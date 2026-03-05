El vicepresidente salvadoreño solicitó a República Dominicana reactivar foro regional

Félix Ulloa, vicepresidente salvadoreño, explica la importancia de reactivar el foro de vicepresidentes del SICA en su encuentro con autoridades dominicanas. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, solicitó durante su reciente visita oficial a República Dominicana la reactivación del foro de vicepresidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), según declaró el funcionario en la entrevista Diálogo 21, de Grupo Megavisión.

El vicemandatario mantuvo reuniones con la vicepresidenta Raquel Peña y otros altos cargos dominicanos, en el marco de una agenda que incluyó temas de cooperación regional y seguridad.

Durante su estancia en Santo Domingo, Ulloa destacó la necesidad de fortalecer el diálogo entre los países miembros del SICA, organismo que actualmente preside República Dominicana de manera pro tempore. “Invitamos a la vicepresidenta Raquel Peña a visitar nuestro país para reactivar el foro de vicepresidentes del SICA y comenzar a restablecer un diálogo que ha estado bastante irregular”, afirmó el funcionario, quien también mencionó las dificultades para consensuar la elección del secretario general del organismo.

En el contexto de los encuentros bilaterales, el vicepresidente salvadoreño abordó con las autoridades dominicanas la situación de Haití, un asunto que, según sus palabras, constituye una preocupación de seguridad nacional para el gobierno dominicano. Ulloa señaló que El Salvador mantiene un contingente de ochenta efectivos y servicios de aerotransporte humanitario en apoyo a la misión multinacional en Haití. “Nuestros helicópteros son utilizados exclusivamente para operaciones humanitarias, como una especie de Cruz Roja aérea”, explicó en la entrevista matutina.

El vicepresidente también sostuvo reuniones clave con el Parlamento Europeo en Bruselas, durante una misión oficial. (Cortesía: Vicepresidencia de la República)

El vicemandatario también informó sobre una próxima reunión bilateral con el primer ministro haitiano en Santiago de Chile, en el marco de la toma de posesión presidencial, con el objetivo de explorar nuevas formas de colaboración para enfrentar la crisis en el país caribeño.

En otro de los puntos relevantes de la agenda internacional, Ulloa resaltó el interés de sectores empresariales extranjeros en la realidad salvadoreña. Según relató el funcionario, un senador de París, junto a una delegación de empresarios franceses, llegó recientemente a San Salvador para evaluar oportunidades de inversión y conocer de primera mano los avances logrados en materia de seguridad y transformación institucional. “El interés por visitar El Salvador va más allá de las narrativas negativas sobre la situación del país. Los empresarios quieren constatar personalmente el ambiente de estabilidad y las posibilidades de inversión”, declaró el vicepresidente.

El interés de los franceses surge luego de las conversaciones de Ulloa con el senador de París, durante la misión internacional realizada recientemente por el funcionario salvadoreño.

El recorrido del vicepresidente incluyó también una exposición en el Congreso Internacional de Derechos Habilitantes y Nuevas Fronteras Jurídicas en República Dominicana, donde enfatizó la importancia de mantener la tecnología y las relaciones bilaterales en la agenda regional.

El vicepresidente realizó una misión en el extranjero como parte de la estrategia del gobierno de El Salvador para fortalecer cooperación regional y forjar alianzas internacionales./ (REUTERS/Jose Cabezas)

Durante la gira, Ulloa subrayó la voluntad de su gobierno para mostrar una nueva imagen del país y revertir percepciones negativas heredadas del pasado. “La realidad se impone frente a las dudas de algunos sectores; la gente está interesada y ve en El Salvador una nación segura y estable”, puntualizó.

La misión oficial de Félix Ulloa se enmarca en la política de diplomacia activa del Ejecutivo salvadoreño y busca fortalecer los lazos con socios estratégicos regionales y europeos, así como promover el desarrollo de proyectos de cooperación y la atracción de nuevas inversiones extranjeras.