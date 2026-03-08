Comité Olímpico de El Salvador y ONU Mujeres formalizan alianza para impulsar igualdad en el deporte

El Comité Olímpico de El Salvador y ONU Mujeres firman acuerdo clave para impulsar la equidad de género en el deporte nacional. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Promover la equidad de género en el deporte ha pasado de ser una aspiración a convertirse en un eje central para las organizaciones deportivas en El Salvador. La reciente colaboración sellada entre el Comité Olímpico de El Salvador y ONU Mujeres, a través de un Memorando de Entendimiento, marca un avance en la consolidación de políticas y acciones que buscan ampliar la participación y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo nacional.

El acuerdo entre ambas instituciones establece las bases para implementar iniciativas conjuntas que faciliten el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones. Este compromiso surge en un contexto donde la representación femenina en federaciones deportivas ha ganado terreno, pero aún enfrenta obstáculos que impiden su consolidación total en todos los niveles de la dirigencia.

Más de 60 representantes femeninas de federaciones deportivas fortalecieron sus capacidades de liderazgo durante el Día Internacional de la Mujer. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Durante el evento realizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, más de 60 representantes de federaciones deportivas se reunieron con el propósito de fortalecer sus capacidades de liderazgo y reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos pendientes. La presencia de numerosas dirigentes y representantes evidencia que las estrategias puestas en marcha comienzan a dar frutos, aunque el recorrido está lejos de completarse.

En el acto inaugural, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico, resaltó que el objetivo es garantizar que las oportunidades se otorguen en función de la capacidad y no del género. Expresó su satisfacción al constatar que el salón estuviera lleno de mujeres, lo que, en sus palabras, constituye una muestra tangible de los avances alcanzados en materia de inclusión y participación.

La jornada también fue escenario para el intercambio de experiencias a través de un conversatorio en el que participaron Brenda Salmerón, parte del Comité Ejecutivo de la FESFUT; Emme Arias, presidenta de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa; y la presentadora Carolina Ruiz. Cada una relató los desafíos enfrentados en sus respectivas carreras y la manera en que han logrado abrirse paso en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Sus testimonios invitaron a la reflexión sobre las barreras que aún deben superarse y la importancia de continuar impulsando cambios estructurales en las organizaciones deportivas.

El taller de liderazgo femenino fomenta la presencia de mujeres en juntas directivas y reconoce el compromiso de deportistas y dirigentes salvadoreñas. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El encuentro incluyó además un taller de liderazgo, donde las asistentes pudieron compartir sus experiencias y exponer ideas sobre cómo fortalecer la presencia femenina en las juntas directivas de las federaciones. Al finalizar la jornada, cada participante recibió un diploma en reconocimiento a su compromiso y a la labor que realizan dentro de sus respectivas federaciones, lo cual fortalece su motivación para seguir avanzando en este proceso de transformación.

La presidenta de la Comisión Mujer y Deporte, Sandra de Uceda, recordó que hace quince años solo dos mujeres formaban parte de la dirigencia deportiva en el país. Actualmente, la situación ha mejorado, pero aún existen federaciones que no cuentan con representación femenina en sus directivas. Por ello, la Comisión mantiene su trabajo constante para revertir esta realidad y asegurar que la igualdad de género sea una característica permanente en el deporte salvadoreño.

El Memorando de Entendimiento promueve la participación y el liderazgo femenino en las organizaciones deportivas de El Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Este tipo de iniciativas y colaboraciones entre organismos nacionales e internacionales no solo visibilizan el liderazgo femenino, sino que también sientan precedentes para futuras generaciones, demostrando que la inclusión es fundamental para el desarrollo pleno del deporte en El Salvador.