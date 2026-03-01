El Salvador

Murales destacan el legado de las mujeres en la Universidad de El Salvador

Una serie de obras inauguradas en la facultad de jurisprudencia busca homenajear la participación femenina, promover la paz y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del respeto a los derechos humanos

El campus universitario se transforma
El campus universitario se transforma en un escenario de intervención artística y diálogo social. Figuras femeninas históricas y la coproducción de diversos actores generan conciencia sobre la importancia de la igualdad y el respeto mutuo

Una serie de murales artísticos fue inaugurada en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador como parte de una iniciativa que busca generar conciencia social y honrar la histórica contribución de las mujeres en ámbitos como la academia, la cultura y el marco normativo nacional. El proyecto se inscribe dentro de la programación del conversatorio Mujeres que pintan caminos para todas, que reconoce la participación de mujeres en luchas colectivas y reivindica su papel transformador en la comunidad.

La Colectiva de Mujeres reafirmó su compromiso con la promoción de una vida libre de violencia y la creación de espacios seguros a través del arte y la cultura, destacando que continuarán apoyando proyectos que utilicen estas herramientas para el fomento de la paz. Esta declaración forma parte del proyecto Siwatulin, palabra náhuat que significa “movimiento de mujeres”, coordinado junto a la Asamblea de Cooperación por la Paz y con respaldo financiero de la Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo.

Cuatro murales integran este acto conmemorativo: Campus Magma, Raíces de resistencia, Gritos de la madre tierra y Colores que hablan, mentes que sanan. Cada pieza destaca aspectos de la presencia femenina en la historia salvadoreña y en la facultad, busca tanto reconocer a figuras sobresalientes como impulsar la sensibilización de la comunidad universitaria frente a la violencia contra las mujeres.

Objetivo pedagógico y social de la intervención

Obras pictóricas emergen para subrayar la influencia de figuras históricas mediante mensajes impactantes sobre derechos humanos e igualdad (Foto cortesía Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local)

Para la Colectiva de Mujeres, el arte mural contribuye a la consolidación de la paz al estimular el diálogo, la reflexión y la cohesión social en entornos públicos y educativos. Por ello, los murales cumplen una doble función: visibilizar el legado y las luchas de las mujeres, y fomentar el respeto a valores esenciales como la no violencia, la igualdad y los derechos humanos.

En la organización y ejecución de la iniciativa participaron la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, la Escuela de Relaciones Internacionales, el Movimiento Estudiantil de Relaciones Internacionales (MERI), el Centro de Estudios de Género y familiares de estudiantes. Esta colaboración reforzó el carácter colectivo del proyecto y amplificó su impacto en el entorno universitario. Según la coordinación, la cooperación con estos actores busca asegurar que la influencia de los murales vaya más allá de lo simbólico y sea parte de la experiencia cotidiana de la comunidad académica del campus.

Un conjunto de murales, realizados junto con colectivos estudiantiles y organizaciones de cooperación, fomenta la reflexión sobre el rol femenino y la construcción de espacios seguros en el entorno académico (Foto cortesía Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local)

El objetivo central de la intervención artística y social es sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad universitaria sobre la violencia de género, facilitar el reconocimiento de mujeres clave en la historia local y promover acciones que consoliden una cultura de paz. El proyecto utiliza el arte mural como herramienta pedagógica, invitando al diálogo, el debate y la transformación en la vida diaria del campus y en la percepción de quienes atraviesan la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

Candelaria Navas, quien fue docente de la UES y fue reconocida con el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 2025, es uno de los rostros que aparecen en los murales. En las fotos del evento se le observa con su vestimenta lila. La académica reflexionó: "Decir que somos seis rostros reflejados en el mural CAMPUS MAGMA; Dra. Isabel Rodríguez, Eleonora López, Vidalina Morales, Morena Hernández, Evelyn Cortez, Prudencia Ayala y Candelaria Navas“, enumeró, haciendo alusión al homenaje compartido.

Un conjunto de murales, realizados junto con colectivos estudiantiles y organizaciones de cooperación, fomenta la reflexión sobre el rol femenino y la construcción de espacios seguros en el entorno académico (Foto cortesía Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local)

Al observar su imagen como parte de ese mural, Navas subrayó la importancia simbólica de tal representación: “Ver mi rostro en el mural expresa la validez de la lucha por los derechos de las mujeres, el reconocimiento y visibilización de la causa feminista”, afirmó, resaltando el peso colectivo de la obra. Además, la educadora valoró las décadas de activismo reflejadas en este reconocimiento: “Afianzar que ha valido la pena dicha lucha y se acepta con humildad y compromiso dicho compromiso… Se puede decir que se valida dicha gesta”, manifestó, reafirmando el impacto de las trayectorias individuales y grupales.

