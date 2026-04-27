Alerta naranja en Moscú tras una tormenta invernal que dejó víctimas y daños graves en el centro-oeste de Rusia

Una intensa tormenta de Nieve fuera de temporada paralizó Moscú y elevó la alerta por riesgos y demoras

Moscú permanece bajo alerta naranja por intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento que sorprendieron a la capital rusa con una acumulación de nieve poco habitual para finales de abril. La alerta estará vigente hasta la madrugada del martes; las autoridades advierten por condiciones peligrosas capaces de provocar daños materiales y riesgos para la población.

Durante la jornada, la ciudad quedó cubierta por una capa de nieve que, según el meteorólogo jefe del centro meteorológico Phobos, Yevgeny Tishkovets, alcanzó los 21 centímetros en apenas 24 horas. Esta precipitación rompió un récord diario que se mantenía desde 1880. La nevada, sin precedentes para un 27 de abril, modificó el paisaje urbano y afectó tanto zonas céntricas como periféricas.

Las autoridades recomendaron a quienes ya cambiaron a neumáticos de verano optar por el transporte público o circular con extrema precaución si no hay alternativa. También pidieron evitar estacionar vehículos bajo árboles, debido al peligro de caída de ramas por el peso de la nieve y la fuerza del viento.

En las afueras de la capital y otras regiones, los efectos de la tormenta fueron aún más graves. Las autoridades de emergencia informaron que 76 mil personas quedaron sin suministro eléctrico en distintas zonas. En Samara, al menos tres personas, incluido un niño, fallecieron como consecuencia de la caída de árboles, y decenas resultaron heridas en otros puntos del país.

La nevada en Moscú alcanzó 21 centímetros en 24 horas, rompiendo el récord diario histórico que se mantenía desde 1880. (EP)

Las regiones de Riazán, Tula, Vladímir, San Petersburgo y Veliky Nóvgorod también registraron nevadas intensas, mientras que se esperaba la llegada del temporal a Vorónezh, Kursk, Penza, Volgogrado y Perm. Los expertos prevén que el sistema invernal persistirá durante las próximas 48 horas, con nuevas precipitaciones y ráfagas de viento.

Meteorólogos del servicio climático europeo atribuyeron el episodio a un inusual bloqueo Omega sobre el Atlántico Norte, una configuración de alta presión que permitió la entrada de aire polar sobre Europa del Este. Este patrón poco frecuente impidió que los vientos del oeste desviaran la masa de aire frío, que al encontrarse con el clima templado primaveral originó la tormenta invernal.

El aeropuerto internacional de Vnúkovo, en el sur de Moscú, debió retrasar varios vuelos por la reducción de la visibilidad a menos de mil metros. Los trenes de cercanías de la dirección Pavelétskaya sufrieron demoras de hasta dos horas y media. En diferentes áreas de Moscú y sus alrededores, los servicios de emergencia trabajaron en la remoción de árboles y ramas caídas que interrumpieron el tránsito y afectaron el tendido eléctrico.

En el parque botánico Aptékarski Ogorod, la nevada dañó magnolias y cerezos en flor, quebrando numerosas ramas bajo el peso de la nieve. El personal advirtió que la acumulación afectó gravemente la estructura de estos árboles, por lo que la floración y el crecimiento podrían verse alterados durante el resto de la temporada.

(Con información de EFE, Reuters y The Moscow Times)