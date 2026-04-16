El Salvador

Las autoridades reportan siete fallecidos en accidentes viales en distintos puntos de El Salvador

Un siniestro en la carretera entre San Salvador y Santa Ana, otro choque cerca de La Gloria y un incidente en una zona industrial dejaron víctimas mortales, según la información confirmada por entidades de auxilio y cuerpos oficiales

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Cuatro personas adultas mayores fallecieron en un accidente vehicular en el kilómetro 42 ½ de la carretera San Salvador-Santa Ana. (Cortesía: Comandos de Salvamento del Congo)
Cuatro personas adultas mayores fallecieron en un accidente vehicular en el kilómetro 42 ½ de la carretera San Salvador-Santa Ana. (Cortesía: Comandos de Salvamento del Congo)

Cuatro personas fallecieron tras un accidente de tránsito en el kilómetro 42 ½ de la carretera entre San Salvador y Santa Ana, cuando un vehículo particular perdió el control, se salió de la vía e impactó contra un árbol. Elementos de la Cruz Verde El Congo verificaron en el lugar que los ocupantes, todos adultos mayores, no presentaban signos vitales al momento del hallazgo. El siniestro movilizó a equipos de socorristas y generó un operativo de atención y levantamiento de los cuerpos, según informaron fuentes oficiales.

En otro hecho registrado en el kilómetro 7 de la construcción subiendo a la Gloria, un hombre y una mujer perdieron la vida tras chocar en la parte trasera de un camión que transportaba material de construcción. Comandos de Salvamento reportaron que la colisión dejó ambos ocupantes fallecidos en el sitio, mientras las autoridades realizaban los procedimientos de investigación y remoción.

Horas antes, un accidente laboral cobró la vida de Luis Alonso Jurado Zelaya, de 46 años, en el parqueo de la Confitería Americana, ubicada en la zona de Plan de la Laguna. De acuerdo con la información proporcionada por Comandos de Salvamento de Antiguo Cuscatlán, el incidente ocurrió cuando tres camiones realizaban maniobras de descarga. Jurado Zelaya, quien se encontraba descargando producto de uno de los vehículos, resultó prensado entre dos camiones, lo que le provocó un trauma abdominal interno severo. Socorristas le brindaron atención prehospitalaria y coordinaron su traslado a un hospital cercano de Santa Tecla. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció poco después de su ingreso, según confirmaron fuentes de los cuerpos de socorro.

Las autoridades se mantienen expectantes a las circunstancias de ambos accidentes de tránsito y , mientras los equipos de emergencia reiteran el llamado a extremar precauciones en las carreteras y zonas industriales.

Jurado Zelaya, de 46 años, falleció tras ser prensado por dos camiones durante maniobras de descarga y pese a recibir atención en Santa Tecla. (Cortesía: Cuerpos de Salvamento)
Jurado Zelaya, de 46 años, falleció tras ser prensado por dos camiones durante maniobras de descarga y pese a recibir atención en Santa Tecla. (Cortesía: Cuerpos de Salvamento)

Plan Integral Permanente para la Prevención de Siniestros Viales

El Gobierno de El Salvador mantiene activo un Plan Integral Permanente para la Prevención de Siniestros Viales, cuyo objetivo central es reducir a la mitad las muertes y lesiones en carretera para el año 2030, en línea con el Decenio de Acción de las Naciones Unidas. De acuerdo con información publicada por medios nacionales, la estrategia vigente se articula en torno al Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031 y se refuerza durante los periodos de alta movilidad.

El plan combina vigilancia presencial y herramientas digitales avanzadas. Se utilizan cinemómetros (radares) y sistemas de foto multas para identificar el exceso de velocidad en puntos considerados críticos. La instalación de cámaras y dispositivos GPS en unidades de transporte público permite monitorear rutas, condiciones de seguridad y el comportamiento de los motoristas en tiempo real. El Viceministerio de Transporte (VMT) emplea una metodología de análisis de datos que prioriza los controles según las horas y lugares donde se registra mayor incidencia de accidentes.

El Plan Integral Permanente para la Prevención de Siniestros Viales se proyecta como una estrategia dinámica, que se adapta a la evolución de la movilidad y a los desafíos que enfrenta la seguridad vial en El Salvador.

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