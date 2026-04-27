El secretario general de la ONU exigió la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz

El secretario general de la ONU, António Guterres, advierte sobre el riesgo de una crisis energética y alimentaria global por el bloqueo del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este lunes que el bloqueo del estrecho de Ormuz “amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial”, y exigió su reapertura “inmediata”. La declaración se produjo durante un debate abierto del Consejo de Seguridad, convocado bajo la presidencia de Baréin.

Por el estrecho transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del gas natural licuado y casi un tercio de los fertilizantes comercializados a nivel internacional. Guterres calificó la situación como “la mayor disrupción de las cadenas de suministro desde la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania”. El impacto ya se traduce, según el diplomático portugués, en volatilidad en los mercados energéticos, aumento de los costos de transporte y encarecimiento de los seguros marítimos.

“Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo”, declaró Guterres ante el Consejo. Advirtió además que “los retrasos y el encarecimiento del transporte están frenando entregas de ayuda vital a poblaciones vulnerables” y que una prolongación del bloqueo podría empujar a millones de personas, especialmente en áfrica y el sur de Asia, al hambre y la pobreza.

El jefe de la ONU subrayó que los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares son los más expuestos, dada su dependencia de las importaciones marítimas y su escasa capacidad para absorber perturbaciones externas. Instó a las partes a reabrir el paso y “dejar pasar a los buques sin discriminación”.

Guterres llamó la atención sobre la situación de los trabajadores del mar: más de 20.000 marineros permanecen varados en alta mar y más de 2.000 buques comerciales están atrapados entre riesgos y restricciones de navegación. “Estas personas no son parte de ningún conflicto. Son trabajadores civiles que mantienen abastecido al mundo”, señaló.

Buques en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 27 abril 2026. REUTERS/Stringer

El secretario general instó a los Estados miembro a respaldar el marco de evacuación de emergencia preparado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para asistir a las tripulaciones afectadas. Recordó que la iniciativa del mar Negro demostró que, “incluso en medio de un conflicto, la cooperación puede reabrir un corredor bloqueado y mantener el flujo de barcos y productos esenciales”.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, intervino tras Guterres y afirmó que el principio de libertad de navegación “no es negociable”. El diplomático panameño recordó que desde 1968 existe en el estrecho un sistema de separación del tráfico marítimo, gestionado por Omán e Irán, que ha permitido durante décadas la navegación bajo el marco de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, en vigor desde 1974.

Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, lo que ha provocado que el precio del petróleo se dispare por encima de los USD 100 por barril. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril. Ambas partes aún no han acordado una nueva ronda de negociaciones de paz.

En la misma jornada, Guterres abrió ante los países firmantes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) una reunión en la que advirtió que los factores que impulsan la propagación de armas nucleares se están “acelerando”. “Durante demasiado tiempo, el Tratado se ha ido erosionando. Los compromisos siguen sin cumplirse. La confianza y la credibilidad se están debilitando”, declaró.

El TNP, en vigor desde 1970 y suscrito por casi todos los países del planeta —con excepción de Israel, India y Pakistán—, busca impedir la propagación de armas nucleares, promover el desarme completo y fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Los nueve Estados con armamento nuclear poseían 12.241 ojivas nucleares en enero de 2025, según el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Estados Unidos y Rusia concentran cerca del 90% de ese arsenal y, de acuerdo con el Sipri, han llevado a cabo programas de modernización en los últimos años. China también ha incrementado su arsenal nuclear, según el mismo instituto.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)