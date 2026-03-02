“El cielo no es el límite”: Estudiante salvadoreña participó en la primera Asamblea General Latinoamericana del Espacio

La representación académica de una universidad salvadoreña tendrá presencia en un evento regional sobre ciencia y tecnología, al ser invitada a una reunión internacional dedicada a temas espaciales en territorio mexicano (Foto cortesía UES)

La participación de ángela Verónica Pineda Miranda en la primera Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) realizada en México representa un hito para la ciencia salvadoreña y una señal clara sobre el potencial de la juventud local para integrarse a redes internacionales del sector aeroespacial. Siendo estudiante de Ingeniería de Sistemas Informáticos en la Universidad de El Salvador (UES), Pineda fue seleccionada por la embajada de México debido a su desempeño destacado en programas como el International Air and Space Program organizado por la NASA, en donde su equipo obtuvo el segundo lugar con el proyecto HOPE, un prototipo de traje espacial equipado con sensores avanzados.

Según detalló la propia Pineda en una entrevista a Infobae, el proceso que la llevó a la asamblea inició con un acercamiento oficial: “Para asistir a la primera asamblea fue directamente una invitación por parte del embajador de México aquí en El Salvador. La embajada solicitó mi currículum, donde se había expresado todo mi trayecto profesional y educativo para poderme hacer la invitación oficialmente”. Esta oportunidad institucional reconoce el camino que ángela ha recorrido, desde sus primeras experiencias STEM hasta su colaboración en uno de los programas internacionales más prestigiosos de la industria espacial.

En el evento de ALCE, Pineda manifestó su esperanza de que su presencia impulse la apertura de nuevas puertas para estudiantes salvadoreños: “Espero que sea el primer paso para que se le puedan abrir más puertas a más jóvenes salvadoreños para poder participar en esta área aeroespacial”, expresó. Subrayó que la trayectoria que la llevó hasta allí es el resultado de años de dedicación, seguimiento académico y apoyo institucional.

La participación de Ángela Pineda en la primera Asamblea General de ALCE marca un avance histórico para la ciencia aeroespacial salvadoreña. (Foto cortesía UES)

El reto de la ciencia aeroespacial en El Salvador

El reconocimiento logrado en el programa de la NASA tuvo un impacto trascendental en la trayectoria de ángela Pineda. El proyecto HOPE, con el que se posicionaron en segundo lugar, consistió en el diseño de un traje espacial innovador, capaz de recopilar datos biométricos a través de sensores para el monitoreo de astronautas.

Pineda explicó que en El Salvador aún no existe una carrera aeroespacial universitaria y como resultado, la mayoría de quienes desean especializarse buscan oportunidades en el exterior. En su caso, el tránsito entre distintas iniciativas STEM ha permitido a la joven adquirir competencias en ingeniería y ciencias exactas, siempre con la meta de llegar a una especialización profesional de mayor nivel.

Su selección para la Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio refleja el reconocimiento regional al avance universitario en sistemas informáticos y las oportunidades estratégicas para proyectos futuros (Foto cortesía UES)

Actualmente, a Pineda todavía le restan dos años para finalizar su formación universitaria. Proyecta buscar una maestría y postularse a futuros programas de la NASA dirigidos a profesionales. Según planteó busca continuar “oportunidades para seguir creciendo en el área STEM y en el área aeroespacial”, con el propósito explícito de abrir caminos a más mujeres en estos sectores.

Tras su experiencia en la NASA: “Con lo que aprendí en la NASA, el cielo ya no es el límite, tenemos las capacidades de llegar a niveles extraordinarios, así como salvadoreños podemos llegar a tener muchas oportunidades”.

El programa Steamgirls, impulsado por Pineda, fomenta la inclusión y la curiosidad tecnológica desde edades tempranas en contextos de escasos recursos. (Foto cortesía Ángela Pineda)

Cofundadora de un programa de robótica para niños

Más allá de su trayectoria académica, ángela Pineda es cofundadora de Steamgirls, un programa dedicado a enseñar robótica a niñas, niños y adolescentes entre ocho y dieciséis años de comunidades vulnerables en El Salvador. Este proyecto impulsa la formación tecnológica desde edades tempranas y es gestionado por un equipo que trabaja en ocho sedes, cada una con aproximadamente 30 participantes.

El programa supone un alcance cercano a los 240 menores a nivel nacional. El programa busca equilibrio entre los participantes: “Hay un balance entre niños y niñas, son como cincuenta, cincuenta”.

La joven explicó que a menudo el acercamiento inicial de los menores hacia la robótica ocurre a través del juego, pero a medida que avanzan por niveles más complejos, su interés crece y comienzan a hacer preguntas técnicas sobre programación y carreras afines. “Con los pequeñitos al principio sí lo toman como un juego, pero media vez van pasando de nivel los va interesando más estas áreas y les gusta”, detalló.

El objetivo de Steamgirls es promover la inclusión y fomentar la curiosidad científica y tecnológica en entornos donde el acceso a recursos y formación especializada es limitado. Pineda se mantiene directamente involucrada, supervisando el funcionamiento de cada sede y procurando que la iniciativa crezca y llegue a más beneficiarios.

Ángela Pineda se consolida como referente femenino en carreras STEM, inspirando a niñas y mujeres salvadoreñas a incursionar en ciencia e ingeniería. (Foto cortesía Ángela Pineda)

Un referente femenino en el impulso de las carreras STEM en El Salvador

ángela Pineda es consciente del peso simbólico que tiene para otras mujeres jóvenes y niñas en el campo de la ciencia. “Invito a todas las niñas, jóvenes, mujeres adultas, que si tienen curiosidad por el área STEM, por el área de ingeniería que lo intenten, porque todo se puede intentar y por lo menos podrán decir: ‘Lo intenté’”.

El respaldo brindado por instituciones como la embajada de México en El Salvador y la Universidad de El Salvador ha sido fundamental para articular su presencia en escenarios internacionales como la NASA y ALCE. Este tipo de iniciativas amplía las perspectivas para toda una generación de jóvenes científicos interesados en la industria espacial y tecnológica.