El Salvador incorpora estándares internacionales en la investigación de delitos sexuales con apoyo de ONU Mujeres

ONU Mujeres impulsa nuevos protocolos para fortalecer la investigación de delitos de violencia sexual en El Salvador y mejorar el acceso a la justicia. (Foto cortesía FGR)

El respaldo de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) Mujeres está impulsando una transformación relevante en el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual en El Salvador mediante la entrega de nuevos protocolos y manuales diseñados para fortalecer tanto la investigación como la persecución penal de estos delitos.

El avance institucional, presentado en el contexto del 8 de marzo, coincide con el lema internacional “Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas”, que tiene como prioridad la reducción de la revictimización y la estandarización de las respuestas judiciales en dichos casos.

El manual técnico elaborado con la asistencia de ONU Mujeres, fue presentado por las autoridades a través de un evento en el cual se detallo como se tomarán criterios jurídicos especializados que, según la organización, facilitan la estructuración de los argumentos en juicio y refuerzan la fundamentación de la pena durante el litigio.

La revisión y desarrollo de estos instrumentos incluyeron análisis normativo, revisión de jurisprudencia y consulta directa con personal fiscal vinculado al sistema judicial.

La elaboración de manuales técnicos introduce criterios jurídicos especializados que elevan la calidad de la prueba y la fundamentación legal en juicios de violencia sexual. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

La implementación de protocolos orientados a la práctica fiscal permite una mejora perceptible en la calidad de la prueba y en la consistencia de las acusaciones presentadas ante tribunales. El enfoque central ha sido que los lineamientos técnicos no solo orienten la investigación inicial, sino que acompañen todas las etapas procesales, asegurando que las respuestas institucionales tengan un fundamento jurídico claro y una coordinación efectiva entre los distintos actores del sistema.

A través de la asistencia técnica, ONU Mujeres ha trabajado de manera coordinada con el Ministerio Público y otras entidades estatales para dotar a los equipos fiscales de estándares y herramientas prácticas. Según la organización, el proceso de fortalecimiento se apoya en criterios comunes que buscan elevar la calidad técnica de las diligencias y consolidar la construcción de los casos.

Las herramientas establecen rutas claras para la actuación institucional frente a delitos de violencia sexual. Esto favorece la estandarización de la investigación y previene que las víctimas sean sometidas a procesos secundarios de revictimización a lo largo del proceso judicial.

La implementación de nuevas herramientas estandariza la actuación institucional y evita la revictimización de víctimas de violencia sexual en el sistema judicial salvadoreño. (AP Foto/Salvador Melendez)

La intervención de ONU Mujeres ocurre en un escenario donde los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas presentan alta prevalencia. La organización y las autoridades consideran que el fortalecimiento de estas herramientas representa “una mejora en las condiciones institucionales para responder a uno de los tipos de violencia con mayor prevalencia y gravedad contra las mujeres y las niñas”.

El proceso de elaboración incluyó consultas con equipos fiscales y otros actores operativos del sistema de justicia, permitiendo así una adecuación de los contenidos a las condiciones reales de los territorios y a los desafíos concretos que enfrentan los investigadores y litigantes.

Bajo este enfoque, se integraron buenas prácticas y experiencias recogidas de otros contextos, adaptadas a los marcos normativos vigentes en El Salvador.

El manual jurídico entrega una base más sólida para quienes investigan y litigan delitos de violencia sexual en el país, según responsables del proceso.

Cooperación técnica y proyección de impacto

El papel de la cooperación internacional, encabezado por ONU Mujeres, se refleja en la creación de capacidades sostenibles y la transformación de prácticas institucionales orientadas a los derechos humanos.

La iniciativa se articuló de manera transversal con entidades estatales, priorizando la combinación de conocimiento técnico, criterios de derechos y articulación entre organismos.

Este resultado, asociado a la conmemoración del 8 de marzo, marca un punto de inflexión en la respuesta pública ante la violencia sexual y refuerza la acción estatal en la garantía efectiva de derechos para mujeres y niñas en El Salvador.

La articulación interinstitucional, tanto en el diseño como en la aplicación de los nuevos instrumentos, deja una estructura más robusta para el abordaje de los delitos de violencia sexual, con énfasis en el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas.