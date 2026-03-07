El Salvador

La magia del azúcar y la música salvadoreña: lo que se vive en la Feria de la Panela de Apastepeque

El evento, que se desarrollará este fin de semana en la molienda Divina Providencia, congregará a visitantes de distintas zonas y ofrecerá conciertos, desfiles, degustaciones y exposiciones sobre la producción tradicional de dulces a base de caña.

Este fin de semana el distrito de Apastepeque, en San Vicente Norte, se convertirá en el epicentro de la cultura y la tradición salvadoreña con la celebración de la 24.ª edición de la Feria de la Panela. Esta festividad, que se realizará los días 7 y 8 de marzo en la molienda Divina Providencia, reunirá a turistas nacionales e internacionales para celebrar uno de los productos más emblemáticos derivados de la caña de azúcar: la panela.

La feria inicia el sábado 8 de marzo con una variada agenda que incluye música en vivo, cabalgatas, gastronomía típica, desfiles de carrozas, bandas musicales y actividades de turismo vivencial. La molienda Divina Providencia, ubicada a 500 metros al oriente del Parque Central José María Canales, será el principal escenario donde los visitantes podrán disfrutar de artistas invitados como Los Dos de la Banda, Alex Joshua, Alejandro Fernández y Selena Rodríguez, quienes amenizarán las jornadas con presentaciones musicales y espectáculos variados.

Uno de los momentos más esperados será la elección y coronación de la reina de la Feria de la Panela, un evento que destaca el papel de las jóvenes de la localidad y la importancia de preservar las tradiciones comunitarias. Además, la programación cultural del domingo contará con la participación de la orquesta Color Esperanza, el ballet folclórico y el grupo Impacto Norteño, así como agrupaciones coreográficas que enriquecerán la experiencia de los asistentes.

La feria no solo es una celebración musical y cultural, sino también una oportunidad para que los visitantes conozcan a fondo el proceso artesanal de elaboración de la panela y sus derivados. Durante el evento, los asistentes podrán observar el proceso completo, desde la cosecha de la caña de azúcar hasta la obtención de los dulces tradicionales como la melcocha, el batido y el azúcar de pilón. Quienes visiten la molienda tendrán la oportunidad de adquirir estos productos y apoyar a los productores locales, contribuyendo así al desarrollo económico de la región.

<b>El proceso de la caña de azúcar para la elaboración de la panela y sus derivados</b>

La elaboración de la panela en Apastepeque inicia en los cañales, donde la caña madura se corta manualmente con herramientas como el machete. Los productores seleccionan las cañas más robustas y frescas, que luego son transportadas a la molienda. En este punto, la caña se introduce en una máquina de rodillos que la prensa con fuerza para extraer el jugo dulce, conocido como guarapo.

El jugo recién extraído se filtra para eliminar impurezas y se vierte en grandes calderas de metal donde se calienta con fuego de leña. A medida que el líquido hierve, los maestros paneleros lo remueven de manera constante con palas de madera para evitar que se queme y para lograr una cocción uniforme. Un espeso vapor se eleva de los calderos y el ambiente se impregna del aroma característico del azúcar cocida.

Durante la cocción, el jugo de caña pasa por varias etapas en las que se va concentrando y adquiere una textura más densa. En el momento preciso, el maestro panelero traslada la mezcla a moldes de madera, donde se enfría y solidifica para formar los bloques de panela. El resultado es un dulce compacto y de color dorado, de sabor intenso y aroma penetrante.

Además de la panela, en la feria se elaboran y venden otros productos derivados como la melcocha, un caramelo suave que se estira y enrolla a mano; el batido, una variante que implica batir el jugo caliente hasta obtener una textura granulada; y el azúcar de pilón, que requiere un proceso de cristalización adicional.

La Feria de la Panela en Apastepeque es una vitrina para la cultura local, el trabajo de los productores y la riqueza gastronómica de San Vicente Norte. Este evento no solo permite degustar productos auténticos, sino que promueve la identidad y el orgullo de una comunidad que mantiene vivo el legado de la caña de azúcar y la elaboración artesanal de la panela, una tradición que trasciende generaciones y une a familias enteras en torno al dulce sabor de su tierra.

