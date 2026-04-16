Salvadoreño admitió ante la justicia estadounidense haber matado a su propio primo y a otras dos personas

La MS-13, organización criminal transnacional, coordinó asesinatos y actividades delictivas entre Massachusetts y Virginia, según la Fiscalía de Estados Unidos. (Cortesía: Exculpa Abogados)

Un miembro de la MS-13, Franklin Antonio A., alias “Mosca”, de 28 años, se declaró culpable de crimen organizado relacionado con tres asesinatos ejecutados entre Massachusetts y Virginia, según afirmó el FBI en Boston por medio de un comunicado de prensa publicado el miércoles.

El acusado, residente ilegal en New Bedford, admitió en un tribunal federal de Boston su participación directa en homicidios, palizas y el desmembramiento de las víctimas, confirmó la Fiscalía del Distrito de Massachusetts.

Según autoridades, en 2018, altos mandos de la estructura criminal autorizaron un asesinato en Massachusets por traición, situando a la organización como un actor geopolítico con capacidad de ejercer violencia transfronteriza.

Las acusaciones presentadas revelaron que Franklin Antonio integró la célula Uniones Locos Salvatrucha (ULS) de la MS-13, responsable no solo de asesinatos, sino de la distribución de drogas para financiar operaciones de la pandilla en EE.UU. y en El Salvador.

Franklin Antonio A., alias 'Mosca', se declaró culpable en Boston por crímenes organizados, incluyendo tres asesinatos brutales ejecutados bajo órdenes desde El Salvador. (Cortesía: FBI)

La estructura criminal coordinó órdenes desde El Salvador para operaciones en EE. UU.

La jueza federal Indira Talwani fijó la sentencia para el 10 de julio de 2026, tras transferir formalmente los cargos de Virginia a Massachusetts. Las autoridades informaron que la primera víctima de 2018 fue golpeada, estrangulada y desmembrada después de una orden directa desde El Salvador, siendo sus restos aún inubicados.

Mientras que otros dos asesinatos tuvieron lugar en 2019 y 2020. La última víctima fue el propio primo de Franklin, quien, según mensajes de texto, fue invitado a una fiesta familiar antes de ser asesinado en Dartmouth por su “bajo rendimiento” en la pandilla.

La estructura de la MS-13 exige a sus integrantes realizar acciones violentas, como atacar a pandillas rivales, eliminar a quienes colaboran con las autoridades y respaldar a otros miembros ante situaciones de conflicto. Estas conductas permiten a los miembros conservar y aumentar su posición dentro del grupo, así como reforzar la imagen de la organización.

Leah B. Foley, fiscal federal, señaló que el acusado priorizó la “agenda violenta de la MS-13” y recibió ascensos dentro de la estructura por su involucramiento en los homicidios.

La última víctima asesinada en Dartmouth en 2020 era primo de Franklin Antonio, quien lo atrajo con mensajes a una fiesta familiar antes de ejecutarlo por bajo rendimiento dentro de la pandilla.(Cortesía: Gemini)

Ted E. Docks, agente especial del FBI en Boston, calificó los crímenes como de “cruel depravación y terror” y aseguró que los hechos “siguen siendo impactantes años después”. Las pesquisas federales descubrieron que la pandilla organizó y ejecutó asesinatos usando armas de fuego y machetes, planeando con antelación las acciones y transmitiendo detalles de los crímenes a otros miembros en reuniones privadas.

Según el FBI, los delitos de crimen organizado y conspiración para cometer asesinato pueden ser sancionados con cadena perpetua, hasta cinco años de libertad condicional supervisada y multas que alcanzan los USD 250,000 dólares o el doble de los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas.

El proceso judicial implicó la colaboración de la Fiscalía de Massachusetts, la Fiscalía del Distrito Este de Virginia y agentes especiales del FBI tanto de Boston como de Washington.

El fiscal federal adjunto J. Frank Bradsher, el coronel Geoffrey D. Noble de la Policía Estatal de Massachusetts y representantes de otros distritos dieron respaldo a la operación. En total, nueve fiscales federales se distribuyeron el procesamiento penal.