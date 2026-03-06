Más de 10 hazañas mundiales: Los asombrosos Récords Guinness que consagran a República Dominicana en la historia

Logo oficial de Guinness World Records, símbolo del reconocimiento internacional a logros y hazañas extraordinarias en todo el mundo (Foto cortesía El Comercio).

Sabías que, la República Dominicana ha logrado inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords con una serie de logros que van desde la gastronomía hasta la cultura y el deporte. S

El país caribeño ostenta más de una docena de marcas mundiales, posicionándose como un referente inusual para registros fuera de lo común y reafirmando su lugar en el escenario internacional.

El récord más reciente fue celebrado en Santiago de los Caballeros, donde un equipo de 29 chefs y decenas de estudiantes de gastronomía preparó el mofongo más grande del mundo. El monumental preparación alcanzó un peso de 556 kilogramos (1,226,8 libras) y requirió más de 5,500 plátanos y 800 libras de chicharrón.

El evento tuvo lugar el 26 de julio de 2025 en el Parque Central, superando la marca previa establecida en 2021 y colocando a la gastronomía dominicana en el centro de atención mundial.

La lista de récords incluye también hazañas históricas. Joaquín Balaguer, expresidente dominicano, mantuvo por años el reconocimiento de ser el presidente más longevo en ejercicio al dejar el cargo en 1996 con 89 años. Balaguer, figura clave del siglo XX en la política nacional, gobernó en tres periodos distintos y su longevidad política fue registrada por el Libro Guinness de los Récords.

De igual manera, la dulcería tradicional del país alcanzó notoriedad en noviembre de 2024, cuando en la provincia de Sánchez Ramírez (Cotuí) se elaboró el majarete más grande del mundo, con un peso de 858,95 kilogramos (1,893,66 libras). La coordinación local y la utilización de maíz tierno consolidaron un nuevo hito culinario.

En el ámbito internacional, el mangú más grande se logró en Nueva York durante el “Flavor Fusion Fest” de 2021, utilizando 4,500 plátanos enviados desde Tamayo y 260 libras de cebolla, para obtener una preparación de aproximadamente 544 kilogramos (1,200 libras). El carácter dominicano del récord, pese a haberse realizado en el extranjero.

El ritmo dominicano y la creatividad marcan récords mundiales

El ritmo nacional se expresó a escala global en diciembre de 2021, cuando el Malecón de Santo Domingo fue escenario del baile de bachata más grande, con 489 parejas danzando al compás de “Pena por ti” de Luis Segura. La organización recuperó para el país un título que ostentaba Polonia, lo que generó un fuerte impacto mediático.

Anteriormente, en 2019, 422 parejas participaron en la Plaza España de la Zona Colonial en el baile de merengue más grande, arrebatando el récord a Rusia.

Récords de creatividad, deporte y tradición: una identidad forjada en hazañas múltiples

Otros récords recientes refuerzan el perfil diverso del país. En diciembre de 2024, Cap Cana fue sede del mosaico de cubos de Rubik más grande del mundo, con una superficie de 30 metros cuadrados, diseñado por el artista Mr. Brainwash.

El deporte también fue protagonista en septiembre de 2025, cuando el dominicano Jepssy Beltré visitó los 30 estadios de la MLB en 25 días, llevando la bandera nacional a cada recinto.

La tradición y la colectividad se manifestaron en 2012 con 3,344 personas jugando dominó simultáneamente en Santo Domingo, mientras que en 1985 el locutor David Santamaría (J.M. Nova) marcó un récord de más de 500 horas de transmisión radial continua. Estos registros, que han sido documentados por el Libro Guinness, ilustran la diversidad de ámbitos en que la República Dominicana se ha destacado.

Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana, reconocido por su longevidad en el poder y su impacto en la historia política del país (Foto cortesía Listín Diario).

Más allá del reconocimiento internacional, para la población dominicana estos logros representan una expresión de identidad y perseverancia. Desde la longevidad política hasta la creatividad culinaria y el ritmo musical, cada récord refleja la voluntad nacional de destacar en escenarios globales y fortalecer el sentido de pertenencia.