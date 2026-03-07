Metapán: la historia de los patas blancas de El Salvador

Proceso inicial para la elaboración de la cal. ( Cortesía: Acoopcalmet de RL Cooperativa de la Cal Metapán)

En El Salvador hay un pueblo que cubre de blanco las fachadas de los hogares. Este pueblo se llama Metapán, un lugar donde la tierra blanca ha sido testigo de migraciones, mezclas culturales y esfuerzos colectivos que forjaron su identidad.

En tiempos precolombinos, tribus maya chortis y pipiles se asentaron en este territorio, dejando huellas en el idioma y las costumbres. Hoy, Metapán destaca como el principal productor de cal del país, una tradición que ha marcado su economía, cultura y proyección turística.

Metapán, en el departamento de Santa Ana, alcanza los 668 kilómetros cuadrados, distribuidos en 29 cantones y 227 caseríos. La cabecera municipal se ubica entre el lago de Güija y el cerro de Montecristo, dos zonas naturales de relevancia nacional. El nombre de la ciudad tiene raíz náhuat y significa “río del maguey”.

La tradición de encalar viviendas, vigente desde 1894, protege el patrimonio arquitectónico del centro histórico de la ciudad blanca. (Cortesía: Alcaldía de Santa Ana)

A partir del siglo XVIII, el municipio vivió un auge agrícola, ganadero y minero que atrajo a familias españolas y dio origen a su diversidad étnica. En 1919, la llegada del servicio eléctrico, transportado desde Santa Ana en un recorrido de 12 días y con ayuda de 24 yuntas de bueyes, marcó un hito en su desarrollo. Nueve años más tarde, el ferrocarril conocido como “la irca” conectó Metapán con el resto del país, afianzando su posición como centro comercial.

La producción de cal en Metapán es esencial para la purificación de agua, la industria azucarera, el cemento y la agricultura nacional. (Cortesía: Acoopcalmet de Rl Cooperativa de la Cal Metapàn)

En las faldas de los cerros de Metapán, cientos de hombres trabajan diariamente como mineros de cal, conocidos en la región como “patas blancas”. Este grupo de artesanos se distingue por su vestimenta y piel, teñidas de blanco a causa del polvo de cal que impregna cada rincón del proceso productivo. Su labor, considerada parte del patrimonio cultural salvadoreño, consiste en la extracción y elaboración artesanal de cal, un oficio que mantiene viva una tradición local con raíces prehispánicas.

La rutina de los“patas blancas”se desarrolla en las minas de roca caliza. Allí, los trabajadores utilizan herramientas manuales y explosivos para desprender bloques de piedra que, tras ser recolectados, se calcina en hornos artesanales, en forma de campana, este mineral se hidrata y se convierte en polvo. La cal resultante es un producto versátil, aprovechado como abono natural para cultivos de café, material de construcción, pigmento para pintura y base para artesanías.

La cal hidratada se enfría y se almacena, cumpliendo con los controles de calidad de reactividad y tamaño de partícula. (Acoopcalmet de Rl Cooperativa de la Cal Metapàn)

La cal tiene múltiples usos en la vida cotidiana y la industria nacional. Se emplea en la purificación de agua potable, la refinación de azúcar, la fabricación de cemento y en la agricultura, desde el tratamiento de suelos hasta el procesamiento de alimentos. La demanda de cal ha situado a Metapán como un referente económico, al punto de que la compañía Cemento de El Salvador S.A. (CESSA) ahora Holcim, trasladó su planta principal a la localidad en 1964, aprovechando la abundancia de piedra caliza.

El desarrollo económico ha estimulado también el turismo y la cultura. La Ruta de la Cal, promovida por la oficina de Turismo de Metapán, invita a visitantes a recorrer las minas, hornos y talleres donde se preserva el trabajo artesanal. Las celebraciones locales, como la fiesta del Cristo negro de Ostúa, con sus emblemáticos Cantaritos, las fiestas patronales en junio y la feria de los Santos Difuntos en noviembre, reúnen a miles de personas y fortalecen la identidad comunitaria.

La imagen de los “patas blancas”, trabajadores que salen de los hornos con los pies cubiertos de polvo blanco, se ha convertido en un símbolo de pertenencia y orgullo para los metapanecos.

Los “patas blancas” extraen y procesan cal de manera artesanal, preservando una tradición local que perdura en los cerros de la región. (Cortesía: Acoopcalmet de Rl Cooperativa de la Cal Metapán)

El municipio conserva un centro histórico delimitado por Concultura y promueve iniciativas de conservación, como la encalada periódica de edificaciones antiguas. Además, cuenta con atractivos naturales como el lago de Güija y el Parque Nacional Montecristo, destinos que complementan la oferta turística y amplían el espectro de visitantes nacionales y extranjeros.

Con su combinación de historia, economía minera y tradiciones vivas, Metapán continúa consolidándose como la “ciudad blanca” de El Salvador, un enclave donde la cal, la cultura y el turismo impulsan el desarrollo local.