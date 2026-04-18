El Salvador

Selección de El Salvador se enfrentará a Marruecos en partido amistoso

La selección centroamericana participará en una prueba internacional contra el equipo africano en el estadio de Landover en junio antes de la próxima Copa del Mundo

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El Salvador y Marruecos disputarán un amistoso internacional el 3 de junio en el Northwest Stadium de Maryland, en el marco de la fecha FIFA. (Cortesía: Redes sociales)
El Salvador y Marruecos disputarán un amistoso internacional el 3 de junio en el Northwest Stadium de Maryland, en el marco de la fecha FIFA. (Cortesía: Redes sociales)

La Selección de El Salvador y Marruecos jugarán un partido amistoso internacional el 3 de junio en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, como antesala a la Copa Mundial de la FIFA 2026, según anunció el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, a través de canales oficiales.

El estadio, con capacidad para más de 60,000 espectadores, recibirá una importante presencia de público salvadoreño y marroquí residente en la región.

El duelo implicará una exigente prueba para la Selecta. Yamil destacó que el encuentro “suma a nuestro proceso” y permitirá medir el nivel de los jugadores de cara a las próximas competiciones.

El “Bolillo” Gómez, timonel de la selección centroamericana, apostó a este duelo como parte de su preparación estratégica para elevar el rendimiento del plantel y avanzar en el proceso competitivo de cara a la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, torneo que se realizará después del Mundial, de acuerdo con EFE.

El duelo representa una oportunidad estratégica para El Salvador de medirse ante un rival de élite mundial. (Cortesía: Yamil Bukele)
El duelo representa una oportunidad estratégica para El Salvador de medirse ante un rival de élite mundial. (Cortesía: Yamil Bukele)

La Azul y Blanco ya cumplió su primer año bajo el mando del timonel colombiano, sumando 16 juegos, entre oficiales y amistosos, con un saldo de 8 derrotas, 5 empates y 3 victorias.

Al tratarse de un parón FIFA, el “Bolillo” podrá contar con piezas claves de su esquema que militan en el extranjero, tales como Nathan Ordaz del LA, Brayan Gil del Baltika, Styven Vásquez del Irapuato y Mario González del San Carlos.

Marruecos, con figuras de élite y nuevo técnico, buscará mantener su protagonismo

Por el lado marroquí, se espera el llamado de figuras más representativas. Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain, Ez Abde del Real Betis y Yassine Bono del Al-Hilal, Brahim Díaz del Real Madrid son algunos de sus nombres estelares.

La participación de estos jugadores, habituales de las grandes ligas europeas y pilares del equipo nacional, representa un atractivo significativo.

En la cita mundialista de Qatar 2022, la selección de Marruecos hizo historia como el primer equipo africano en alcanzar las semifinales tras superar a España y Portugal en octavos y cuartos de final, respectivamente .

La selección de Marruecos se enfrentará a El Salvador en un partido amistoso antes de participar en la próxima Copa Mundial de la FIFA. (Cortesía: Equipo de Marruecos)
La selección de Marruecos se enfrentará a El Salvador en un partido amistoso antes de participar en la próxima Copa Mundial de la FIFA. (Cortesía: Equipo de Marruecos)

El representativo, ahora dirigido por Mohamed Ouahbi desde el mes pasado, buscará replicar ese nivel competitivo en la próxima edición del torneo internacional, en la que quedó ubicado en el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia.

Marruecos integra un calendario de amistosos de alta intensidad como parte de los ajustes tácticos antes de la cita mundialista a disputarse en América del Norte.

Marruecos fue declarado campeón africano tras fallo de la CAF

Según reportó la agencia EFE, el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió quitarle el título de la Copa África a Senegal, que inicialmente había ganado la final por 1-0 en tiempo suplementario.

La sanción se debió a que el equipo senegalés abandonó brevemente el terreno de juego en señal de protesta tras la señalización de un penal a favor de Marruecos en los últimos minutos del partido. Como resultado de esta decisión, la CAF otorgó la victoria y el campeonato a Marruecos, registrando un marcador oficial de 3-0.

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