Panamá

El Servicio de Protección Institucional refuerza la vigilancia en áreas turísticas de Ciudad de Panamá

La operación Escudo Negro integra a 350 agentes adicionales que serán desplegados en puntos clave como la Cinta Costera y el Casco Antiguo, con la finalidad de mejorar los controles en zonas concurridas por locales y turistas

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La operación Escudo Negro se enfoca en proteger áreas de alta afluencia turística y recreativa de Ciudad de Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)
La operación Escudo Negro se enfoca en proteger áreas de alta afluencia turística y recreativa de Ciudad de Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)

El Servicio de Protección Institucional (SPI) inició el refuerzo de la seguridad en el Casco Antiguo y la Cinta Costera de Ciudad de Panamá con la operación Escudo Negro, una estrategia que incorpora 350 agentes adicionales para fortalecer la vigilancia en áreas de alta afluencia turística y recreativa.

Según comunicó el director del SPI, Armando King, el despliegue tiene como propósito principal detectar, controlar y retirar de circulación a quienes intenten delinquir o perturbar el libre esparcimiento de las familias y visitantes, tanto nacionales como extranjeros.

Durante el lanzamiento del nuevo dispositivo, King explicó que la operación Escudo Negro se desarrollará en la Cinta Costera I, II y III, así como en el Casco Antiguo, zonas reconocidas por su actividad comercial, artesanal y turística.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por medios nacionales y el gobierno , la presencia de los agentes busca establecer controles efectivos para contrarrestar acciones delictivas y afianzar la prevención, como parte de un esfuerzo sostenido para preservar la convivencia en espacios públicos.

La vigilancia abarca la Cinta Costera I, II y III y el Casco Antiguo, espacios emblemáticos por su actividad comercial y turística. (Visuales - IA)
La vigilancia abarca la Cinta Costera I, II y III y el Casco Antiguo, espacios emblemáticos por su actividad comercial y turística. (Visuales - IA)

El director del SPI resaltó que este despliegue incrementa la capacidad de respuesta ante cualquier incidente que altere el orden público.

“Esta acción establece controles efectivos para contrarrestar acciones delictivas de quienes se encuentran al margen de la ley, fortaleciendo las labores de vigilancia, control y prevención, como parte de un esfuerzo firme para preservar la sana convivencia”, afirmó King durante la presentación del operativo, según registró de los medios nacionales.

La operación Escudo Negro, implementada con la participación de 350 unidades adicionales, se enmarca en la estrategia institucional para garantizar la seguridad de turistas y residentes.

La vigilancia intensificada pretende impedir que personas ajenas se aprovechen de la alta concurrencia para cometer delitos, especialmente en horarios de mayor flujo en áreas de esparcimiento y comercio.

Según el reporte de medios nacionales, las autoridades destacaron la importancia de la disciplina, el compromiso y el profesionalismo de las unidades asignadas a esta misión.

King hizo un llamado a los miembros del SPI a actuar conforme a la ley y a los derechos humanos, subrayando la necesidad de brindar un trato digno a la ciudadanía. “Confiamos en su preparación, criterio y vocación de servicio para actuar con firmeza, apegados a las leyes, a los derechos humanos y brindar un trato digno a la ciudadanía”, concluyó el director.

Este video muestra un despliegue de agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI). Se observan grupos de uniformados marchando en calles urbanas, algunos portando banderas institucionales. Un contingente de agentes con equipamiento táctico oscuro y cascos negros se presenta junto a motocicletas. También se ve a un oficial conduciendo un vehículo todoterreno. Las imágenes corresponden al refuerzo de seguridad con 350 agentes adicionales en el Casco Antiguo y la Cinta Costera.

Turismo en el Casco Antiguo y la Cinta Costera

Explorar el corazón de Panamá supone adentrarse en dos realidades urbanas conectadas: el Casco Antiguo y la Cinta Costera.

Un recorrido por estos espacios revela la convivencia de la herencia colonial con la modernidad costera, un contraste que se percibe tanto en la arquitectura como en la vida cotidiana de la capital.

El Casco Antiguo, también conocido como Casco Viejo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad y constituye uno de los principales polos turísticos del país. Sus calles empedradas y edificaciones restauradas atraen a quienes buscan comprender la historia local.

Entre los puntos más destacados se encuentran la Plaza de la Independencia, donde se ubica la Catedral Metropolitana, y la Plaza de Francia, que homenajea la construcción del Canal de Panamá. El barrio acoge también la Iglesia de San José, reconocida por su Altar de Oro, así como museos relevantes como el Museo del Canal Interoceánico y el Museo de la Mola, dedicado a la cultura Guna.

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