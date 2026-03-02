El Salvador

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y El Salvador impulsa apertura a inversiones, destaca organización en Washington

La firma bilateral abre nuevas oportunidades en sectores priorizados para capital extranjero, al remover barreras y otorgar prioridad a exportadores salvadoreños, en un contexto favorable para el crecimiento macroeconómico local, señala análisis de Diálogo Interamericano

Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, valora de manera positiva el acuerdo entre las naciones. (Cortesía: @MilenaMayorga)

El acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y El Salvador el 29 de enero representa un giro estratégico en la relación bilateral, al remover obstáculos clave para los exportadores salvadoreños y convertir al país centroamericano en un destino prioritario para inversiones en sectores como los minerales críticos y la manufactura, destaca un reciente análisis de Diálogo Interamericano.

Un punto que se incluye es que el pacto con EE.UU. se produce en un momento en que El Salvador, tras levantar en 2024 una prohibición histórica sobre la minería metálica, busca capitalizar su potencial en esa industria y aprovechar su plena dolarización para ofrecer estabilidad a socios internacionales.

Según el centro de análisis especializado, la expectativa de crecimiento económico de El Salvador ronda el 3 % anual en los próximos dos años, impulsada por políticas fiscales y el respaldo de organismos multilaterales.

La eliminación de aranceles fomenta la competitividad de los productos salvadoreños

El acuerdo, conocido formalmente como Acuerdo de Comercio Recíproco, elimina aranceles que gravaban exportaciones clave, como textiles y confecciones, y restituye el trato libre de impuestos bajo el marco del CAFTA-DR. Sarah Phillips, gerente para América Latina norte en McLarty Associates, explicó a Diálogo Interamericano que la supresión de tarifas hará que los productos salvadoreños sean más atractivos frente a los de otros países miembros del tratado, como Nicaragua. Además, el tratado refuerza la cooperación comercial dentro de la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos, facilita el flujo de inversiones hacia la minería y moderniza normativas sobre licencias de importación, medidas sanitarias y digitalización aduanera.

El acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y El Salvador el 29 de enero de 2026 en Washington establece el acceso inmediato y sin arancel a una amplia gama de productos alimenticios y agrícolas salvadoreños al mercado de Estados Unidos, según el texto oficial del Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países.

De acuerdo con el análisis, la nueva política ofrece ventajas para grandes marcas estadounidenses, que pueden reducir costos al importar desde El Salvador, lo cual incrementa la competitividad de la maquila local y, según Victoria Chonn Ching, investigadora del Atlantic Council, más del 30 % de las exportaciones de El Salvador tienen como destino Estados Unidos.

El acuerdo restablece ventajas para productos que soportaban hasta 10 % de arancel, consolidando al país como socio preferente en el acceso a mercados y atracción de inversiones. Sectores como telecomunicación, infraestructura y minerales críticos concentran ahora el interés del capital extranjero para financiar el proceso de industrialización y desarrollo del país.

Minería metálica tiene potencial económico, dicen expertos

La reapertura del sector minero salvadoreño en 2024, después de siete años de prohibición, genera nuevas oportunidades y, al mismo tiempo, plantea desafíos significativos. Gustavo Flores-Macias, decano de la University of Maryland School of Public Policy, señaló que El Salvador cuenta con reservas de oro inactivas durante años, pero la autoridad estatal sobre los recursos y la obligatoriedad de alianzas público-privadas complican el establecimiento de proyectos mineros.

La minería estuvo prohibida en El Salvador desde 2017 y se reactivó en 2024, luego de una disposición aprobada en la Asamblea Legislativa. (Composición: Infobae)

La oferta limitada de trabajadores especializados y las carencias en infraestructura incrementan los riesgos para los inversores. Flores-Macias remarcó que, aunque el crecimiento del PIB podría situarse en 2.5 % en 2026 y en 3 % para 2027 según el FMI, la sostenibilidad de este avance depende de la capacidad institucional para garantizar reglas claras y un manejo responsable de los impactos sociales y ambientales.

La oposición a la minería metálica tiene peso entre la sociedad civil y la Iglesia Católica de El Salvador, que alertan sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos y los altos riesgos climáticos. Una encuesta nacional del IUDOP en diciembre de 2024, reportada por Rose J. Spalding de la DePaul University, reveló que 59 % de la población considera inadecuado el desarrollo de la minería en el país, más del doble de quienes lo respaldan (23 %).

Asimismo, el endeudamiento estatal mediante un canje de deuda por USD 1,000 millones firmado en 2024 —monto en dólares estadounidenses— obliga a El Salvador a realizar tareas de limpieza y protección del río Lempa durante 20 años, lo que podría limitar la expansión del sector minero en zonas de sensibilidad ambiental.

Persisten los desafíos para el clima de inversiones

A pesar de los incentivos derivados del acuerdo y de la estrategia del presidente Nayib Bukele para atraer inversión privada, el entorno empresarial en El Salvador sigue presentando limitaciones. Phillips indicó a Diálogo Interamericano que el país cuenta con un mercado reducido, alta informalidad laboral y dudas sobre la certeza regulatoria, factores que afectan su posición regional en términos de competitividad y seguridad jurídica para los inversores.

La gestión de pasivos ambientales y los conflictos comunitarios continuará siendo una cuestión clave para quienes apuesten por la minería y los recursos estratégicos del país. Chonn Ching destacó que el futuro dependerá de la creación de políticas y estructuras capaces de asegurar un crecimiento estable y sustentable, con equilibrio entre las necesidades económicas y la protección del entorno y los recursos vitales de la población.

