238 ataques y 13 muertos: Japón emite alertas por la presencia de osos en zonas urbanas

Las autoridades del país emiten alertas especiales ante el creciente número de encuentros con estos animales en las cercanías de centros urbanos (Captura de video)

Japón enfrenta un incremento inusual de avistamientos de osos tras el fin de la hibernación: entre abril de 2025 y abril de 2026 se registraron 238 ataques y 13 muertos a nivel nacional, según datos del Ministerio de Medio Ambiente citados por The Guardian. El fenómeno afecta principalmente a la región noreste del país, donde las autoridades emitieron alertas especiales debido a la frecuencia con la que los animales se acercan a áreas urbanas.

En la prefectura de Iwate, el cuerpo de una mujer fue hallado la semana pasada, poco después de que un agente de policía resultara herido en un ataque de oso en la misma zona. De acuerdo con medios locales, estos incidentes ocurrieron en un contexto de aumento de la presencia de osos en las cercanías de edificios residenciales, almacenes y estaciones de tren.

La policía y los servicios de emergencia respondieron a múltiples llamados por avistamientos cerca de zonas habitadas, lo que genera temor entre la población que planea desplazarse durante la Semana Dorada, uno de los principales períodos de viajes en Japón. Las prefecturas de Iwate, Fukushima y Aomori figuran entre las más afectadas por la situación.

Zonas urbanas bajo vigilancia y respuestas oficiales

En Aomori, las autoridades emitieron una alerta especial el 1 de abril tras detectar cinco osos negros asiáticos en solo diez días. Según el diario Asahi Shimbun, la tendencia se repite en otras prefecturas del noreste, donde las advertencias se extienden a residentes y turistas.

Un incremento sin precedentes de la presencia de osos en zonas residenciales y rurales obliga a reforzar controles y a emitir advertencias tanto para habitantes como para turistas que visitan la región

Los números registrados en esta temporada, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, con la región de Tohoku con la mayor parte de los incidentes, confirman la gravedad del fenómeno y la necesidad de mantener la vigilancia en zonas rurales y urbanas.

En la isla de Hokkaido, los habitantes y las autoridades locales se mantienen en alerta ante el temor de que los encuentros con osos se intensifiquen en los próximos meses. Los expertos advierten que la llegada de la primavera coincide con el regreso de los animales a la actividad tras la hibernación, lo que incrementa las probabilidades de contacto con humanos.

Motivos detrás del acercamiento de los osos a zonas pobladas

Especialistas consultados por el portal de noticias explican que la escasez de alimentos en los bosques obliga a los osos a buscar recursos cerca de los asentamientos humanos. En 2025, la cosecha de hayucos, un alimento básico para estos animales, fue baja, lo que generó desplazamientos hacia áreas habitadas en busca de comida.

Científicos japoneses atribuyen los ciclos de malas cosechas a las consecuencias de la crisis climática y el intenso calor registrado en los últimos veranos. Según el profesor Shinsuke Koike, de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio, una mejor cosecha este año podría reducir la presión sobre las zonas urbanas y disminuir los encuentros peligrosos.

Koike subraya que los osos que encontraron alimentos cerca de los humanos pueden perder el temor y volver a acercarse a los asentamientos. La experiencia de obtener comida sin consecuencias negativas puede modificar el comportamiento natural de estos animales, aumentando el riesgo para la población.

Una docena de agentes y servicios de emergencia intervienen en operativos para contener a los animales (Captura de video)

Respuestas y medidas preventivas

Las autoridades de Japón intensifican la vigilancia y piden a los residentes extremar las precauciones en las zonas con mayor concentración de osos. En casos recientes, la policía debió intervenir para contener animales en barrios donde antes no se reportaban problemas con la fauna silvestre.

En la prefectura de Fukushima, un operativo policial involucró a una docena de agentes para perseguir a un oso de entre 100 y 120 kilos, que finalmente fue abatido bajo una autopista por un cazador con licencia. El episodio refleja la magnitud de la preocupación social y la necesidad de respuestas coordinadas.

Los residentes expresan su sorpresa ante la presencia de osos en lugares donde nunca antes se habían registrado incursiones. “Jamás imaginé que un oso aparecería aquí”, relató una vecina de Fukushima al periódico Asahi.

Expectativas de cara a la temporada primavera-verano

El inicio de la primavera suele marcar el mayor número de encuentros entre humanos y osos en Japón, ya que los animales buscan hojas y plantas silvestres en las montañas tras salir de la hibernación. Las autoridades esperan que una mejor cosecha de hayucos y condiciones climáticas favorables reduzcan el ingreso de osos a zonas habitadas.

Los expertos insisten en la importancia de mantener la precaución y reforzar las medidas de seguridad en áreas rurales y periurbanas. La colaboración entre residentes, autoridades locales y expertos en fauna es clave para prevenir ataques y minimizar el riesgo a la población.