación femenina en el sector productivo salvadoreño. Steiner detalló que las mujeres representan la mayoría de los empresarios activos en el país, una tendencia que se refleja tanto en microemprendimientos como en compañías consolidadas. “Alrededor de un 68% de todos los empresarios del país son mujeres”, afirmó Steiner durante la conversación mantenida con este medio.

La importancia de este fenómeno se evidencia en el impacto social y económico de los emprendimientos liderados por mujeres. De acuerdo con el titular de CONAMYPE, los negocios impulsados por las féminas tienen un sentido más humano. Los negocios liderados por mujeres tienen una visión social mucho más fuerte, emplean más personas que los negocios liderados por hombres y les pagan mejor, puntualizó Steiner.

Este liderazgo femenino se sostiene en una apuesta institucional por el desarrollo de capacidades y la generación de oportunidades. CONAMYPE ha implementado diversas metodologías y programas de incubación y aceleración de empresas gestionadas por mujeres, lo que ha posicionado a El Salvador como referente regional. El funcionario señaló que estas metodologías ya han sido compartidas con los ocho países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), además de experiencias replicadas en Perú, Ecuador, Colombia y Uruguay.

Participantes del clúster SMODA presentan colecciones que han sido diseñadas y fabricadas por mujeres./(CONAMYPE)

En 2019, la institución lanzó SMODA, el clúster nacional de moda, con un enfoque especial en la inclusión y empoderamiento de mujeres artesanas y diseñadoras. A través de este programa, emprendedoras salvadoreñas han logrado exportar sus productos a mercados internacionales, participando en ferias y pasarelas en ciudades como Londres, Madrid y Nueva York. El clúster no solo brinda formación en diseño y producción, sino que también facilita la bancarización y la comercialización de las marcas emergentes.

El crecimiento de la empresarialidad femenina coincide con la evolución del registro de micro y pequeñas empresas en el país. Según cifras oficiales de CONAMYPE, en 2019 existían alrededor de 9,000 empresas registradas. Hasta finales de 2025, el registro total ascendía a casi 58,000, lo que representa un aumento sustancial en menos de seis años. Steiner aclaró que el registro es opcional, pero el acceso a servicios gratuitos de capacitación, financiamiento y formalización motiva a más mujeres a inscribir sus negocios.

La diversificación de sectores también es significativa. El rubro de servicios de comida, alojamiento, comercio y la industria manufacturera concentran la mayor cantidad de microempresas registradas, muchas de ellas impulsadas por mujeres. La alta demanda en la cadena turística ha generado nuevas oportunidades para el sector gastronómico y hotelero, donde la participación femenina es predominante.

De acuerdo con la información recabada por Infobae El Salvador, el impacto de las mujeres empresarias va más allá del crecimiento numérico. El desarrollo de cadenas de valor inclusivas y sostenibles, junto al acceso a mercados internacionales, ha convertido a las salvadoreñas en agentes clave de transformación económica. La experiencia acumulada en programas como SMODA se ha traducido en la creación de redes de cooperación y exportación que benefician a cientos de emprendedoras.

A través de CONAMYPE, mujeres emprendedoras reciben capital semilla para que puedan impulsar sus negocios./(CONAMYPE)

El reconocimiento internacional de las metodologías aplicadas por CONAMYPE refuerza la posición de El Salvador como un laboratorio regional en el impulso de la empresarialidad femenina. Steiner remarcó que el país es referente para América Latina en materia de formación, comercialización y exportación de productos liderados por mujeres.

A través de alianzas con casas comercializadoras en Europa y América, las empresarias salvadoreñas han presentado sus productos en mercados competitivos y han establecido vínculos con compradores internacionales. La visibilidad alcanzada en ferias internacionales y pasarelas ha sido acompañada por el crecimiento de la red de apoyo institucional.

El avance en la participación femenina en el sector empresarial salvadoreño refleja un cambio estructural que responde tanto a la política institucional de fomento como al dinamismo y resiliencia de las propias emprendedoras.