El presidente Bukele recibe inusual solicitud de periodista español durante cumbre en Miami

El periodista español Vito Quiles pidió a Bukele apoyo frente al gobierno de Pedro Sánchez en un encuentro que se viralizó en redes sociales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió una inusual solicitud durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, Estados Unidos. El periodista español Vito Quiles se acercó al mandatario y le pidió que visite España para “ayudar” frente al gobierno de Pedro Sánchez, según se observa en un video divulgado en redes sociales. La escena se produjo en el marco del encuentro que reunió a líderes y funcionarios del continente americano para discutir estrategias regionales de seguridad.

Durante el breve intercambio, Vito Quiles expresó: “Ojalá venga pronto a España a vernos, necesitamos ayuda contra Pedro Sánchez”. La frase fue captada por cámaras de asistentes y rápidamente circuló en plataformas digitales, donde generó debates en la red social de X en torno a la percepción internacional de las políticas de Bukele. En respuesta, el presidente salvadoreño respondió: “Primero Dios”, dejando abierta la posibilidad de una visita futura al país europeo.

El periodista español, Vito Quiles, abordó al presidente, Nayib Bukele, durante la cumbre "Escudo de Las Américas" en Miami, EE.UU.

La participación de Nayib Bukele en la cumbre Escudo de las Américas lo posicionó en el centro de atención mediática internacional. El evento, realizado en Miami, reunió a representantes de varios gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos para analizar desafíos relacionados con la seguridad y la cooperación regional. La cita busca fortalecer alianzas frente a amenazas transnacionales y promover el intercambio de experiencias en materia de prevención del delito.

a intervención del periodista Vito Quiles se sumó a otros episodios durante la cumbre en los que el presidente de El Salvador fue abordado tanto por medios de comunicación como por simpatizantes. La figura de Bukele ha cobrado notoriedad fuera de su país por sus políticas de seguridad y su estilo de liderazgo, lo que ha motivado reacciones diversas en el ámbito político internacional.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra con el periodista español Vito Quiles. En el video se ve el efusivo saludo y el momento en que Quiles le comenta sobre la persecución del gobierno de Pedro Sánchez.

Quiles en un posteo: " Acabo de mantener un encuentro con Nayib Bukele en Miami. Le he pedido que nos ayude a los españoles frente a la mafia que nos gobierna encabezada por el corrupto Pedro Sánchez". La frase del periodista español fue replicada por distintos medios, entre ellos y destacaron el tono informal y directo del pedido. “Ojalá venga pronto a España a vernos, necesitamos ayuda contra Pedro Sánchez”, reiteró Quiles en su cuenta de X, antes Twitter.

El gobierno de Nayib Bukele ha sido objeto de análisis por parte de medios europeos, quienes han señalado el interés que despierta su figura entre sectores críticos de las administraciones socialdemócratas en el viejo continente. otro mandatario que saludó al periodista español fu Milei. El comunicador afirmó que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, busca encarcelarlo. “Me quiere meter en la cárcel Pedro Sánchez”, expresó Quiles frente al mandatario argentino, quien respondió: “Cualquier cosa venite para acá, sos más que bienvenido. Dalo por hecho”.