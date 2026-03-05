Ambulancia volcó mientras brindaba asistencia en medio de un repunte de accidentes viales en El Salvador

Una ambulancia volcó en Troncal del Norte cuando trasladaba de urgencia a un menor con síntomas de apendicitis en El Salvador. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas volcó en la madrugada de este jueves mientras se desplazaba sobre el kilómetro 20 de la carretera Troncal del Norte, en El Salvador, para brindar asistencia a un menor de edad. Este hecho ocurre en un contexto de acelerado aumento de la siniestralidad vial, con más de 4,200 accidentes reportados en el país entre enero y marzo de 2026, según datos del Observatorio de Seguridad Vial.

Las autoridades informaron que el vehículo oficial sufrió el accidente cuando trasladaba con urgencia a un paciente con síntomas de apendicitis hacia un centro asistencial. Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control de la unidad y la ambulancia volcó a un costado de la vía. El menor, su acompañante y los integrantes del equipo médico resultaron con lesiones leves y recibieron atención inmediata por parte de Comandos de Salvamento, quienes acudieron al sitio. Posteriormente, el paciente fue referido a otro hospital para recibir atención médica de forma inmediata.

El accidente de la ambulancia dejó lesiones leves en el paciente, su acompañante y el equipo médico, quienes recibieron atención inmediata de Comandos de Salvamento. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

En las primeras horas de la jornada, otro siniestro vial movilizó a la Policía Nacional Civil (PNC) en la capital. Un automóvil particular colisionó con un camión de carga en la Alameda Manuel Enrique Araujo, a la altura del tramo que conduce hacia Santa Tecla, en San Salvador. El conductor del vehículo particular sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital. Las causas del impacto se encuentran bajo análisis oficial.

Un tercer incidente tuvo lugar en el sector del Plan de La Laguna, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Las fuerzas policiales reportaron que un conductor en aparente estado de ebriedad perdió el control y chocó contra dos viviendas a orillas de la carretera Panamericana. Testigos afirmaron que el vehículo invadió el carril contrario antes de impactar contra las estructuras. No se reportaron personas lesionadas en este accidente, aunque sí daños materiales. El conductor permaneció en el lugar a disposición de las autoridades para la investigación y eventual atribución de responsabilidades.

El Salvador registra un aumento del 31% en accidentes viales, con 4.214 siniestros documentados entre enero y marzo de 2026, según el Observatorio de Seguridad Vial. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Más de 4,000 accidentes viales registrados en El Salvador en lo que va de 2026

Según el Observatorio de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2026 se han contabilizado 4,214 siniestros viales en El Salvador, lo que constituye un aumento del 31% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 3,205 accidentes. El promedio diario de incidentes se incrementó de 52 en 2025 a 68 en 2026.

El impacto de esta tendencia se refleja en el número de lesionados, con 2,679 personas afectadas en los dos primeros meses de 2026 frente a 1,981 en 2025. Esto equivale a un crecimiento del 35% en la cantidad de lesionados y sitúa la media diaria en 43.

Un cuádruple accidente en la carretera Troncal del Norte dejó dos lesionados y obligó a cerrar parte de la vía en Ciudad Delgado. Foto cortesía PNC

La cifra de fallecidos también mostró un aumento sensible. En el inicio de 2026 se reportaron 252 víctimas mortales por accidentes de tránsito, mientras que en el mismo intervalo de 2025 habían sido 187, lo que representa una variación porcentual positiva del 35% y un promedio de cuatro decesos diarios.

El único indicador que descendió fue el de detenciones por conducción peligrosa. En 2026 se reportaron 338 detenciones, cifra un 14% inferior respecto a las 391 registradas entre enero y marzo de 2025.