Guatemala

Guatemala: Accidente de tránsito deja un motorista fallecido tras ser atropellado por un vehículo pesado

La víctima cayó sobre la vía en el corredor hacia Escuintla, donde el tránsito de camiones y las maniobras peligrosas incrementan el riesgo de eventos similares. Imágenes fuertes

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La víctima cayó sobre la vía en el corredor hacia Escuintla rn Guatemala. (Cortesía: Redes sociales)

Un accidente de tránsito en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico, dentro del municipio de Amatitlán en Guatemala, provocó la muerte de un motorista atropellado por un vehículo de transporte pesado la tarde de este jueves. El percance movilizó a equipos de emergencia y generó un alto flujo de tránsito en la zona.

Los Bomberos Voluntarios de la 29 compañía informaron que recibieron una alerta sobre un accidente vial grave y al llegar al lugar localizaron a un hombre sin signos vitales sobre la vía pública, presentando lesiones severas en varias partes del cuerpo.

Según el reporte preliminar, el motociclista habría caído al pavimento justo frente a un tráiler que circulaba por el sector, lo que derivó en el atropello fatal.

La vulnerabilidad de los motociclistas aumentó en paralelo al crecimiento del tráfico en el corredor Escuintla-Amatitlán, donde las cámaras de videovigilancia instaladas permitieron documentar episodios similares y alimentar la preocupación social por la seguridad vial.

La víctima falleció en el lugar tras ser embestido por un tráiler en un tramo peligroso de Amatitlán. (Cortesía: Redes sociales)
La víctima falleció en el lugar tras ser embestido por un tráiler en un tramo peligroso de Amatitlán. (Cortesía: Redes sociales)

Según la información publicada en redes sociales por la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT Villanueva), se coordinó la intervención del Ministerio Público (MP) en el lugar de los hechos.

El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad del sector

El incidente fue documentado por imágenes de videovigilancia que captaron el momento en que el conductor de la motocicleta circulaba por el carril derecho detrás de un camión, cerca de la línea divisoria de la vía. De forma repentina, el motorista perdió el control de su vehículo y cayó sobre el carril izquierdo, justo cuando un tráiler se aproximaba. La distancia entre el motociclista y el vehículo pesado resultó insuficiente para cualquier maniobra de frenado y el impacto fue inevitable, causando la muerte instantánea de la víctima.

El accidente de tránsito en la zona de Amatitlán ocurrió cuando un motociclista, que aún no ha sido identificado, cayó al pavimento frente a un tráiler que circulaba por la ruta.

El vehículo de transporte pesado no pudo detenerse a tiempo y atropelló al hombre, quien murió en el lugar. El hecho fue documentado por cámaras de seguridad, lo que ha generado una fuerte conmoción pública y una llamada de atención sobre la seguridad vial en uno de los corredores más peligrosos de Guatemala.

El hecho vial se produjo cuando un conductor de motocicleta perdió el control y terminó en el asfalto justo delante de un tráiler que transitaba por la ruta. (Cortesía: Redes sociales)
El hecho vial se produjo cuando un conductor de motocicleta perdió el control y terminó en el asfalto justo delante de un tráiler que transitaba por la ruta. (Cortesía: Redes sociales)

Investigación en curso y reacción social tras la difusión del video

El caso atrajo a personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del propio MP, quienes llegaron al lugar para efectuar las diligencias legales y coordinaron el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su identificación oficial por parte de las autoridades.

El video del accidente comenzó a circular rápidamente en redes sociales y usuarios locales expresaron su consternación ante la situación.

El caso sigue bajo investigación para determinar las causas específicas del accidente y eventuales responsabilidades, mientras la identidad de la víctima sigue sin establecerse.

Un hecho previo mostró que la distancia entre el punto de caída y el tráiler era tan reducida que resultó imposible ejecutar una maniobra de frenado eficaz antes del impacto.

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