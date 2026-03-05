El Salvador

El Consejo de Alcaldes y COEXPORT impulsan convenio para fortalecer infraestructura exportadora en San Salvador

Las autoridades acordaron implementar una ventanilla de trámites simplificada, promover la eficiencia energética y robustecer la articulación público-privada a fin de atraer inversiones y mejorar la competitividad regional

El convenio busca mejorar la
El convenio busca mejorar la logística de zonas industriales y avanzar en la digitalización de procesos en San Salvador./(Redes de Luis Rodríguez)

El Consejo de Alcaldes del área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) y la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) firmaron este martes un convenio de cooperación orientado a fortalecer el desarrollo ordenado de la infraestructura exportadora en el área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El acuerdo busca impulsar una planificación logística más eficiente y sostenible para las zonas industriales, con el objetivo de facilitar la inversión productiva y mejorar la competitividad de la región.

La alianza establece una hoja de ruta para agilizar la tramitación de permisos mediante la implementación de una ventanilla ágil, mejorar la coordinación institucional y avanzar en la digitalización y seguimiento de trámites en tiempo real.

Este convenio incorpora acciones para fortalecer las capacidades técnicas de los equipos municipales e industriales a través de capacitaciones, así como el establecimiento de estándares de sostenibilidad y eficiencia energética en los procesos productivos y logísticos orientados a la exportación.

El director del COAMSS y de la Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, aseguró que la firma de este convenio con COEXPORT representa un paso relevante para articular esfuerzos públicos y privados en la promoción del desarrollo urbano ordenado y la modernización de la infraestructura exportadora. “Esta alianza estratégica facilitará inversión productiva y promoverá un desarrollo urbano sostenible en el AMSS”, afirmó Rodríguez.

Este nuevo convenio se suma al trabajo realizado por COAMSS en materia de cooperación interinstitucional. Recientemente, el Consejo formalizó otro acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), orientado a impulsar la planificación territorial y el fortalecimiento empresarial en el área metropolitana.

El convenio con Camarasal tiene como ejes principales la atracción de inversiones, el fomento del emprendimiento y la generación de oportunidades de empleabilidad, así como la promoción de la sostenibilidad urbana y rural. Ambas entidades señalaron que la colaboración facilitará la articulación de esfuerzos técnicos e institucionales para apoyar iniciativas que promuevan el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en los distritos que conforman el AMSS.

El director de OPAMSS y
El director de OPAMSS y la presidenta de COEXPORT formalizan el convenio para fortalecer la infraestructura exportadora en el AMSS./(Redes de Luis Rodríguez)

Según reportes de OPAMSS, entre el año 2020 y 2025 se han registrado 120 proyectos en altura en el Gran San Salvador, de los cuales 67 se iniciaron en el último año, reflejando el dinamismo constructivo y la creciente necesidad de contar con infraestructura y procesos más eficientes.

Rodríguez detalló que la oficina ha desembolsado proyectos por un valor superior a los $4,200 millones y que la proyección para 2026 es de llegar a $6,000 millones.

La cooperación entre COAMSS y COEXPORT contempla, entre otras acciones, la conformación de mesas técnicas para el monitoreo y evaluación de proyectos, la promoción de estándares de sostenibilidad y eficiencia energética en las zonas industriales, y la capacitación de talento humano en temas logísticos y de digitalización.

Se prevé que, en los próximos meses, ambas entidades desarrollen jornadas de trabajo conjunto con representantes de los sectores exportador e industrial para identificar oportunidades de mejora y fortalecer la articulación entre los gobiernos locales y el sector privado.

Por su parte, COEXPORT valoró positivamente la firma del convenio y destacó que la coordinación con los gobiernos municipales y las instancias técnicas del AMSS permitirá crear un entorno favorable para la expansión del sector exportador, facilitando la logística, simplificando trámites y fortaleciendo la cadena de valor desde una perspectiva local.

Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo alianzas estratégicas que respondan a las necesidades de modernización, sostenibilidad y desarrollo económico en el Área Metropolitana de San Salvador.

Subrayaron que estos acuerdos permitirán consolidar la región como un referente logístico y productivo, preparado para afrontar los retos de la internacionalización y el crecimiento urbano.

