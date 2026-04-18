Honduras

Gobierno de Honduras anuncia entrega histórica de maquinaria a las 298 alcaldías para fortalecer obras y atención comunitaria

La equidad en la asignación de recursos y la transparencia serán esenciales para que la entrega de maquinaria pesada fortalezca efectivamente a los municipios hondureños

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La distribución de maquinaria pesada en Honduras se realizará de manera equitativa y sin discriminación partidaria, según garantiza Asfura. (Foto: Archivo)
La distribución de maquinaria pesada en Honduras se realizará de manera equitativa y sin discriminación partidaria, según garantiza Asfura. (Foto: Archivo)

El presidente Nasry Asfura ha anunciado la distribución, a finales de mayo, de un kit de maquinaria pesada de alto estándar destinado a las 298 alcaldías de Honduras, en el marco de una política enfocada en fortalecer la infraestructura y elevar la autonomía de los gobiernos locales.

Esta entrega, considerada por el propio mandatario como uno de los proyectos más ambiciosos de su gestión, promete transformar la reacción de los municipios ante emergencias, mejorar caminos rurales y dotar de herramientas clave para la atención comunitaria.

El paquete de maquinaria, integrado por entre 1,800 y 2,000 equipos, incluyendo tractores, motoniveladoras, vibrocompactadores, retroexcavadoras, tanques de agua de dos mil litros y volquetas de siete metros cúbicos, llegará a Honduras y será repartido de forma equitativa entre las alcaldías, prescindiendo de cualquier discriminación partidaria.

De acuerdo con la información proporcionada por Asfura a medios nacionales, la asignación buscará romper con viejas prácticas de favoritismo, comprometiéndose a criterios de igualdad para beneficiar a todas las comunidades por igual, sin importar la afiliación política de sus autoridades locales.

La medida de Asfura apunta a romper una dinámica que alcaldes y comunidades han denunciado por años: la continua necesidad de trasladarse a la capital para gestionar el acceso a maquinaria y recursos técnicos, lo que históricamente ha retrasado obras de mantenimiento y atención de emergencias en territorios rurales.

La entrega apunta a descentralizar la gestión pública, permitiendo que las comunidades hondureñas resuelvan localmente la reparación de caminos y respuesta ante desastres. (Foto: Archivo)
La entrega apunta a descentralizar la gestión pública, permitiendo que las comunidades hondureñas resuelvan localmente la reparación de caminos y respuesta ante desastres. (Foto: Archivo)

El presidente aseguró que, con este equipamiento, los municipios podrán resolver directamente los problemas cotidianos de infraestructura y respuesta ante eventos naturales: “Ahora ellos van a poder resolver sus problemas directamente en sus municipios”, declaró Asfura durante la presentación de la iniciativa.

La medida de Asfura apunta a romper una dinámica que alcaldes y comunidades han denunciado por años: la continua necesidad de trasladarse a la capital para gestionar el acceso a maquinaria y recursos técnicos, lo que históricamente ha retrasado obras de mantenimiento y atención de emergencias en territorios rurales.

Alcaldes de distintas regiones expresaron su respaldo al anuncio, subrayando que la carencia de maquinaria ha sido uno de los principales impedimentos para labores esenciales, como la reparación de calles, limpieza de drenajes y actuaciones inmediatas después de desastres naturales.

La relevancia de contar con equipos propios se incrementa en un país frecuente víctima de fenómenos climáticos extremos, donde la capacidad de reacción localizada puede determinar la protección de vidas y bienes.

Esta entrega de maquinaria pesada se encuadra en un esfuerzo más amplio por mejorar la red vial nacional y descentralizar la ejecución de obra pública.

Entre los avances destacados por Asfura figura la construcción del tramo entre el desvío de La Barca y la ciudad de Tela, una carretera clave para el desarrollo económico y turístico del norte.

El jefe de estado afirmó que supervisa personalmente los avances, señalando que recorre el país para verificar el cumplimiento de los proyectos y así garantizar que los trabajos se realicen según lo previsto.

La logística de distribución y el cumplimiento de la promesa de asignación equitativa serán aspectos especialmente vigilados. La transparencia en el proceso y la capacidad de los municipios para garantizar que la nueva infraestructura beneficie a sus habitantes sin desvíos indebidos de recursos o uso sectario.

Alcaldes hondureños respaldan la iniciativa de Asfura y destacan que la falta de maquinaria ha obstaculizado históricamente la atención oportuna de emergencias y mantenimiento vial. (Foto: Cortesía)
Alcaldes hondureños respaldan la iniciativa de Asfura y destacan que la falta de maquinaria ha obstaculizado históricamente la atención oportuna de emergencias y mantenimiento vial. (Foto: Cortesía)

El mandatario defendió que el desarrollo integral y la mejora en la calidad de vida de los hondureños requieren no solo de inversión, sino también de una transformación en la gestión pública, orientada a acercar el Estado a las comunidades y facilitar, desde lo local, la solución de problemas históricos.

Adelantó que la aprobación del presupuesto general de la República permitirá ampliar las inversiones en salud, educación e infraestructura: “Vamos a seguir trabajando por el país, y cuando se apruebe el presupuesto vamos a tener más capacidad para atender a la gente”, manifestó el jefe del Ejecutivo.

El titular del ejecutivo reconoció ante la prensa que su administración ha operado bajo restricciones presupuestarias en sus primeros meses, lo que ha obligado a equilibrar el pago de deudas, principalmente en el sector salud, con la continuidad de los proyectos de infraestructura.

“Hemos pagado casi 800 millones de lempiras en deudas, especialmente a proveedores de salud, sin detener la ejecución de obras”, puntualizó Asfura en declaraciones recientes, remarcando el reto de mantener responsabilidad fiscal mientras se promueve la inversión pública.

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