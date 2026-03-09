16 de 19 sectores económicos crecieron en El Salvador durante el último año, según autoridades

El sector construcción lidera el crecimiento económico de El Salvador, con un aumento histórico impulsado por inversión e infraestructura pública. Foto: Andina

16 de los 19 sectores económicos de El Salvador reportaron crecimiento durante el último año, según cifras oficiales, un fenómeno impulsado principalmente por el sector construcción, el repunte del turismo y un entorno favorable para la inversión. Este dinamismo se refleja en la proyección de un crecimiento nacional del 4% al cierre del año anterior, superando las expectativas de organismos internacionales, como destacó María Luisa Hayem, titular del Ministerio de Economía, en una entrevista radial.

El año pasado, construcción lideró con un aumento del 27% en el tercer trimestre, según informó Hayem. La ministra subrayó que “ese dinamismo continuará y hay un futuro prometedor para este rubro”, señalando que la expansión del sector se sostiene en la ejecución de infraestructura pública y la llegada de nuevas inversiones tanto locales como internacionales. En paralelo, el turismo se consolidó como uno de los principales motores, con indicadores que colocan a El Salvador entre los países de mayor crecimiento en llegada de visitantes internacionales.

Al analizar los sectores con mayores tasas de expansión, minas y canteras presentaron un crecimiento de 23.3%, mientras que servicios profesionales alcanzaron un 20.5%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Otros rubros que experimentaron mejoras notables incluyen transporte, servicios administrativos, actividades financieras, manufactura, hoteles y comercio.

El turismo en El Salvador registra cifras récord en llegada de visitantes internacionales y se consolida como uno de los principales motores económicos del país. - crédito Pexels

El sector construcción impulsa cifras históricas

La ministra Hayem resaltó que el desempeño sin precedentes de la construcción marca una diferencia significativa frente a las décadas anteriores. “En el tercer trimestre del año pasado, tuvimos un 5.1% de crecimiento de nuestra economía, lo que contribuyó a la proyección de un cierre anual cercano al 4%”, explicó la titular, detallando que tanto empresas nacionales como extranjeras proyectan mantener e incluso ampliar su participación en el área.

El avance en infraestructura pública “no importa dónde veamos, hay un proyecto de infraestructura: carreteras, puentes, puestos fronterizos, puertos, un aeropuerto”, así como las nuevas inversiones, fueron señalados por Hayem como claves para sostener la expansión del sector y generar un efecto multiplicador sobre el resto del aparato productivo. Además, la ministra enfatizó la correlación entre el clima de seguridad recuperado y la confianza de los inversionistas, tanto públicos como privados.

El Ministerio de Economía impulsa la capacitación y formalización de microempresas, beneficiando a miles de emprendedores y ampliando el impacto social del crecimiento. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Apoyo a la microempresa y diversificación exportadora

El Ministerio de Economía coordina capacitaciones y redes de apoyo para micro y pequeñas empresas a través de iniciativas como MINAES, con el objetivo de brindar acceso a financiamiento y facilitar la formalización de emprendimientos. La ministra resaltó que miles de personas han sido beneficiadas, incluso aquellas que aún no han constituido formalmente una empresa, lo que amplía el impacto social del crecimiento registrado.

La diversificación de las exportaciones hacia productos de mayor valor agregado ha consolidado la posición de El Salvador en el Atlas de la Complejidad Económica de Harvard, con avances significativos en sectores como el farmacéutico, alimentos y bebidas, y textiles con nuevos mercados en Europa y América del Sur. Según Hayem, la combinación de políticas públicas, un entorno más seguro y una visión de largo plazo permite que la economía salvadoreña mantenga una senda sostenida de progreso.

El informe oficial con las cifras consolidadas de 2025 aún está pendiente de publicación.